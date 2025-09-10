Alle neuen Apple Intelligence-Funktionen, die auf Apples beeindruckendem Event angekündigt wurden

Apple nutzte sein Event vom 9. September 2025, um die nächste Phase von Apple Intelligence zu präsentieren. Das Unternehmen stellte dies als mehr als nur ein Betriebssystem-Update dar. Es ist eine tiefe Integration von KI in AirPods, Apple Watch und iPhone Hardware. Die Einführung baut auf Apples Kernversprechen einer datenschutzorientierten Intelligenz auf, die lokal läuft und dennoch Funktionen freischaltet, die man von moderner generativer KI erwartet.

Ein genauerer Blick auf Apple Intelligence über alle Geräte hinweg

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 bieten Live-Übersetzung, verbesserte Geräuschunterdrückung und einen Herzfrequenzsensor.

Die AirPods Pro 3 werden mit Live-Übersetzung geliefert, die mit dem gekoppelten iPhone läuft und die aktive Geräuschunterdrückung anpasst, um die Stimme des Sprechers zu priorisieren. Das System erkennt die Ausgangssprache und übersetzt gesprochene Sprache nahezu in Echtzeit. Übersetzter Text erscheint auf dem iPhone und Antworten können über die Ohrhörer wiedergegeben werden. Apple hat auch Passform und Isolation unter Verwendung von Daten aus Tausenden von 3D-Ohrscans überarbeitet, um Komfort und Abdichtung zu verbessern.

Trainingszusammenfassung in AirPods Pro 3

Für Fitnesszwecke hat Apple einen Herzfrequenzsensor in die neuen Ohrhörer integriert und nutzt maschinelles Lernen, um Bewegungs- und optische Daten zu fusionieren. Workout Buddy liefert gesprochenes Coaching und Leistungsaktualisierungen, die mit der Fitness-App verknüpft sind.

Adaptive ANC- und Transparenzmodi wurden ebenfalls neu entwickelt. Apple gibt an, dass die neuen Mikrofone und Audiomodelle doppelt so viel Lärm unterdrücken wie die vorherigen AirPods Pro. Der Transparenzmodus verwendet jetzt Sprachisolationsalgorithmen, damit Ihre Stimme natürlich klingt, während Außengeräusche hörbar bleiben.

Apple hat auch die Passform neu gestaltet. Die KI-Analyse von mehr als 10.000 3D-Ohrscans führte zu Änderungen an Ohrpassstücken und Gehäuseform. Sensoren erkennen die Geometrie des Gehörgangs in Echtzeit, um die Ohrhörer während des Trainings oder langer Hörsitzungen stabil und bequem zu halten.

Für Fitnesszwecke liefert Workout Buddy KI-generiertes Audio-Feedback während des Trainings. Es bietet personalisierte Motivation und Fortschrittsaktualisierungen über die Fitness-App. Ein neuer Herzfrequenzsensor wird mit maschinellen Lernalgorithmen gekoppelt, um Herzfrequenz und Kalorienverbrauch direkt von den AirPods aus zu verfolgen.

Apple Watch Series 11, SE 3 und Ultra 3

Hypertonie-Benachrichtigung in der neuen Apple Watch Series 11

Die neuesten Apple Watches führen KI-gesteuerte Gesundheitsüberwachung ein. Hypertonie-Benachrichtigungen analysieren Herzsensordaten über 30-Tages-Perioden, um frühe Anzeichen von Bluthochdruck zu erkennen. Apple trainierte seine Modelle an mehr als 100.000 Teilnehmern, um die Genauigkeit zu verbessern. Die Funktion positioniert die Apple Watch als Werkzeug zur Erkennung von Hypertonie, die oft symptomlos verläuft.

Schlafüberwachung in der Apple Watch Series 11

Der Schlaf-Score bietet nun eine umfassende Ansicht Ihrer Erholung. Apple Intelligence verfolgt Schlafdauer, -konsistenz, -wachphasen und -stadien, um einen einzigen Score zu erstellen. Die Health-App liefert Erkenntnisse und Empfehlungen, die auf Apples Herz- und Bewegungsstudie basieren.

Die Überwachung der psychischen Gesundheit geht noch weiter. Die Apple Watch kann nun Herzfrequenzvariabilität und Zyklus-Tracking-Daten interpretieren, um potenzielle Stress- oder Wellness-Bedenken vorzuschlagen. Benachrichtigungen bleiben personalisiert, um Fehlalarme zu reduzieren.

Die Ultra 3 Edition fügt KI-optimierte Satellitenkonnektivität hinzu. Dieses Redesign stärkt die Antennenleistung für Notfall-SOS und Off-Grid-Nachrichten, während der Stromverbrauch niedrig gehalten wird. Workout Buddy kommt auch auf der Ultra 3 und bietet dynamisches KI-Feedback während hochintensiver Aktivitäten.

Satelliten-Tracking in der Apple Watch

Die Ultra 3 erweitert die Satellitenkommunikation mit einer KI-optimierten Antenne und algorithmischem Energiemanagement. Benutzer können Notdienste texten und den Standort außerhalb des Mobilfunknetzes teilen. Apple gibt an, dass die Satellitenfunktionen eine Verbindungsführung und zwei Jahre kostenlosen Service für neue Ultra 3 Käufer umfassen.

iPhone 17 und iPhone Air

Die A19- und A19 Pro-Chips erhöhen den On-Device-KI-Durchsatz mit einer verstärkten Neural Engine und neuronalen Beschleunigern auf GPU-Ebene. Apple koppelt diese Chips mit dem N1 Wireless Controller, um die Leistung von Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 mithilfe von adaptivem maschinellem Lernen zu stabilisieren.

Visuelle Intelligenz in Funktion auf dem iPhone 17

Auf der Softwareseite ermöglicht Visual Intelligence in iOS 26 Benutzern, mit allem zu interagieren, was auf ihrem Bildschirm ist. Sie können Objekte identifizieren, Text abfragen oder Aktionen auslösen, ohne die aktuelle App zu verlassen. Die gesamte Verarbeitung erfolgt auf dem Gerät, um die Privatsphäre zu schützen.

Apples Flaggschiff-Telefone erhalten neue Hardware, die für Apple Intelligence entwickelt wurde. Die A19- und A19 Pro-Chips erweitern die Kapazität der Neural Engine und betten Beschleuniger in GPU-Kerne ein. Dies verdreifacht die KI-Rechenleistung für Aufgaben wie generative Sprachmodelle und Bilderkennung. Apple stellte auch seinen N1-Chip für Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread vor, der KI nutzt, um Kanäle anzupassen und Interferenzen zu reduzieren.

Live-Übersetzung während Anrufen und Textnachrichten

Die erweiterte Live-Übersetzung geht über Anrufe und Nachrichten hinaus und erstreckt sich auf FaceTime und Nachrichten, und bietet reibungslosere zweisprachige Gespräche mit minimaler Verzögerung.

Das Kamerasystem des iPhone 17 wurde ebenfalls mit KI als Kern neu aufgebaut. Eine 48-MP-Dual-Fusion-Kamera kombiniert zwei Sensoren für detailliertere Aufnahmen. Die Photonic Engine verbessert Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen mithilfe von Deep Learning, das an Milliarden von Bildern trainiert wurde. Die Center Stage Frontkamera passt sich nun automatisch an, um mehrere Personen einzurahmen, und Stabilisierungstechniken erzeugen flüssigere Selfie-Videos. KI-gesteuerte fotografische Stile passen Farbe und Ton für Porträts an und erzeugen natürlichere Ergebnisse.

Apple bestätigte, dass Siri nun app-übergreifend funktioniert, indem es den Kontext auf dem Bildschirm nutzt, um natürlicher zu agieren. Anstatt separate Tools zu öffnen, können Sie Siri bitten, ein Foto zu bearbeiten und es direkt in eine Nachricht einzufügen. Eine neue leuchtende Randanimation ersetzt das alte Siri-Symbol, wenn es aktiv ist.

Apple Intelligence führt auch Schreibwerkzeuge ein, einen generativen Textassistenten, der in Mail, Pages und Nachrichten verfügbar ist. Er kann Inhalte zusammenfassen, Korrektur lesen oder entwerfen, während er Tonvorgaben folgt. Die Bildgenerierung kommt in zwei Formen: Genmojis, die KI-generierte Emojis im Apple-Designstil sind, und Image Playground, eine eigenständige App für benutzerdefinierte Visuals in Nachrichten oder Keynote.