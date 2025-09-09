¿Fecha de lanzamiento del iPhone plegable? No en este ciclo

Apple acaba de terminar la presentación y adivina qué. No hay fecha para el iPhone plegable. Ni un adelanto, ni un guiño, ni siquiera un “una bisagra más”. Si esperabas un calendario, obtuviste silencio.

Lo que sí obtuvimos es el iPhone Air. Es delgado, ligero y francamente bonito. Mide 5,6 mm y tiene una pantalla de 6,5 pulgadas. También es una especie de máquina de concesiones en este momento. La batería dura hasta 27 horas, mientras que el iPhone 17 base dura hasta 30. No tiene cámara ultra gran angular. No tiene macro. El Air comienza en 999 dólares, que es un 22 por ciento más que el iPhone 17 de 799 dólares. Por 100 más, puedes subir al iPhone 17 Pro de 1099 dólares.

Entonces, ¿por qué lanzar el Air primero si pierde en algunos aspectos básicos? Porque Apple está construyendo la plataforma antes de intentar algo salvaje, como un plegado. El Air incluye más silicio de Apple que cualquier iPhone hasta la fecha. A19 Pro para la CPU y la GPU. El nuevo chip inalámbrico N1. Un nuevo módem celular C1X que es más rápido que el del año pasado y utiliza aproximadamente un 30 por ciento menos de energía. Cuando Apple diseña todo el teléfono en torno a sus propios chips, puede buscar la eficiencia y el control del calor, no solo los números brutos.

Eso importa para los plegables. Bisagras, pliegues, densidad de la batería, embalaje de la cámara, calor, durabilidad durante miles de pliegues. Nada de eso es trivial. Apple no lanzará un plegable hasta que sienta que es un iPhone primero y un plegable segundo. El evento de hoy básicamente dijo que el trabajo aún está en progreso.

La duración de la batería es la mayor señal. Las baterías no están mejorando tan rápido como las cámaras, las pantallas y la IA en el dispositivo. Apple incluso sugiere mantener una batería MagSafe conectada al Air para prolongar el tiempo de ejecución. Eso suena extraño al principio, pero en un teléfono tan delgado, el paquete tiene sentido. Toda la presentación se apoyó mucho en una palabra: eficiencia. Nuevo módem. Internos reorganizados para hacer espacio para la batería. Modo de energía adaptativo en iOS 26. Muchas pequeñas victorias que se suman.

Ya puedes ver cómo el Air está dando forma al resto de la línea. Ceramic Shield 2 en la parte posterior también aparece en el iPhone 17 Pro. La barra de cámara horizontal del Air parece influir en el diseño de la cámara Pro. Primero lo adelgazas. Luego lo fortaleces. Luego haces que el silicio consuma energía. Después de eso, tal vez lo pliegues sin convertir el teléfono en una concesión.

Entonces, ¿cuándo saldrá el iPhone plegable? No hay fecha. Ese es el punto principal. Si quieres un rumor, encontrarás uno. Si quieres la respuesta real, Apple acaba de darla entre líneas. Cuando esté listo.

Hasta entonces, el Air juega como pionero, el Pro juega como caballo de batalla y el resto de nosotros seguimos pidiendo un plegado que se sienta como un iPhone. Cuando Apple tenga eso, lo sabrás.