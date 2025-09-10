Cada nueva función de inteligencia de Apple anunciada en el asombroso evento de Apple

Apple utilizó su evento del 9 de septiembre de 2025 para mostrar la siguiente fase de Apple Intelligence. La compañía lo presentó como algo más que una actualización del sistema operativo. Es una profunda integración de la IA en el hardware de los AirPods, el Apple Watch y el iPhone. El lanzamiento se basa en la promesa principal de Apple de una inteligencia que prioriza la privacidad y que se ejecuta localmente, al tiempo que desbloquea las funciones que la gente espera de la IA generativa moderna.

Una mirada más de cerca a la inteligencia de Apple en todos los dispositivos

AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 añaden traducción en directo, cancelación de ruido mejorada y un sensor de frecuencia cardiaca.

Los AirPods Pro 3 se envían con traducción en directo que se ejecuta con el iPhone emparejado y adapta la cancelación activa de ruido para priorizar la voz del hablante. El sistema detecta el idioma de origen y traduce el habla conversacional casi en tiempo real. El texto traducido aparece en el iPhone y las respuestas se pueden reproducir a través de los auriculares. Apple también ha rediseñado el ajuste y el aislamiento utilizando datos de miles de escaneos de oídos en 3D para mejorar la comodidad y el sellado.

Resumen del entrenamiento en los AirPods Pro 3

Para el fitness, Apple ha colocado un sensor de frecuencia cardiaca dentro de los nuevos auriculares y utiliza el aprendizaje automático para fusionar datos de movimiento y ópticos. Workout Buddy proporciona entrenamiento hablado y actualizaciones de rendimiento vinculadas a la aplicación Fitness.

Los modos Adaptive ANC y Transparency también se han rediseñado. Apple dice que los nuevos micrófonos y modelos de audio cancelan el doble de ruido en comparación con los AirPods Pro anteriores. El modo Transparency ahora utiliza algoritmos de aislamiento de voz para que tu voz suene natural mientras que los sonidos exteriores siguen siendo audibles.

Apple también ha rediseñado el ajuste. Su análisis de IA de más de 10.000 escaneos de oídos en 3D ha informado de los cambios en las almohadillas y la forma del cuerpo. Los sensores detectan la geometría del canal auditivo en tiempo real para mantener los auriculares estables y cómodos durante los entrenamientos o las largas sesiones de escucha.

Para el fitness, Workout Buddy proporciona información de audio generada por IA durante el ejercicio. Ofrece motivación personalizada y actualizaciones de progreso a través de la aplicación Fitness. Un nuevo sensor de frecuencia cardiaca se empareja con algoritmos de aprendizaje automático para realizar un seguimiento de la frecuencia cardiaca y la quema de calorías directamente desde los AirPods.

Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3

Notificación de hipertensión en el nuevo Apple Watch Series 11

Los últimos Apple Watch introducen el seguimiento de la salud impulsado por la IA. Las notificaciones de hipertensión analizan los datos del sensor cardiaco durante periodos de 30 días para detectar los primeros signos de presión arterial alta. Apple entrenó sus modelos con más de 100.000 participantes para mejorar la precisión. La función posiciona al Apple Watch como una herramienta para detectar la hipertensión, que a menudo no presenta síntomas.

Seguimiento del sueño en el Apple Watch Series 11

Sleep Score ahora ofrece una vista compuesta de tu descanso. Apple Intelligence realiza un seguimiento de la duración, la consistencia, los despertares y las fases del sueño para producir una única puntuación. La aplicación Health proporciona información y recomendaciones basadas en el estudio Heart and Movement de Apple.

La monitorización de la salud mental va más allá. El Apple Watch ahora puede interpretar la variabilidad de la frecuencia cardiaca y los datos de seguimiento del ciclo para sugerir posibles problemas de estrés o bienestar. Las alertas siguen siendo personalizadas para reducir los falsos positivos.

La edición Ultra 3 añade conectividad por satélite optimizada por IA. Este rediseño refuerza el rendimiento de la antena para el SOS de emergencia y la mensajería fuera de la red, manteniendo al mismo tiempo un bajo consumo de energía. Workout Buddy también llega al Ultra 3, ofreciendo información dinámica de la IA durante las actividades de alta intensidad.

Seguimiento por satélite en el Apple Watch

El Ultra 3 amplía la comunicación por satélite con una antena optimizada por IA y una gestión algorítmica de la energía. Los usuarios pueden enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia y compartir la ubicación fuera de la red móvil. Apple dice que las funciones de satélite incluyen la guía de conexión y dos años de servicio gratuito para los nuevos compradores de Ultra 3.

iPhone 17 y iPhone Air

Los chips A19 y A19 Pro aumentan el rendimiento de la IA en el dispositivo con un Neural Engine reforzado y aceleradores neuronales a nivel de GPU. Apple empareja esos chips con el controlador inalámbrico N1 para estabilizar el rendimiento de Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 utilizando el aprendizaje automático adaptativo.

Inteligencia visual que funciona en el iPhone 17

En el lado del software, Visual Intelligence en iOS 26 permite a los usuarios interactuar con lo que está en su pantalla. Puedes identificar objetos, consultar texto o activar acciones sin salir de la aplicación actual. Todo el procesamiento se realiza en el dispositivo para proteger la privacidad.

Los teléfonos insignia de Apple obtienen un nuevo hardware construido para Apple Intelligence. Los chips A19 y A19 Pro amplían la capacidad del Neural Engine e integran aceleradores en los núcleos de la GPU. Esto triplica la potencia de cálculo de la IA para tareas como los modelos de lenguaje generativo y el reconocimiento de imágenes. Apple también ha presentado su chip N1 para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, utilizando la IA para adaptar los canales y reducir las interferencias.

Traducción en directo durante las llamadas y los mensajes de texto

La traducción en directo ampliada va más allá de las llamadas y los mensajes y se adentra en FaceTime y Mensajes, ofreciendo conversaciones bilingües más fluidas con un retraso mínimo.

El sistema de cámara del iPhone 17 también se ha reconstruido con la IA como núcleo. Una cámara Dual Fusion de 48 MP combina dos sensores para obtener tomas más detalladas. El Photonic Engine mejora las fotos con poca luz utilizando el aprendizaje profundo entrenado con miles de millones de imágenes. La cámara frontal Center Stage ahora se ajusta automáticamente para encuadrar a varias personas, y las técnicas de estabilización producen vídeos selfie más fluidos. Los estilos fotográficos impulsados por la IA personalizan el color y el tono para los retratos, produciendo resultados más naturales.

Apple confirmó que Siri ahora funciona en todas las aplicaciones, basándose en el contexto de la pantalla para actuar de forma más natural. En lugar de abrir herramientas separadas, puedes pedirle a Siri que edite una foto y la coloque directamente en un mensaje. Una nueva animación de borde brillante reemplaza el antiguo icono de Siri cuando está activo.

Apple Intelligence también presenta Writing Tools, un asistente de texto generativo disponible en Mail, Pages y Messages. Puede resumir, corregir o redactar contenido siguiendo las indicaciones de tono. La generación de imágenes llega de dos formas: Genmojis, que son emojis generados por IA con el estilo de diseño de Apple, e Image Playground, una aplicación independiente para imágenes personalizadas en Messages o Keynote.