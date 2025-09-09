Date de sortie de l’iPhone pliable ? Pas pour ce cycle

Apple vient de terminer le spectacle et devinez quoi. Aucune date pour l’iPhone pliable. Pas de teaser, pas de clin d’œil, pas même un « encore une charnière ». Si vous espériez un calendrier, vous avez eu droit au silence.

Ce que nous avons obtenu, c’est l’iPhone Air. Il est fin, léger et franchement magnifique. Il mesure 5,6 mm et dispose d’un écran de 6,5 pouces. C’est aussi une machine à compromis pour le moment. La batterie dure jusqu’à 27 heures, tandis que l’iPhone 17 de base fait jusqu’à 30. Pas de caméra Ultra Wide. Pas de macro. L’Air commence à 999 dollars, soit 22 % de plus que l’iPhone 17 à 799 dollars. Pour 100 de plus, vous pouvez passer à l’iPhone 17 Pro à 1 099 dollars.

Alors pourquoi lancer l’Air en premier s’il perd sur quelques bases. Parce qu’Apple construit la plateforme avant d’essayer quelque chose d’audacieux, comme un pliable. L’Air embarque plus de silicium Apple que n’importe quel iPhone à ce jour. A19 Pro pour le CPU et le GPU. La nouvelle puce sans fil N1. Un nouveau modem cellulaire C1X qui est plus rapide que l’année dernière tout en utilisant environ 30 % d’énergie en moins. Quand Apple conçoit tout le téléphone autour de ses propres puces, elle peut poursuivre l’efficacité et le contrôle thermique, pas seulement les chiffres bruts.

Cela compte pour les pliables. Charnières, plis, densité de batterie, packaging de caméra, chaleur, durabilité sur des milliers de plis. Rien de tout cela n’est trivial. Apple ne lancera pas un pliable tant qu’il ne ressemblera pas d’abord à un iPhone et ensuite à un pliable. L’événement d’aujourd’hui a essentiellement dit que le travail est encore en cours.

L’autonomie de la batterie est le plus grand révélateur. Les batteries ne s’améliorent pas aussi vite que les caméras, les écrans et l’IA embarquée. Apple suggère même de garder une batterie MagSafe attachée à l’Air pour prolonger l’autonomie. Cela semble étrange au premier abord, mais sur un téléphone aussi fin, le pack a du sens. Toute la présentation s’est beaucoup appuyée sur un mot : efficacité. Nouveau modem. Composants internes réorganisés pour faire de la place à la batterie. Mode d’alimentation adaptatif dans iOS 26. Beaucoup de petites victoires qui s’additionnent.

Vous pouvez déjà voir l’Air façonner le reste de la gamme. Ceramic Shield 2 à l’arrière apparaît aussi sur l’iPhone 17 Pro. La barre de caméra horizontale de l’Air semble influencer la disposition de la caméra Pro. D’abord vous l’amincissez. Ensuite vous le renforcez. Puis vous faites que le silicium consomme peu d’énergie. Après cela, peut-être que vous le pliez sans transformer le téléphone en compromis.

Alors, quand arrive l’iPhone pliable. Il n’y a pas de date. C’est tout l’intérêt. Si vous voulez une rumeur, vous en trouverez une. Si vous voulez la vraie réponse, Apple vient de la donner entre les lignes. Quand il sera prêt.

En attendant, l’Air joue les pionniers, le Pro joue les bêtes de somme, et nous autres continuons à demander un pliable qui ressemble à un iPhone. Quand Apple l’aura, vous le saurez.