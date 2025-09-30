10 beste iOS 26-Widgets für ein produktives Erlebnis

Das iOS 26-Update macht Widgets besser denn je. Die neuen integrierten Widgets von Apple sehen großartig aus und funktionieren reibungslos mit Ihrem Gerät. Sie können sie verwenden, um Ihren Startbildschirm zu personalisieren oder den Sperrbildschirm mit nützlichen Tools, die auch gut aussehen.

Must-Have-Widgets in iOS 26

Wetter

Das native Wetter-Widget unterstützt jetzt dynamische Hintergründe und hyperlokale Updates. Es passt sich basierend auf Ihrem Standort und der Tageszeit an und bietet stündliche Vorhersagen, Luftqualität und Niederschlagsbenachrichtigungen, alles in einem eleganten, glasartigen Design.

Kalender

Das Kalender-Widget von Apple ist intelligenter denn je. Es synchronisiert sich mit Fokusmodi, um nur relevante Ereignisse anzuzeigen, und unterstützt mehrere Kalenderquellen. Egal, ob Sie eine kompakte Ansicht oder eine vollständige Agenda bevorzugen, es wird für Ihre Produktivität unerlässlich.

Fitness

Das Fitness-Widget zeigt Ihre Aktivitätsringe, Trainingszusammenfassungen und Trends an. Es ist sowohl für Gelegenheitsnutzer als auch für Fitness-Enthusiasten optimiert und bietet den ganzen Tag über motivierende Einblicke.

Batterien

Dieses Widget verfolgt den Batteriestand Ihres iPhones und verbundener Geräte wie AirPods, Apple Watch und sogar unterstützter Bluetooth-Zubehörteile. Das kreisförmige Messgerät-Design passt wunderbar in minimalistische Layouts.

Erinnerungen

Mit iOS 26 unterstützt das Erinnerungen-Widget intelligente Listen und standortbezogene Benachrichtigungen. Sie können Ihre am häufigsten verwendeten Listen anheften und fällige Aufgaben auf einen Blick sehen, was es perfekt für die tägliche Planung macht.

Notizen

Das Notizen-Widget unterstützt jetzt den Schnellnotizzugriff und angeheftete Notizen. Egal, ob Sie Ideen festhalten oder wichtige Informationen nachschlagen, dieses Widget hält Ihre Gedanken nur einen Fingertipp entfernt.

Uhr

Das Uhr-Widget bietet Weltzeit-, Alarm- und Stoppuhrenzugriff. Es ist ideal für Reisende oder Remote-Teams, die mehrere Zeitzonen verwalten. Das neue transluzente Styling passt gut zu Tiefen-Hintergrundbildern.

Nachrichten

Apple News liefert Top-Schlagzeilen, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind. Das Widget unterstützt mehrere Formate, von einzelnen Story-Highlights bis hin zu vollständigen Artikelvorschauen. Es lässt sich auch in Fokusfilter für ablenkungsfreies Lesen integrieren.

CarPlay

Das CarPlay Widget-Erlebnis umfasst jetzt Navigationskurzbefehle, Mediensteuerungen und Smart-Home-Schalter. Diese Widgets passen sich Ihren Fahrgewohnheiten und der Fahrzeugschnittstelle an.

Fotos

Das Fotos-Widget kuratiert Erinnerungen und vorgestellte Bilder aus Ihrer Bibliothek. Mit räumlicher Wahrnehmung und Tiefeneffekten verleiht es Ihrem Startbildschirm eine persönliche Note.

Kann ich die Größe nativer Widgets in iOS 26 ändern? Ja, die meisten nativen Widgets unterstützen mehrere Größen und können sowohl auf dem Start- als auch auf dem Sperrbildschirm platziert werden. Unterstützen native Widgets den Dark Mode? Absolut. Widgets passen sich Ihrem Systemdesign an, einschließlich Dark Mode und benutzerdefinierten Hintergrundbildern. Sind diese Widgets auf iPadOS 26 verfügbar? Ja, fast alle sind mit iPadOS 26 kreuzkompatibel. Kann ich Widgets in iOS 26 stapeln? Ja, mit Smart Stacks können Sie Widgets übereinander legen und bei Bedarf durch sie hindurchwischen.

Machen Sie iOS 26 mit Widgets besser

Native Widgets in iOS 26 sind nicht nur funktional, sondern auch Teil einer zusammenhängenden Designsprache, die Ihr gesamtes Geräteerlebnis verbessert. Kombinieren Sie sie mit den besten iOS 26-Hintergrundbildern für einen visuell einheitlichen Look und ziehen Sie in Betracht, Ihre Apps übersichtlich zu gestalten, damit Ihre Widgets zur Geltung kommen.