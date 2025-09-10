Related Articles
01
Warum iOS 18 bis iOS 26: Apples neue Namensstrategie erklärt
Da die neue iPhone 17-Reihe bald ausgeliefert werden soll, werden viele Leute iOS 26 auf ihren Bildschirmen sehen und fragen...
02
Kein HomePod mini 2: warum Apples Smart Speaker schwieg
Obwohl er ein beliebter und relativ erschwinglicher Einstiegspunkt in Apples Smart-Home-Ökosystem ist, fehlte der HomePod mini 2 auffällig bei der...
03
Das M5 iPad Pro fehlte beim iPhone 17-Event.
Während einige optimistische Gerüchte auf eine mögliche Enthüllung hindeuteten, war das Fehlen eines M5-betriebenen iPad Pro bei der gestrigen Veranstaltung...
04
Wird sich das iPhone Air verbiegen?
Um es direkt zu sagen: Nein, das iPhone Air wird sich bei normalem, alltäglichem Gebrauch nicht verbiegen. Trotz seiner unglaublichen...