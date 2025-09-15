watchOS 26 vs 11 : comparaison ultime

Apple pousse la Watch plus profondément dans l’accompagnement quotidien, et watchOS 26 en est la preuve. En venant de watchOS 11, vous remarquerez immédiatement deux grands changements. Le premier est le nouveau look Liquid Glass qui rend les complications et les cartes plus faciles à lire d’un coup d’œil. Le second est un système plus intelligent qui anticipe ce dont vous avez besoin, qu’il s’agisse d’une carte Smart Stack opportune, de Notes au poignet, ou de suggestions de rythme douces pendant les entraînements. Le suivi de santé passe également de métriques brutes à des signaux plus clairs comme le Score de Sommeil et, sur les modèles compatibles, les notifications d’hypertension.



L’accessibilité bénéficie d’un coup de pouce avec les Sous-titres en Direct pour Live Listen, tandis que de petits détails de qualité de vie comme le rejet par mouvement de poignet réduisent les frictions des dizaines de fois par jour. Si watchOS 11 vous aidait à comprendre vos données, watchOS 26 vous aide à agir en conséquence. La comparaison ci-dessous montre exactement ce qui change, ce qui reste identique, et quelles fonctionnalités dépendent du matériel plus récent.

1. Design et interface utilisateur : Liquid glass vs le look classique de 11

watchOS 26 remplace les surfaces plates et opaques que vous connaissez de 11 par un système de matériau en couches et translucide appelé Liquid Glass. Les boutons, barres d’outils, menus et panneaux reculent ou ressortent selon le contenu, ce qui rend les écrans denses plus légers sans masquer les contrôles. Les cartes Smart Stack adoptent le même langage visuel, donc jeter un coup d’œil à la météo, aux minuteurs ou au calendrier semble plus cohérent. Dans l’utilisation quotidienne, les gains sont doubles : un meilleur contraste autour du contenu et un système qui semble identique sur iPhone, iPad, Mac et Watch. Si vous trouviez certains écrans de watchOS 11 exigus ou visuellement chargés, les bords plus doux et les indices de profondeur de 26 réduisent cette fatigue.

Impact pratique : le texte et les complications ressortent davantage contre les couches givrées, donc les vérifications rapides sont plus rapides. Les développeurs d’applications adopteront progressivement les éléments Liquid Glass, ce qui améliore la cohérence des applications tierces au fil du temps.

2. Smart stack et widgets : de plus intelligent à véritablement anticipatoire

watchOS 11 a introduit une Smart Stack plus intelligente avec des cartes plus pertinentes et la prise en charge des Activités en Direct. Elle faisait du bon travail en faisant remonter les minuteurs, trajets ou cartes d’embarquement quand elle devinait que vous en aviez besoin. Dans watchOS 26, Smart Stack obtient des Indices et une priorité de widget configurable. Les Indices sont des suggestions douces qui font remonter une carte non seulement en fonction de l’heure ou de l’emplacement, mais parce que votre modèle suggère une intention. Par exemple, si vous vérifiez habituellement votre thermostat intelligent après votre course matinale, le widget Maison peut remonter en haut à ce moment-là. Vous pouvez également influencer l’ordre de la pile en épinglant ou en priorisant un type de carte. Effet net : moins de balayages, moins de recherche.

Les utilisateurs avancés en bénéficient le plus. Vous pouvez garder la pile épurée, puis laisser les Indices et la priorité faire le reste. C’est une mise à niveau discrète, mais que vous ressentez des dizaines de fois par jour.

3. Santé et bien-être : signes vitaux et apnée du sommeil dans 11 vs score de sommeil et alertes d’hypertension dans 26

Le grand pas de watchOS 11 était l’application Signes Vitaux. Elle rassemblait les métriques nocturnes comme la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, la température du poignet, l’oxygène sanguin et la durée du sommeil dans une seule vue matinale. Elle ajoutait également les notifications d’apnée du sommeil et les fonctionnalités adaptées à la grossesse, plus des aperçus de cycle plus riches. Cela vous donnait du contexte au réveil plutôt que des points de données éparpillés.

watchOS 26 s’appuie sur cela avec le Score de Sommeil, une note unique et facile à lire qui résume la qualité du sommeil. Au lieu d’analyser des graphiques dès le matin, vous obtenez un chiffre et une explication rapide de ce qui a aidé ou nui. Pour de nombreux utilisateurs, cela abaisse la barrière pour agir réellement sur les données de sommeil.

Les notifications d’hypertension sont l’autre titre. Sur les modèles compatibles, la montre observe comment vos vaisseaux sanguins réagissent au fil du temps et signale les modèles qui peuvent indiquer un risque de tension artérielle élevée. Ce n’est pas un remplacement du brassard. C’est un avertissement basé sur les tendances destiné à vous pousser vers des tests appropriés. La valeur est la sensibilisation précoce et le suivi longitudinal aux côtés des métriques familières de cœur et d’activité.

Net : si Signes Vitaux dans 11 vous donnait un tableau de bord, 26 ajoute deux signaux pratiques qui orientent le comportement. Le Score de Sommeil simplifie, les alertes d’hypertension informent. Ensemble, elles rendent la montre plus préventive.

4. Fitness et entraînement : charge d’entraînement vs Workout Buddy et contrôle plus approfondi

watchOS 11 a introduit la Charge d’Entraînement et les évaluations d’effort. Votre montre suivait les 28 derniers jours, comparait la charge récente de 7 jours à cette ligne de base, et étiquetait votre entraînement comme en dessous, stable ou au-dessus. Elle vous permettait également d’ajuster les anneaux d’Activité par jour ou de les mettre en pause pour les jours de repos. Pour les athlètes du quotidien, cela signifiait moins de semaines surcuites et une récupération plus réfléchie.

watchOS 26 garde tout cela, mais ajoute Workout Buddy, une couche d’accompagnement assistée par IA. Workout Buddy examine votre historique, votre charge actuelle, votre sommeil récent et vos signaux de récupération, puis offre une motivation audible et des ajustements doux pendant que vous bougez. Si vous poussez trop fort tôt dans une course, Buddy vous indiquera le rythme. Si vous êtes en dessous de votre production habituelle pendant un intervalle de cyclisme, il peut suggérer une courte extension. L’idée n’est pas un plan rigide mais une suggestion juste à temps qui respecte vos modèles.

Le contrôle en mouvement s’améliore aussi. Un nouveau geste de rejet par mouvement de poignet sur les montres plus récentes vous permet de chasser un appel entrant ou une notification sans rompre la foulée ou piquer l’écran avec des doigts en sueur. Et si vous planifiez des sessions détaillées, le constructeur d’entraînement personnalisé élargi prend maintenant en charge plus d’étapes, d’objectifs et de répétitions de style parcours de course, donc vous pouvez programmer des sessions complexes une fois et les exécuter depuis le poignet.

Si watchOS 11 concernait la compréhension de votre entraînement, watchOS 26 concerne l’action en temps réel.

watchOS 11 vous donnait l’application Traduire sur la montre, plus S’Enregistrer pour faire savoir aux amis que vous étiez arrivé en sécurité. Elle apportait également une meilleure clarté des appels téléphoniques dans les environnements bruyants sur le matériel plus récent. C’étaient des mises à jour solides de qualité de vie.

watchOS 26 se penche sur deux domaines que les gens utilisent constamment : la messagerie rapide et la capture de mémoire. Messages gagne des actions intelligentes, qui analysent le contexte d’un fil et offrent des suggestions prêtes à toucher comme envoyer votre heure d’arrivée estimée, traduire une ligne ou déposer votre emplacement. Cela rend les réponses courtes vraiment courtes. L’application Notes arrive enfin sur la Watch, vous permettant de capturer une tâche, épingler un article d’épicerie ou cocher une liste de bagages sans sortir votre téléphone. Pour les utilisateurs qui traitent la Watch comme un mini presse-papiers, c’est un grand pas en avant.

Il y a aussi un relais de Sous-titres en Direct pour Live Listen. Si vous utilisez votre iPhone comme micro distant, watchOS 26 peut afficher un flux de transcription sur votre poignet. Cela élargit l’accessibilité et facilite le suivi dans les environnements bruyants sans fixer votre téléphone.

6. Contrôles, gestes et notifications : petits changements que vous remarquez constamment

Double Tap sur Series 9 aidait l’utilisation à une main dans 11, mais elle était limitée à des interactions spécifiques. Dans watchOS 26, le rejet par mouvement de poignet sur les modèles compatibles cible une gêne fréquente : les interruptions pendant les entraînements, réunions ou cuisine. Un mouvement rapide efface la bannière sans risquer un toucher errant. Les notifications deviennent également légèrement plus intelligentes concernant le comportement sonore dans les environnements bruyants ou silencieux, ce qui réduit le choc d’une alerte dans une pièce silencieuse et rend les vibrations plus cohérentes à l’extérieur.

Ce ne sont pas des changements tape-à-l’œil. Ce sont des effaceurs de friction qui rendent la Watch plus polie.

7. Accessibilité et audio : de bon à meilleur

watchOS 11 se distinguait déjà par une forte accessibilité. watchOS 26 l’étend avec le relais de Sous-titres en Direct pour Live Listen, et une gestion améliorée de l’audio d’alerte quand le bruit ambiant change rapidement. Si vous comptez sur les transcriptions ou vous vous déplacez entre des pièces silencieuses et des rues animées, ces petits raffinements s’accumulent.

8. Cadrans de montre : plus de gamme, plus de profondeur

watchOS 11 se concentrait sur des cadrans Photos plus intelligents et des mises à jour progressives des classiques. watchOS 26 livre plusieurs nouveaux cadrans qui s’appuient sur l’esthétique translucide, plus des personnalisations plus profondes et des complications qui se lisent mieux sur les couches Liquid Glass. Le changement pratique est la lisibilité. Les complications se posent au-dessus de la profondeur douce, donc vous pouvez scanner d’un coup d’œil sans perdre l’aspect ludique.

9. Autonomie de batterie et performance : attentes à définir

Passer de 11 à 26 n’étend pas magiquement l’autonomie de la batterie sur la même montre. Les principales variations que les utilisateurs voient dans les premiers jours sont dues à l’indexation post-mise à jour et à l’entraînement d’algorithme, pas au design lui-même. Les nouvelles fonctionnalités d’accompagnement et d’analyse d’Apple sont conçues pour être légères sur les puces modernes, et le geste de mouvement de poignet a un impact négligeable. Si vous voyez une décharge inhabituelle dans les premières 24 à 72 heures, laissez la Watch terminer son travail en arrière-plan sur un chargeur pendant la nuit. Après cela, le comportement devrait se stabiliser près de votre ligne de base de 11, avec des gains ou pertes davantage liés à votre utilisation de Workout Buddy, Sous-titres en Direct et nouveaux cadrans qu’au système d’exploitation seul.

10. Compatibilité et restrictions de fonctionnalités : qui obtient quoi

Si votre Apple Watch pouvait faire tourner watchOS 11, les chances sont élevées qu’elle puisse faire tourner 26. Le plancher pratique reste Series 6 et plus récent, plus SE 2 et la gamme Ultra. Évidemment Series 10, Series 11 et Ultra 3 sont couverts. Certaines des fonctionnalités tape-à-l’œil de 26 sont limitées par le matériel. Le rejet par mouvement de poignet est limité aux puces et capteurs plus récents. Les notifications d’hypertension nécessitent un matériel optique compatible et un algorithme qui s’entraîne au fil du temps, et elles se déploieront par vagues à travers les régions. Les fonctionnalités d’accompagnement Apple Intelligence dépendent également de l’appairage avec un modèle d’iPhone compatible et de la disponibilité linguistique. Si vous êtes appairé à un iPhone plus ancien, vous obtenez toujours la refonte visuelle, les mises à niveau Smart Stack, Score de Sommeil, Notes et une grande partie des commodités quotidiennes.

Conclusion : vérifiez à la fois votre modèle de Watch et votre appairage iPhone avant de supposer que vous obtiendrez chaque nouvelle fonctionnalité. Les mises à niveau principales atterrissent toujours pour la plupart des utilisateurs passant de 11.

Qui devrait mettre à niveau immédiatement, qui peut attendre

Coureurs et cyclistes qui s’entraînent au feeling : Mettez à niveau maintenant. Les indices de rythme doux de Workout Buddy et le geste de mouvement de poignet rendent les sessions plus fluides.

Utilisateurs axés sommeil : Mettez à niveau maintenant. Le Score de Sommeil est un signal matinal plus clair qu’un mur de graphiques.

Utilisateurs soucieux de santé sur modèles plus récents : Mettez à niveau maintenant si votre région prend en charge les notifications d’hypertension. La détection précoce de tendances est précieuse.

Voyageurs d’affaires et navetteurs : Mettez à niveau pour les Indices Smart Stack et les actions Messages plus intelligentes qui réduisent les frictions en déplacement.

Minimalistes sur matériel plus ancien : Vous obtenez toujours le rafraîchissement visuel, une meilleure Smart Stack, Notes et Score de Sommeil. Si vous êtes satisfait de 11 et n’aimez pas les changements visuels, vous pouvez attendre une semaine pour laisser les bogues du premier jour se régler, puis passer.

Préparation pratique de mise à niveau de 11 à 26

Mettez à jour l’iPhone vers iOS 26 d’abord, puis mettez à jour la Watch depuis l’application Watch sur iPhone.

Laissez la Watch sur chargeur et Wi-Fi après la mise à niveau pour que l’indexation se termine rapidement.

Revisitez votre Smart Stack. Épinglez vos 3 cartes principales pour que les Indices puissent fonctionner autour d’elles.

Ouvrez Santé et vérifiez deux fois les autorisations pour le sommeil, les signes vitaux et les notifications.

Si vous prévoyez d’utiliser Workout Buddy, faites quelques sessions faciles pour qu’il apprenne votre ligne de base.

Pour le suivi du sommeil, donnez au Score de Sommeil trois à cinq nuits avant de juger les tendances.

Si vous comptez sur Live Listen, essayez le relais de Sous-titres en Direct dans une pièce silencieuse d’abord pour vous familiariser.

Verdict : 26 est une mise à niveau quotidienne significative par rapport à 11 pour la plupart des utilisateurs

watchOS 11 donnait à l’Apple Watch plus de puissance cérébrale côté santé avec Signes Vitaux, Charge d’Entraînement et de meilleurs widgets. watchOS 26 superpose un rafraîchissement de design à l’échelle de l’écosystème et fait agir la Watch davantage comme un coach et assistant proactif. Le Score de Sommeil et les alertes d’hypertension transforment les données brutes en actions. Workout Buddy déplace les conseils des graphiques post-entraînement vers les indices en temps réel. La nouvelle application Notes et Messages plus intelligents rendent les tâches courtes plus rapides. Et de petites touches comme le rejet par mouvement de poignet réduisent les frictions des dizaines de fois par jour.

Si vous valorisez la clarté, l’accompagnement et moins de bidouillage, 26 est le choix évident par rapport à 11. Si vous préférez l’ancien look et votre Watch est principalement un miroir de notifications, vous gagnez toujours des Indices Smart Stack, Notes et Score de Sommeil avec un inconvénient minimal une fois que l’agitation du premier jour se calme.