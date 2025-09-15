iOS 26 Akkuentladung: 7 bewährte Tricks beheben das Problem

iOS 26 erscheint mit dem großen Liquid Glass Redesign und vielen Änderungen unter der Haube. Wenn Ihr iPhone plötzlich heiß läuft oder schneller an Ladung verliert, sind Sie nicht allein. Große Updates starten die Indizierung, Fotoanalyse, App-Optimierungen und mehr, was die Meldung „Einblick: Laufendes iOS-Update“ in den Einstellungen auslösen kann. Die gute Nachricht: Einige kluge Einstellungen und Gewohnheiten stellen den normalen Akkuverbrauch schnell wieder her.

Direkt nach der Installation von iOS 26 indiziert Ihr iPhone Apps, Fotos, Nachrichten und die geräteinterne Intelligenz im Hintergrund neu. Dieser Vorgang ist stromintensiv. Helfen Sie dabei, diesen Vorgang effizient abzuschließen, indem Sie das Gerät für ein oder zwei Stunden an ein Ladegerät anschließen, während es mit Wi-Fi verbunden ist und der Bildschirm ausgeschaltet ist.



Öffnen Sie Einstellungen > Batterie und überprüfen Sie die neuen Batterie-Einblicke. Wenn Sie „Laufendes iOS-Update“ sehen, ist das Ihre Bestätigung, dass das System noch beschäftigt ist. Suchen Sie in dieser Zeit nicht nach Problemen, wo keine sind. Nutzen Sie stattdessen die Einblicke-Liste, um direkt zu einer fehlerhaften App zu springen und diese zu beheben. Die Wärmeentwicklung sollte sich legen, sobald diese Aufgaben abgeschlossen sind.

2) Machen Sie den adaptiven Stromsparmodus zu Ihrer täglichen Standardeinstellung

Gehen Sie zu Einstellungen > Batterie > Stromsparmodus und aktivieren Sie den adaptiven Stromsparmodus. Im Gegensatz zum drastischen Stromsparmodus reduziert der adaptive Stromsparmodus den Energieverbrauch auf kleinere, intelligentere Weise. Denken Sie an Mikro-Anpassungen bei Hintergrundaktivitäten, Aktualisierungszeiten und visueller Intensität, wenn Ihre Nutzung stark ansteigt oder der Akku schwächer wird. Sie erhalten weiterhin ein reaktionsschnelles Telefon, jedoch mit weniger unerwarteten Akkuabfällen. Profi-Tipp: Lassen Sie den adaptiven Stromsparmodus täglich aktiviert und nutzen Sie den Stromsparmodus nur, wenn Sie unbedingt zusätzliche Stunden benötigen.

3) Nutzen Sie den Stromsparmodus gezielt, nicht ständig

Der Stromsparmodus bleibt die garantierte Energiesparfunktion. Er drosselt Hintergrundaktualisierungen, automatische E-Mail-Abrufe, visuelle Push-Effekte und Systemdienste. Halten Sie ihn im Kontrollzentrum griffbereit. Gute Gelegenheiten, ihn zu aktivieren, sind Reisetage, Outdoor-Veranstaltungen, Gebiete mit schlechter Netzabdeckung oder immer dann, wenn Sie unter 30 % Akku haben und kein Ladegerät in Sicht ist. Wenn Sie ihn bei 20 % automatisieren, denken Sie daran, dass der Stromsparmodus (LPM) auch einige Aufgaben absichtlich verlangsamt. Schalten Sie ihn daher aus, wenn Sie wieder in der Nähe eines Ladegeräts sind.

4) Zähmen Sie Ihre Funkverbindungen in Gebieten mit schwachem Signal

Ihr Modem ist ein heimlicher Akkufresser, wenn das Signal schlecht ist. Wenn Sie sich in einem Funkloch befinden, ändern Sie die Mobilfunkeinstellungen von 5G Ein auf 5G Auto oder sogar LTE, um die ständige Suche nach Sendemasten zu vermeiden. Bevorzugen Sie Wi-Fi, wenn verfügbar, und aktivieren Sie WLAN-Anrufe für klarere Gespräche mit weniger Akkuverbrauch. Deaktivieren Sie auf Reisen den Persönlichen Hotspot, wenn Sie ihn nicht aktiv nutzen. Ortungsdienste können an Tagen mit viel Bewegung ebenfalls den Verbrauch in die Höhe treiben. Stellen Sie daher die meisten Apps auf „Beim Verwenden“ ein und deaktivieren Sie die präzise Ortung für Apps, die keine genaue Standortbestimmung benötigen.

5) Überprüfen Sie Hintergrundaktivitäten, Widgets und Benachrichtigungen

Drei Bereiche, in denen Sie viel gewinnen können: Hintergrundaktualisierung, Widgets und Push-Benachrichtigungen. Bei der Hintergrundaktualisierung behalten Sie nur Wesentliches wie Messaging- oder Mitfahr-Apps. Entfernen Sie auf dem Sperrbildschirm und Home-Bildschirm Echtzeit-Widgets, die Sie kaum beachten, und Live-Aktivitäten, die stundenlang aktiv bleiben. Verschieben Sie bei den Benachrichtigungen unwichtige Apps in die Geplante Übersicht oder deaktivieren Sie Push-Benachrichtigungen ganz. Weniger Aktivierungen und weniger Bildschirm-Einschaltungen führen zu messbaren Akkugewinnen.

6) Laden Sie intelligenter, sowohl für den heutigen Tag als auch für die langfristige Gesundheit

Öffnen Sie Einstellungen > Batterie > Laden. Lassen Sie Optimiertes Laden aktiviert, damit Ihr iPhone nicht stundenlang bei 100 % verweilt. Wenn Ihr Modell eine Ladebegrenzung unterstützt, stellen Sie 80–90 % für den täglichen Gebrauch ein und erhöhen Sie auf 100 % für wichtige Tage. Vermeiden Sie anhaltende Hitze während des Ladevorgangs, indem Sie sehr dicke Hüllen entfernen und das Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Der Zustand ist entscheidend für die Laufzeit: Ein Akku mit einer Gesundheit von über ~85–90 % wird sich über den Tag hinweg deutlich stärker anfühlen als einer in den hohen 70ern. Wenn Sie unter 80 % liegen und Leistungseinbrüche häufig sind, ist ein Akkutausch die größte einzelne Verbesserung.

7) Wenn etwas wirklich nicht stimmt, setzen Sie die Einstellungen zurück, bevor Sie drastische Schritte unternehmen

Wenn Sie nach all den oben genannten Schritten und dem Verschwinden der Meldung „Laufendes iOS-Update“ immer noch einen ungewöhnlichen Akkuverbrauch feststellen, versuchen Sie einen sauberen Neustart, ohne Daten zu verlieren. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen > Zurücksetzen > Alle Einstellungen zurücksetzen. Sie müssen WLAN-Passwörter neu eingeben und Einstellungen erneut anpassen, aber es behebt oft einen hartnäckigen Dienst oder ein Profil, das in einer Schleife hängt. Führen Sie auch nach größeren Updates einen einfachen Neustart durch. Wenn Probleme danach weiterhin bestehen, handelt es sich wahrscheinlich um einen alternden Akku oder eine bestimmte App, die Sie in der Liste pro App auf dem Batteriebildschirm identifizieren können.

FAQs

Verbraucht iOS 26 selbst mehr Akku?

Nicht von Haus aus. Die ersten 24–72 Stunden können sich aufgrund von Indizierung und Optimierung schlechter anfühlen. Danach führen der adaptive Stromsparmodus, intelligentere Batterie-Einblicke und bessere Ladekontrollen in der Regel zu einer gleichen oder besseren Akkulaufzeit.

Was ist der Unterschied zwischen adaptivem Stromsparmodus und Stromsparmodus?

Der adaptive Stromsparmodus ist subtil und dynamisch für den täglichen Gebrauch. Der Stromsparmodus ist eine drastischere Option, die Funktionen reduziert, um die Laufzeit zu garantieren. Nutzen Sie den adaptiven Modus täglich, den Stromsparmodus, wenn Sie die Laufzeit unbedingt verlängern müssen.

Woher weiß ich, ob die Indizierung abgeschlossen ist?

Der Batteriebildschirm zeigt den Einblick „Laufendes iOS-Update“ nicht mehr an, die Wärmeentwicklung lässt nach und Ihr Akkuverbrauch pro App normalisiert sich.

Fazit

Schließen Sie die Aufgaben nach dem Update an einem Ladegerät ab, aktivieren Sie den adaptiven Stromsparmodus, nutzen Sie den Stromsparmodus nur bei Bedarf, reduzieren Sie Hintergrundaktivitäten und laden Sie intelligent. Die meisten iPhones stabilisieren sich schnell unter iOS 26, und diese sieben Schritte bringen Sie schneller zu einer besseren Akkulaufzeit über den ganzen Tag hinweg.