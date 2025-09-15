macOS Tahoe 26 vs Windows 11: el enfrentamiento definitivo entre sistemas operativos de escritorio

El panorama de los sistemas operativos de escritorio nunca ha sido tan vibrante, con macOS Tahoe (26) de Apple y Windows 11 de Microsoft compitiendo por la supremacía. Mientras que Windows 11, lanzado en 2021, representó una renovación visual significativa y un impulso hacia una experiencia de usuario más unificada, macOS Tahoe (26), que llegará en 2025, es una declaración profunda de Apple. Es un testimonio de una filosofía de diseño refinada, una IA profundamente integrada y un enfoque reinventado de la productividad y el bienestar digital.

Esta exhaustiva comparación analizará las diferencias fundamentales, destacando los avances clave que hacen de macOS Tahoe un formidable contendiente al dominio de Windows 11, que se ha mantenido durante mucho tiempo. Exploraremos cómo estos dos sistemas operativos pretenden capacitar a los usuarios, impulsar la creatividad y definir el futuro de la informática personal.

La comparación definitiva: macOS Tahoe (26) vs. Windows 11

Área de función Windows 11 (la renovación moderna) macOS Tahoe (26) (la evolución inteligente) 🎨 IU y diseño • Menú de inicio y barra de tareas centrados • Esquinas redondeadas, diseño Fluent • Nuevo panel de widgets • ✅ Diseño de «Liquid Glass» con translucidez y profundidad • Elementos dinámicos y adaptables • Dock y Centro de control renovados 🧠 Integración de la IA • Integración de Copilot (asistente de barra lateral) • IA generativa básica en aplicaciones (Paint, Fotos) • ✅ Apple Intelligence profunda (en todo el sistema operativo) • Asistencia contextual proactiva • Traducción en vivo avanzada (en todo el sistema) 🖥️ Multitarea • Diseños y grupos de ajuste • Escritorios virtuales (mejorados) • ✅ Espacios dinámicos (escritorios adaptables) • Filtros de enfoque integrados con Espacios • Sugerencias predictivas de ventanas 🚀 Rendimiento • Optimizado para procesadores Intel y AMD • DirectStorage para una carga de juegos más rápida • ✅ Optimizado para Apple Silicon (serie M) • Administración avanzada de energía (modo de energía adaptable) • Mejoras en la transferencia entre dispositivos 🌐 Integración del ecosistema • Microsoft 365, Xbox Game Pass • Phone Link (integración con Android) • ✅ Integración profunda del ecosistema de Apple (iPhone, iPad, Watch, Vision Pro) • Funciones de Continuidad mejoradas • Control universal 🔒 Seguridad • Requisito de TPM 2.0, Arranque seguro • Windows Hello para el inicio de sesión biométrico • ✅ Gatekeeper y XProtect mejorados • Informes de privacidad de aplicaciones (versión de macOS) • Sandboxing avanzado ✍️ Herramientas creativas • Editor de vídeo Clipchamp • Mejoras básicas en la aplicación Fotos • ✅ Aplicación Vista previa rediseñada (de nivel profesional) • Edición avanzada de fotos y vídeos (mejorada con IA) • Aplicación Diario nativa para llevar un diario y capturar ideas ⚙️ Administración del sistema • Aplicación Configuración rediseñada • Administrador de tareas • ✅ Ajustes del sistema renovados • Función Bloquear y ocultar aplicaciones • Administración inteligente del almacenamiento 🔔 Notificaciones • Centro de acciones para notificaciones y ajustes rápidos • ✅ Notificaciones priorizadas y contextuales • Funciones inteligentes de agrupación y resumen 🌐 Navegador • Microsoft Edge con funciones de rendimiento y seguridad • ✅ Safari con prevención de seguimiento inteligente mejorada • Modo lector avanzado y grupos de pestañas

1. La revolución estética: «Liquid glass» vs. Diseño Fluent

Windows 11 dio un paso importante con sus principios de Diseño Fluent, introduciendo esquinas redondeadas, efectos mica (materiales transparentes) y un menú de inicio centralizado. Aportó un aspecto fresco, moderno y cohesivo al escritorio de Windows, alejándose de la estética más utilitaria de Windows 10. El objetivo era simplificar y calmar la experiencia del usuario.

macOS Tahoe (26), sin embargo, lleva el diseño visual a un nivel completamente nuevo con «Liquid Glass». Esta filosofía, vista por primera vez en visionOS y luego en iOS 26, aporta una profunda sensación de profundidad, translucidez y movimiento fluido a cada interacción. Las ventanas, los menús e incluso los elementos del Dock ahora tienen una apariencia esmerilada y en capas, lo que permite que el fondo de pantalla y las aplicaciones subyacentes se muestren sutilmente. Las animaciones son increíblemente fluidas y dinámicas, lo que hace que el sistema operativo se sienta más vivo y receptivo. El diseño de Tahoe no se trata solo de verse bien; se trata de crear un entorno visual inmersivo y consciente del contexto que minimice el desorden visual y mejore el enfoque.

2. Los cerebros de la IA: inteligencia de Apple vs. Copilot

Windows 11 introdujo Copilot, un asistente de IA integrado directamente en el sistema operativo, accesible a través de una barra lateral. Copilot puede realizar tareas del sistema (como cambiar la configuración), responder preguntas, resumir documentos e incluso generar imágenes utilizando DALL-E 3. Es una herramienta poderosa que tiene como objetivo centralizar la interacción con la IA.

macOS Tahoe (26) integra Apple Intelligence a un nivel mucho más profundo, en todo el sistema. En lugar de una barra lateral, Apple Intelligence está entretejida en la propia estructura del sistema operativo y sus aplicaciones principales.

Asistencia proactiva: Anticipa tus necesidades, sugiriendo respuestas en Mail, resumiendo hilos de correo electrónico largos o creando imágenes personalizadas en Fotos basadas en consultas en lenguaje natural.

Anticipa tus necesidades, sugiriendo respuestas en Mail, resumiendo hilos de correo electrónico largos o creando imágenes personalizadas en Fotos basadas en consultas en lenguaje natural. Traducción en vivo: La traducción en vivo en todo el sistema en videollamadas, audio y texto proporciona comunicación en tiempo real a través de las barreras del idioma.

La traducción en vivo en todo el sistema en videollamadas, audio y texto proporciona comunicación en tiempo real a través de las barreras del idioma. Contexto personal: Aprovechando los datos de tus aplicaciones, ofrece sugerencias y acciones personalizadas sin necesidad de que abras explícitamente un asistente de IA. Esta diferencia es fundamental: Windows 11 ofrece una herramienta de IA; macOS Tahoe ofrece un socio de IA.

3. Dominar la multitarea: espacios dinámicos vs. Diseños de ajuste

Windows 11 mejoró significativamente la multitarea con Diseños de ajuste y Grupos de ajuste, lo que permite a los usuarios organizar rápidamente las ventanas en configuraciones predefinidas. Sus escritorios virtuales mejorados ofrecen una mejor organización de los espacios de trabajo para diferentes tareas.

macOS Tahoe (26) evoluciona el concepto de escritorio virtual en Espacios dinámicos. Estos no son solo escritorios separados; son entornos conscientes del contexto. Si cambias a tu espacio «Trabajo», macOS Tahoe recuerda y optimiza automáticamente las posiciones de las ventanas, pero también aplica Filtros de enfoque (como silenciar las notificaciones personales) e incluso podría sugerir proactivamente la apertura de documentos de proyecto relevantes según tu calendario. Tahoe también introduce «Exposé Pro», una forma más inteligente de ver todas las ventanas abiertas en todos los espacios, lo que hace que la navegación sea más rápida que nunca.

4. Rendimiento: optimización de Apple Silicon vs. Amplia compatibilidad

Windows 11 está diseñado para funcionar de manera eficiente en una amplia gama de hardware de numerosos fabricantes, admitiendo procesadores Intel y AMD. Cuenta con optimizaciones como DirectStorage para acelerar los tiempos de carga de los juegos y un programador de tareas más eficiente.

macOS Tahoe (26) aprovecha la increíble potencia y eficiencia de Apple Silicon (chips de la serie M). Esta estrecha integración permite obtener ganancias de rendimiento sin precedentes, especialmente en tareas creativas exigentes como la edición de vídeo y el renderizado 3D. Las nuevas funciones como el Modo de energía adaptable equilibran de forma inteligente el rendimiento y la duración de la batería, y la transferencia entre dispositivos se siente aún más fluida, lo que te permite retomar instantáneamente las tareas desde tu iPhone o iPad en tu Mac sin ningún retraso.

5. Ecosistema y continuidad: la ventaja de Apple

Windows 11 ha logrado avances en la integración del ecosistema con funciones como Phone Link (para Android), vínculos más estrechos con Microsoft 365 y Xbox Game Pass.

macOS Tahoe (26) profundiza la integración del ecosistema de Apple, que ya es líder en la industria.

Continuity Camera Pro: Utiliza las cámaras avanzadas de tu iPhone como una cámara web de alta calidad para tu Mac, con nuevas funciones de «Vista del director».

Utiliza las cámaras avanzadas de tu iPhone como una cámara web de alta calidad para tu Mac, con nuevas funciones de «Vista del director». Universal Control Plus: Las mejoras adicionales en Control universal permiten arrastrar y soltar de forma aún más fluida entre Mac, iPad y ahora iPhone, incluso permitiendo conexiones compartidas de AirPods entre dispositivos sin problemas.

Las mejoras adicionales en Control universal permiten arrastrar y soltar de forma aún más fluida entre Mac, iPad y ahora iPhone, incluso permitiendo conexiones compartidas de AirPods entre dispositivos sin problemas. Integración de Vision Pro: Transmisión directa de pantallas de Mac a Vision Pro, convirtiendo el ordenador espacial en un espacio de trabajo infinito. Esta sinergia entre dispositivos sin igual hace que el ecosistema de Apple sea un atractivo convincente.

6. Seguridad y privacidad mejoradas

Windows 11 elevó el listón de la seguridad con su estricto requisito de TPM 2.0, Arranque seguro y Windows Hello robusto para la autenticación biométrica. También introdujo sandboxing mejorado para las aplicaciones.

macOS Tahoe (26) continúa el fuerte enfoque de Apple en la privacidad y la seguridad.

Informes de privacidad de aplicaciones (macOS): Un informe detallado que muestra cómo las aplicaciones acceden a tus datos (ubicación, cámara, micrófono, etc.), basándose en la función de iOS.

Un informe detallado que muestra cómo las aplicaciones acceden a tus datos (ubicación, cámara, micrófono, etc.), basándose en la función de iOS. Gatekeeper y XProtect mejorados: Detección y prevención de malware más inteligentes impulsadas por IA.

Detección y prevención de malware más inteligentes impulsadas por IA. Bloquear y ocultar aplicaciones: La capacidad de bloquear aplicaciones específicas con Touch ID/Face ID (en Macs de la serie M con Face ID) u ocultarlas por completo del Finder y Launchpad, ofreciendo una nueva capa de privacidad personal.

Windows 11 incluye Clipchamp para la edición de vídeo y realizó mejoras en la aplicación Fotos, pero depende en gran medida de software de terceros para el trabajo creativo profesional.

macOS Tahoe (26) eleva su suite creativa nativa.

Preview App Pro: La venerable aplicación Vista previa recibe una revisión masiva, añadiendo herramientas de edición de imágenes y PDF de nivel profesional, capacidades de procesamiento por lotes y funciones de anotación avanzadas, lo que la convierte en una alternativa integrada y potente a las aplicaciones básicas de terceros.

La venerable aplicación Vista previa recibe una revisión masiva, añadiendo herramientas de edición de imágenes y PDF de nivel profesional, capacidades de procesamiento por lotes y funciones de anotación avanzadas, lo que la convierte en una alternativa integrada y potente a las aplicaciones básicas de terceros. Edición de fotos y vídeos mejorada con IA: La integración más profunda de Apple Intelligence en Fotos e iMovie (y probablemente Final Cut Pro/Logic Pro) ofrece eliminación de objetos impulsada por IA, mejora inteligente de la resolución y sugerencias avanzadas de gradación de color.

La integración más profunda de Apple Intelligence en Fotos e iMovie (y probablemente Final Cut Pro/Logic Pro) ofrece eliminación de objetos impulsada por IA, mejora inteligente de la resolución y sugerencias avanzadas de gradación de color. Aplicación Diario: La popular aplicación Diario de iOS e iPadOS llega al Mac, ofreciendo un espacio dedicado a la reflexión, la captura de ideas y el seguimiento del estado de ánimo, con soporte multimedia enriquecido.

8. Administración y control del sistema

Windows 11 unificó muchas configuraciones en una aplicación Configuración rediseñada y mejoró el Administrador de tareas para el control de procesos.

macOS Tahoe (26) refina sus Ajustes del sistema (anteriormente Preferencias del sistema) con un diseño más intuitivo y recomendaciones impulsadas por IA para un rendimiento y privacidad óptimos. La nueva función Bloquear y ocultar aplicaciones (mencionada anteriormente) proporciona un control sin precedentes sobre la visibilidad y el acceso a las aplicaciones. Además, la administración inteligente del almacenamiento identifica y sugiere de forma proactiva la eliminación de archivos grandes e inutilizados, manteniendo tu Mac ligero.

9. Notificaciones más inteligentes

Windows 11 consolidó las notificaciones y los ajustes rápidos en el Centro de acciones, ofreciendo un lugar centralizado para administrar las alertas.

macOS Tahoe (26) introduce notificaciones altamente inteligentes y conscientes del contexto.

Priorización: Las notificaciones ya no son solo cronológicas; se agrupan y priorizan de forma inteligente en función de la urgencia y el remitente.

Las notificaciones ya no son solo cronológicas; se agrupan y priorizan de forma inteligente en función de la urgencia y el remitente. Resúmenes: Apple Intelligence puede proporcionar resúmenes rápidos de grupos de notificaciones (por ejemplo, «3 mensajes nuevos del chat de tu grupo de trabajo»).

Apple Intelligence puede proporcionar resúmenes rápidos de grupos de notificaciones (por ejemplo, «3 mensajes nuevos del chat de tu grupo de trabajo»). Integración de enfoque: Las notificaciones se integran profundamente con los espacios dinámicos y los filtros de enfoque, lo que garantiza que solo veas lo que es relevante para tu tarea actual.

10. La batalla de los navegadores: safari vs. Edge

Windows 11 cuenta con Microsoft Edge, un navegador basado en Chromium que enfatiza el rendimiento, la seguridad y la integración con los servicios de Microsoft. Incluye funciones como pestañas verticales y pestañas en suspensión para conservar recursos.

macOS Tahoe (26) mejora Safari con protecciones de privacidad aún más sólidas y funciones innovadoras.

Prevención de seguimiento inteligente avanzada: Mayor refinamiento para bloquear el seguimiento entre sitios, lo que convierte a Safari en un líder en la privacidad del usuario.

Mayor refinamiento para bloquear el seguimiento entre sitios, lo que convierte a Safari en un líder en la privacidad del usuario. Modo lector mejorado: Modo lector más personalizable y robusto para el consumo de artículos sin distracciones.

Modo lector más personalizable y robusto para el consumo de artículos sin distracciones. Grupos de pestañas inteligentes: Grupos de pestañas impulsados por IA que pueden sugerir pestañas relevantes en función de tu tarea actual o aplicaciones abiertas, lo que aumenta aún más la productividad y la organización.

Conclusión

Si bien Windows 11 logró un progreso admirable en la modernización de la experiencia de Windows, macOS Tahoe (26) representa un cambio de paradigma. Microsoft se centró en hacer que Windows 11 fuera más accesible y visualmente consistente; Apple, con macOS Tahoe, se ha centrado en hacer que el Mac sea más inteligente, intuitivo y se integre a la perfección en un ecosistema personal. El diseño «Liquid Glass», la profunda inteligencia de Apple y las capacidades de multitarea transformadoras posicionan a macOS Tahoe como una experiencia informática personal potente, elegante y única que eleva el listón de los sistemas operativos de escritorio.