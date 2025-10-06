¿Ha debilitado Apple tus AirPods Pro 2? La verdad detrás del ‘nerf’ del ANC

Si tienes un par de AirPods Pro 2, es posible que tengas la persistente sensación de que ya no son tan buenos como antes. No estás solo. Un hilo viral de Reddit se ha convertido en un pararrayos para los propietarios convencidos de que Apple saboteó secretamente la potente cancelación activa de ruido (ANC) de sus auriculares con una reciente actualización de firmware.



La publicación está llena de usuarios que afirman que el mundo suena más fuerte y que su viaje diario, antes silencioso, ahora está simplemente amortiguado. Pero por cada usuario que se queja, otro insiste en que nada ha cambiado, lo que desata un acalorado debate sobre si se trata de un problema real o de un error del usuario.

¿Qué está pasando realmente?

La teoría es convincente: Apple debilita un producto antiguo para que el nuevo y brillante parezca más atractivo. Pero antes de llegar a esa conclusión, hay un elefante enorme en la habitación: los recientemente lanzados AirPods Pro 3.



Apple está comercializando fuertemente este nuevo modelo con la característica principal de «hasta 2 veces más cancelación activa de ruido». Después de leer esa promesa o probar un par en una tienda, es probable que tus fiables Pro 2 parezcan un poco menos mágicos. Es menos una conspiración y más un caso clásico de línea de base desplazada, donde un nuevo punto de referencia hace que el antiguo estándar se sienta inadecuado, incluso si su rendimiento es idéntico.

Los sospechosos habituales (y aburridos)

Mira, nadie quiere oírlo, pero los culpables más probables del debilitamiento del ANC suelen ser decepcionantemente simples: suciedad y un mal ajuste. La cancelación activa de ruido es una danza delicada de micrófonos externos y un sellado perfecto en el oído. Si las pequeñas rejillas negras del micrófono de tus AirPods están obstruidas con polvo o residuos, no pueden oír correctamente el ruido ambiental que se supone que deben cancelar.



Del mismo modo, si tus almohadillas de silicona están desgastadas o no tienes un sellado hermético, toda la magia del software del mundo no puede evitar que el sonido se filtre y arruine el efecto. Estos factores físicos tienen un impacto mucho mayor en el ANC de lo que la mayoría de los usuarios se dan cuenta.

También vale la pena recordar que las actualizaciones de firmware de Apple a menudo contienen docenas de ajustes no listados. Un ajuste destinado a mejorar el sonido de tu propia voz durante las llamadas o a reducir el ruido del viento en el modo de transparencia podría cambiar sutilmente el comportamiento del algoritmo ANC.



Esto no es una degradación, sino un reajuste. Un algoritmo optimizado para una nueva variable podría sentirse ligeramente menos agresivo en las situaciones específicas a las que estás acostumbrado, creando la percepción de un nerf donde ninguno fue intencionado.

Tu comprobación de cordura de cinco minutos

¿Estás convencido de que algo sigue mal? Antes de reservar una cita en la Genius Bar, repasa esta rápida lista de verificación. A menudo puede resolver el problema en minutos y es el mismo proceso con el que probablemente comenzaría un técnico.

1. Restablecer y volver a colocar

Empieza con una pizarra limpia. Ve a la configuración de Bluetooth, «Olvida» tus AirPods Pro 2 y, a continuación, vuelve a emparejarlos manteniendo pulsado el botón de la funda. Una vez conectado, ejecuta la prueba de ajuste de la almohadilla para confirmar que tienes un buen sellado.

2. Realizar una limpieza profunda

Limpia suavemente pero a fondo tus auriculares. Presta especial atención a las mallas negras del micrófono. Utiliza un cepillo de cerdas suaves, como un cepillo de dientes limpio o un cepillo para electrónica, para desalojar cuidadosamente cualquier residuo impactado de las rejillas.

3. Prueba con un ruido constante

Encuentra un sonido constante de baja frecuencia, como un aire acondicionado, un ventilador en funcionamiento o incluso un vídeo de ruido blanco en YouTube. En este entorno controlado, activa y desactiva el ANC. La diferencia debería ser drástica; si no lo es, es posible que tengas un problema de hardware.

Entonces, ¿Apple realmente nerfeó tus AirPods Pro 2? Todo apunta a que no. Si bien el alboroto de Reddit destaca una frustración real, no hay evidencia sólida de una degradación deliberada del software. En cambio, los hechos apuntan hacia una tormenta perfecta: un modelo nuevo y superior que restablece nuestras expectativas, combinado con la física simple de mantener los pequeños y sensibles componentes electrónicos limpios y bien ajustados.



Es probable que el culpable no sea una conspiración en Cupertino, sino que podría estar escondido en tu oído o en el extremo de un cepillo de limpieza.