Erscheinungsdatum des faltbaren iPhones? Nicht in diesem Zyklus.

Apple hat die Show gerade beendet, und wissen Sie was? Kein Erscheinungsdatum für ein faltbares iPhone. Kein Teaser, kein Augenzwinkern, nicht einmal ein „eine Scharnier mehr“. Wenn Sie auf einen Zeitplan gehofft hatten, bekamen Sie Schweigen.

Was wir bekamen, ist das iPhone Air. Es ist dünn, leicht und schlichtweg schön. Es misst 5,6 mm und hat ein 6,5-Zoll-Display. Es ist im Moment auch ein Gerät mit einigen Kompromissen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 27 Stunden, während das Basis-iPhone 17 bis zu 30 Stunden schafft. Keine Ultra-Weitwinkelkamera. Keine Makrofunktion. Das Air beginnt bei 999 Dollar, was 22 Prozent mehr ist als das 799 Dollar teure iPhone 17. Für 100 Dollar mehr können Sie auf das 1.099 Dollar teure iPhone 17 Pro umsteigen.

Warum also das Air zuerst auf den Markt bringen, wenn es bei einigen Grundlagen Abstriche macht? Weil Apple hier die Plattform aufbaut, bevor es etwas Verrücktes wie ein Falt-Design versucht. Das Air enthält mehr Apple Silicon als jedes iPhone zuvor. A19 Pro für CPU und GPU. Der neue N1 Wireless-Chip. Ein neues C1X Mobilfunkmodem, das schneller ist als letztes Jahr und dabei etwa 30 Prozent weniger Energie verbraucht. Wenn Apple das gesamte Telefon um seine eigenen Chips herum entwickelt, kann es Effizienz und Wärmeregulierung verfolgen, nicht nur reine Zahlen.

Das ist wichtig für faltbare Geräte. Scharniere, Falten, Akkudichte, Kameragehäuse, Hitze, Haltbarkeit über Tausende von Faltungen. Nichts davon ist trivial. Apple wird kein faltbares Gerät auf den Markt bringen, bis es sich zuerst wie ein iPhone und erst an zweiter Stelle wie ein faltbares Gerät anfühlt. Die heutige Veranstaltung hat im Grunde gesagt, dass die Arbeit noch im Gange ist.

Die Akkulaufzeit ist der größte Hinweis. Akkus verbessern sich nicht so schnell wie Kameras, Bildschirme und geräteinterne KI. Apple schlägt sogar vor, eine MagSafe-Batterie am Air anzubringen, um die Laufzeit zu verlängern. Das klingt zunächst seltsam, aber bei einem so dünnen Telefon macht das Akkupack Sinn. Die gesamte Präsentation konzentrierte sich stark auf ein Wort: Effizienz. Neues Modem. Neu angeordnete interne Komponenten, um Platz für den Akku zu schaffen. Adaptiver Stromsparmodus in iOS 26. Viele kleine Erfolge, die sich summieren.

Man kann bereits sehen, wie das Air den Rest der Produktpalette prägt. Ceramic Shield 2 auf der Rückseite findet sich auch beim iPhone 17 Pro. Die horizontale Kameraleiste des Air scheint das Kamera-Layout des Pro zu beeinflussen. Zuerst macht man es schlanker. Dann stärkt man es. Dann lässt man den Chip sparsam mit Energie umgehen. Danach kann man es vielleicht falten, ohne das Telefon zu einem Kompromiss zu machen.

Wann kommt also das faltbare iPhone? Es gibt kein Datum. Das ist der springende Punkt. Wenn Sie ein Gerücht wollen, werden Sie eines finden. Wenn Sie die wahre Antwort wollen, hat Apple sie gerade zwischen den Zeilen gegeben: Wenn es fertig ist.

Bis dahin spielt das Air den Vorreiter, das Pro das Arbeitstier, und der Rest von uns fragt weiterhin nach einem Falt-Gerät, das sich wie ein iPhone anfühlt. Wenn Apple das hat, werden Sie es wissen.