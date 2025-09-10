Toutes les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence annoncées lors de l’événement époustouflant d’Apple

Apple a utilisé son événement du 9 septembre 2025 pour présenter la prochaine phase d’Apple Intelligence. L’entreprise a présenté cela comme plus qu’une mise à jour du système d’exploitation. Il s’agit d’une intégration profonde de l’IA dans le matériel des AirPods, de l’Apple Watch et de l’iPhone. Le déploiement s’appuie sur la promesse fondamentale d’Apple d’une intelligence axée sur la confidentialité qui fonctionne localement tout en débloquant les fonctionnalités que les gens attendent de l’IA générative moderne.

Un regard plus approfondi sur Apple Intelligence à travers les appareils

AirPods Pro 3

Les AirPods Pro 3 ajoutent la traduction en direct, une réduction de bruit améliorée et un capteur de fréquence cardiaque.

Les AirPods Pro 3 sont livrés avec une traduction en direct qui fonctionne avec l’iPhone jumelé et adapte la réduction active du bruit pour prioriser la voix du locuteur. Le système détecte la langue source et traduit la parole conversationnelle en temps quasi réel. Le texte traduit apparaît sur l’iPhone et les réponses peuvent être lues via les écouteurs. Apple a également retravaillé l’ajustement et l’isolation en utilisant des données de milliers de scans 3D d’oreilles pour améliorer le confort et l’étanchéité.

Résumé d’entraînement dans les AirPods Pro 3

Pour le fitness, Apple a intégré un capteur de fréquence cardiaque dans les nouveaux écouteurs et utilise l’apprentissage automatique pour fusionner les données de mouvement et optiques. Workout Buddy fournit un coaching vocal et des mises à jour de performance liées à l’application Fitness.

Les modes ANC adaptatif et Transparence ont également été repensés. Apple affirme que les nouveaux microphones et modèles audio annulent deux fois plus de bruit par rapport aux AirPods Pro précédents. Le mode Transparence utilise désormais des algorithmes d’isolation vocale pour que votre voix sonne naturellement tandis que les sons extérieurs restent audibles.

Apple a également repensé l’ajustement. Son analyse IA de plus de 10 000 scans 3D d’oreilles a informé les changements apportés aux embouts et à la forme du corps. Les capteurs détectent la géométrie du conduit auditif en temps réel pour maintenir les écouteurs stables et confortables pendant les entraînements ou les longues sessions d’écoute.

Pour le fitness, Workout Buddy fournit des commentaires audio générés par IA pendant l’exercice. Il offre une motivation personnalisée et des mises à jour de progression via l’application Fitness. Un nouveau capteur de fréquence cardiaque s’associe aux algorithmes d’apprentissage automatique pour suivre la fréquence cardiaque et la combustion des calories directement depuis les AirPods.

Apple Watch Series 11, SE 3 et Ultra 3

Notification d’hypertension dans la nouvelle Apple Watch Series 11

Les dernières Apple Watch introduisent un suivi de santé piloté par IA. Les notifications d’hypertension analysent les données du capteur cardiaque sur des périodes de 30 jours pour détecter les signes précoces d’hypertension artérielle. Apple a entraîné ses modèles sur plus de 100 000 participants pour améliorer la précision. Cette fonctionnalité positionne l’Apple Watch comme un outil pour détecter l’hypertension, qui est souvent asymptomatique.

Suivi du sommeil dans l’Apple Watch Series 11

Sleep Score apporte désormais une vue composite de votre repos. Apple Intelligence suit la durée du sommeil, la cohérence, les réveils et les phases pour produire un score unique. L’application Santé fournit des informations et des recommandations éclairées par l’étude Heart and Movement d’Apple.

Le suivi de la santé mentale va plus loin. L’Apple Watch peut désormais interpréter les données de variabilité de la fréquence cardiaque et de suivi des cycles pour suggérer des préoccupations potentielles de stress ou de bien-être. Les alertes restent personnalisées pour réduire les faux positifs.

L’édition Ultra 3 ajoute une connectivité satellite optimisée par IA. Cette refonte renforce les performances d’antenne pour le SOS d’urgence et la messagerie hors réseau tout en maintenant une faible consommation d’énergie. Workout Buddy arrive également sur l’Ultra 3, offrant des commentaires IA dynamiques pendant les activités de haute intensité.

Suivi satellite dans l’Apple Watch

L’Ultra 3 étend la communication satellite avec une antenne optimisée par IA et une gestion algorithmique de l’énergie. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages aux services d’urgence et partager leur localisation hors du réseau cellulaire. Apple indique que les fonctionnalités satellite incluent des conseils de connexion et deux ans de service gratuit pour les nouveaux acheteurs d’Ultra 3.

iPhone 17 et iPhone Air

Les puces A19 et A19 Pro augmentent le débit IA sur l’appareil avec un Neural Engine renforcé et des accélérateurs neuronaux au niveau GPU. Apple associe ces puces au contrôleur sans fil N1 pour stabiliser les performances Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 en utilisant l’apprentissage automatique adaptatif.

Visual Intelligence fonctionnant sur l’iPhone 17

Du côté logiciel, Visual Intelligence dans iOS 26 permet aux utilisateurs d’interagir avec tout ce qui se trouve sur leur écran. Vous pouvez identifier des objets, interroger du texte ou déclencher des actions sans quitter l’application actuelle. Tout le traitement se fait sur l’appareil pour protéger la confidentialité.

Les téléphones phares d’Apple gagnent un nouveau matériel conçu pour Apple Intelligence. Les puces A19 et A19 Pro étendent la capacité du Neural Engine et intègrent des accélérateurs dans les cœurs GPU. Cela triple la puissance de calcul IA pour des tâches comme les modèles de langage génératif et la reconnaissance d’images. Apple a également introduit sa puce N1 pour Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread, utilisant l’IA pour adapter les canaux et réduire les interférences.

Traduction en direct pendant les appels et les messages

La traduction en direct étendue va au-delà des appels et des messages dans FaceTime et Messages, offrant des conversations bilingues plus fluides avec un délai minimal.

Le système de caméra de l’iPhone 17 est également reconstruit avec l’IA en son cœur. Une caméra Dual Fusion de 48 MP combine deux capteurs pour des prises de vue plus détaillées. Le Photonic Engine améliore les photos en faible luminosité en utilisant l’apprentissage profond entraîné sur des milliards d’images. La caméra frontale Center Stage s’ajuste désormais automatiquement pour cadrer plusieurs personnes, et les techniques de stabilisation produisent des vidéos selfie plus fluides. Les styles photographiques pilotés par IA personnalisent la couleur et le ton pour les portraits, produisant des résultats plus naturels.

Apple a confirmé que Siri fonctionne désormais à travers les applications, s’appuyant sur le contexte à l’écran pour agir plus naturellement. Au lieu d’ouvrir des outils séparés, vous pouvez demander à Siri de modifier une photo et de la placer directement dans un message. Une nouvelle animation de bord lumineux remplace l’ancienne icône Siri lorsqu’elle est active.

Apple Intelligence introduit également Writing Tools, un assistant de texte génératif disponible dans Mail, Pages et Messages. Il peut résumer, relire ou rédiger du contenu tout en suivant les invites de ton. La génération d’images arrive sous deux formes : Genmojis, qui sont des emojis générés par IA dans le style de design d’Apple, et Image Playground, une application autonome pour des visuels personnalisés dans Messages ou Keynote.