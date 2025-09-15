Drenaje de batería en iOS 26: 7 ajustes probados para solucionarlo

iOS 26 llega con el gran rediseño de Liquid Glass y un montón de cambios internos. Si tu iPhone de repente se calienta o pierde porcentaje de batería más rápido, no estás solo. Las actualizaciones importantes activan la indexación, el análisis de fotos, las optimizaciones de aplicaciones y más, lo que puede activar el aviso “Actualización de iOS en curso” en Ajustes. La buena noticia: unos pocos interruptores y hábitos inteligentes restauran rápidamente la batería normal.

Justo después de instalar iOS 26, tu iPhone reindexa silenciosamente aplicaciones, fotos, mensajes e inteligencia en el dispositivo. Ese trabajo consume mucha energía. Ayúdalo a terminar de manera eficiente enchufándolo a un cargador con Wi-Fi durante una o dos horas, con la pantalla apagada.



Abre Ajustes > Batería y escanea las nuevas estadísticas de Batería. Si ves “Actualización de iOS en curso”, esa es tu confirmación de que el sistema todavía está ocupado. No persigas fantasmas durante este tiempo. En su lugar, utiliza la lista de estadísticas para saltar directamente a cualquier aplicación que se esté comportando mal y solucionarlo. Espera que el calor se calme tan pronto como esos trabajos estén terminados.

2) Haz del modo de energía adaptativo tu opción predeterminada diaria

Ve a Ajustes > Batería > Modo de energía y activa Energía adaptativa. A diferencia del Modo de bajo consumo, que es más drástico, Energía adaptativa reduce el uso de energía de maneras más pequeñas e inteligentes. Piensa en microajustes a la actividad en segundo plano, el tiempo de actualización y la intensidad visual cuando tu uso aumenta o la batería baja. Seguirás teniendo un teléfono con buena respuesta, solo que con menos caídas sorpresa. Consejo profesional: mantén Energía adaptativa activada todos los días, luego activa el Modo de bajo consumo solo cuando necesites horas adicionales.

3) Usa el modo de bajo consumo con intención, no todo el tiempo

El Modo de bajo consumo sigue siendo el ahorrador garantizado. Modera la búsqueda en segundo plano, las comprobaciones automáticas de correo, los efectos visuales push y los servicios del sistema. Mantenlo a un deslizamiento de distancia en el Centro de control. Buenos momentos para activarlo son los días de viaje, los eventos al aire libre, las zonas de cobertura deficiente o en cualquier momento en que estés por debajo del 30 por ciento sin un cargador a la vista. Si lo automatizas al 20 por ciento, recuerda que el Modo de bajo consumo también ralentiza algunas tareas por diseño, así que desactívalo cuando estés de vuelta cerca de un cargador.

4) Domina tus radios en áreas de señal débil

Tu módem es un ladrón de batería sigiloso cuando la señal es mala. Si estás en una zona muerta, cambia la configuración de Datos móviles de 5G Activado a 5G Automático o incluso LTE para evitar la búsqueda constante de torres. Prefiere Wi-Fi cuando esté disponible y activa Llamadas por Wi-Fi para llamadas más claras con menos consumo. Cuando viajes, desactiva Compartir Internet cuando no lo estés utilizando activamente. Los Servicios de ubicación también pueden aumentar el uso en días con mucho movimiento, así que configura la mayoría de las aplicaciones en Mientras se usa y desactiva Ubicación precisa para las aplicaciones que no necesitan precisión a nivel de calle.

5) Audita la actividad en segundo plano, los widgets y las notificaciones

Tres lugares para ganar a lo grande: Actualización en segundo plano, widgets y notificaciones push. En Actualización en segundo plano, mantén solo lo esencial como mensajería o viajes compartidos. En la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio, elimina los widgets en tiempo real que apenas miras y las Actividades en vivo que permanecen durante horas. En Notificaciones, mueve las aplicaciones no críticas al Resumen programado o desactiva las notificaciones push por completo. Menos activaciones y menos encendidos de pantalla equivalen a ganancias de batería medibles.

6) Carga de forma más inteligente tanto para hoy como para la salud a largo plazo

Abre Ajustes > Batería > Carga. Mantén Carga optimizada activada para que tu iPhone evite permanecer al 100 por ciento durante horas. Si tu modelo admite Límite de carga, establece entre el 80 y el 90 por ciento para el uso diario, luego aumenta al 100 por ciento para los días importantes. Evita el calor sostenido durante la carga quitando las fundas muy gruesas y manteniendo el teléfono alejado de la luz solar directa. La salud importa para el tiempo de ejecución: una batería por encima de ~85–90 por ciento de salud se sentirá dramáticamente más fuerte durante todo el día que una en el rango alto de los 70. Si estás por debajo del 80 por ciento y las caídas de rendimiento son frecuentes, un reemplazo de batería es la mayor mejora individual.

7) Cuando algo se sienta realmente mal, restablece la configuración antes de tomar medidas drásticas

Si aún ves un consumo anormal después de haber hecho todo lo anterior y el mensaje “Actualización de iOS en curso” ha desaparecido, prueba con una pizarra limpia sin perder datos. Ve a Ajustes > General > Transferir o Restablecer > Restablecer > Restablecer todos los ajustes. Volverás a introducir las contraseñas de Wi-Fi y a modificar las preferencias de nuevo, pero a menudo elimina un servicio o perfil obstinado que está en bucle. También haz un reinicio simple después de las actualizaciones importantes. Si los problemas persisten después de eso, es probable que sea una batería envejecida o una aplicación específica que puedes identificar en la lista por aplicación de la pantalla de Batería.

Preguntas frecuentes

¿iOS 26 en sí mismo usa más batería?

No por diseño. Las primeras 24–72 horas pueden sentirse peor debido a la indexación y la optimización. Después de eso, Energía adaptativa, estadísticas de Batería más inteligentes y mejores controles de carga tienden a generar una resistencia igual o mejor.

¿Cuál es la diferencia entre Energía adaptativa y Modo de bajo consumo?

Energía adaptativa es sutil y dinámica para el uso diario. El Modo de bajo consumo es un interruptor más pesado que corta funciones para garantizar el tiempo de ejecución. Usa Adaptativa diariamente, Bajo consumo cuando debas estirar la batería.

¿Cómo sé si la indexación ha terminado?

La pantalla de Batería dejará de mostrar la información “Actualización de iOS en curso”, el calor disminuye y tu uso por aplicación se normaliza.

En resumen

Termina las tareas posteriores a la actualización en un cargador, activa Energía adaptativa, usa el Modo de bajo consumo solo cuando sea necesario, reduce el ruido de fondo y carga de forma inteligente. La mayoría de los iPhones se estabilizan rápidamente en iOS 26, y estos siete movimientos te llevan allí más rápido con una mejor resistencia durante todo el día.