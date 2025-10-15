iPad Pro (M5) vs. iPad Air (M3): Mega-Vergleich

Merkmal iPad Pro 11″ (M5) iPad Air 11″ (M3) iPad (A16) Einstiegspreis (WLAN / WLAN + Mobilfunk) 999 $ / 1199 $ 599 $ / 749 $ 349 $ / 499 $ Display 11″ Ultra Retina XDR (Tandem OLED) 11″ Liquid Retina (IPS LCD) 11″ Liquid Retina (IPS LCD) Bildwiederholrate ProMotion 120 Hz 60 Hz 60 Hz Helligkeit (SDR / HDR) 1000 Nits Vollbild / 1600 Nits Spitze 500 Nits (SDR) 500 Nits (SDR) Farbe / Beschichtungen P3; vollständig laminiert; entspiegelt; Option mit Nanotextur (1–2 TB) P3; vollständig laminiert; entspiegelt sRGB; nicht laminiert; nicht entspiegelt Chip M5 (bis zu 10-Core CPU / 10-Core GPU) M3 (8-Core CPU / 9-Core GPU) A16 (5-Core CPU / 4-Core GPU) Neural Engine 16-Core + GPU Neurale Beschleuniger 16-Core 16-Core Apple Intelligence Ja Ja Nein Arbeitsspeicher (RAM) 12 GB (256/512 GB); 16 GB (1/2 TB) 8 GB (128–512 GB); 16 GB (1 TB) — Speicheroptionen 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB Rückkamera 12 MP Weitwinkel, LiDAR, Blitz, ProRes Video 12 MP Weitwinkel 12 MP Weitwinkel Frontkamera Querformat 12 MP (Folgemodus, TrueDepth) Querformat 12 MP (Folgemodus) Querformat 12 MP (Folgemodus) Biometrie Face ID Touch ID (obere Taste) Touch ID (obere Taste) Lautsprecher / Mikrofone 4 Lautsprecher / 4 Studiomikrofone Stereo im Querformat / 2 Mikrofone Stereo im Querformat / 2 Mikrofone Drahtlos Wi-Fi 7, Bluetooth 6; 5G (Sub-6) Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3; 5G (Sub-6) Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3; 5G (Sub-6) Anschlüsse USB-C (Thunderbolt / USB4) USB-C (USB 3.1) USB-C (USB 2) Externes Display Bis zu 120 Hz adaptive Synchronisierung Unterstützung für externes Display Unterstützung für externes Display Pencil-Unterstützung Apple Pencil Pro; Apple Pencil (USB-C) Apple Pencil Pro; Apple Pencil (USB-C) Apple Pencil (USB-C); 1. Generation über Adapter Tastatur-Unterstützung Magic Keyboard für iPad Pro (schwebend, hintergrundbeleuchtet, haptisches Trackpad) Magic Keyboard für iPad Air (schwebend, Funktionsreihe) Magic Keyboard Folio (zweiteilig, Funktionsreihe) Abmessungen (H × B × T) 249,7 × 177,5 × 5,3 mm 247,6 × 178,5 × 6,1 mm 248,6 × 179,5 × 7,0 mm Gewicht (WLAN) 444 g 460 g 477 g Ausführungen Space Schwarz, Silber Space Grau, Blau, Violett, Polarstern Blau, Rosa, Gelb, Silber

Apples iPad Air mit M3 ist in mehreren Farben erhältlich (siehe oben) und bietet sogar eine größere 13-Zoll-Variante, um professionelle Funktionen zu einem niedrigeren Preis anzubieten.



Sowohl das iPad Pro 11 Zoll (M5) als auch das iPad Air 11 Zoll (M3) teilen sich Apples modernes All-Screen-Design und unterstützen viele der gleichen Zubehörteile, richten sich jedoch an unterschiedliche Nutzer und Budgets. Das iPad Pro ist Apples Premium-Tablet, das Spitzenfunktionen und -leistung bietet, während das iPad Air eine Mittelklasse-„Pro-Alternative“ ist, die hohe Leistung zu einem zugänglicheren Preis bietet.

Display & Design



Einer der auffälligsten Unterschiede ist die Display-Technologie. Das iPad Pro verwendet ein Tandem OLED „Ultra Retina XDR“-Display mit einer ProMotion 120 Hz Bildwiederholrate und extremer Helligkeit (bis zu 1000 Nits Vollbild, 1600 Nits Spitzenwert für HDR).



Das bedeutet, der Bildschirm des Pro liefert tiefere Schwarztöne, höhere Kontraste und wesentlich flüssigere Darstellungen (insbesondere bei Animationen und beim Scrollen) im Vergleich zum Display des Air. Das iPad Air hingegen verfügt über ein immer noch exzellentes Liquid Retina LCD-Display (60 Hz), das lebendig und scharf ist, aber nicht so hell (max. ~500 Nits SDR) und ohne die adaptive 120 Hz Bildwiederholrate auskommt.



Beide Bildschirme sind 11″ groß und bieten die gleiche scharfe 264 ppi Auflösung, und beide unterstützen die True Tone Farbanpassung. Allerdings ist der Bildschirm des Air einfach nicht so „XDR“ wie der des Pro – im praktischen Einsatz sieht das LCD des Air großartig aus, aber das OLED des Pro bietet einen präziseren Kontrast und eine bessere Sichtbarkeit bei starker Beleuchtung (es verfügt sogar über eine optionale Nanotextur-Beschichtung bei High-End-Modellen, um Blendeffekte zu reduzieren).



Bemerkenswert ist, dass sowohl die Displays des Pro als auch des Air vollständig laminiert und mit einer entspiegelnden Beschichtung versehen sind, sodass Reflexionen minimiert werden – eine große Verbesserung gegenüber älteren, nicht laminierten iPads. Physisch sind die beiden iPads im Design sehr ähnlich: Beide sind schlank (das Pro ist mit 5,3 mm etwas dünner als das Air mit 6,1 mm), mit flachen Seiten, USB-C-Anschlüssen und All-Screen-Fronten mit gleichmäßigen Rändern.



Das Air zeichnet sich durch mehrere Farboptionen aus (Space Grau, Blau, Violett, Polarstern usw.), während das Pro in dezenterem Silber oder Space Schwarz erhältlich ist. Insgesamt sieht das Pro auf den ersten Blick praktisch identisch mit dem Air aus, aber sein Display ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal in Bezug auf Qualität und Flüssigkeit.

Leistung (M5 vs. M3 Chips)



Unter der Haube verfügt das iPad Pro 11″ über Apples M5 Chip, während das iPad Air mit dem M3 Chip läuft. Beide gehören zu Apples M-Serie (Desktop-Klasse SoC), sodass sie eine leistungsstarke Performance weit über typische mobile Chips hinaus liefern. Der M5 ist neuer und leistungsstärker – Apple preist große Fortschritte bei der KI- und Grafikleistung gegenüber früheren Generationen an (z.B. die 3,5-fache KI-Leistung des M4 und über 5-mal schneller als der M1 bei bestimmten Aufgaben).



Es verfügt über eine bis zu 10-Core CPU und 10-Core GPU, und im 11″ Pro kommt es mit 12 GB RAM (oder 16 GB in 1TB/2TB Modellen). Der M3 im Air steht dem ebenfalls in nichts nach – er ist in vielerlei Hinsicht ungefähr auf Augenhöhe mit dem vorherigen M4 Chip. Der M3 des Air verfügt über eine 8-Core CPU, 9-Core GPU und 8 GB RAM (mit bis zu 16 GB beim 1TB Modell). Im praktischen Einsatz fühlen sich beide Geräte extrem schnell an für Aufgaben wie Videobearbeitung, Zeichnen oder Multitasking.



Der M5 des Pro wird sich besser für anspruchsvolle professionelle Arbeitslasten, 3D-Rendering oder KI-gesteuerte Aufgaben eignen und bietet eine gewisse Zukunftssicherheit für kommende iPadOS-Funktionen. Zum Beispiel verfügen die Neural Engine und GPU des M5 über spezielle Neurale Beschleuniger und Raytracing-Hardware, was dem Pro einen Vorteil in den Bereichen KI, Grafik-Rendering und High-End-Spiele verschafft.



Dennoch ist das M3 Air sehr leistungsfähig – wie ein Rezensent bemerkte, bietet der M3 „viel Leistung für ein Tablet“, im Wesentlichen „so gut wie“ das M4 iPad Pro, dem es nachfolgt. Es sei denn, Sie treiben das iPad an seine Grenzen (wie professionelle Videobearbeitung mit 8K ProRes, komplexes 3D-Design oder Machine-Learning-Apps), ist der Leistungsunterschied im Alltag möglicherweise nicht sehr auffällig. Beide können Desktop-Anwendungen ausführen und gut Multitasking betreiben, aber die zusätzliche Leistung (und höhere Speicherbandbreite) des iPad Pro macht es besser geeignet für die anspruchsvollsten professionellen Anwendungsfälle.

Kamera und Face ID vs. Touch ID



Beide iPads verfügen über eine 12 MP rückseitige Weitwinkelkamera, die 4K-Videos mit bis zu 60 fps aufnehmen kann. Das iPad Pro bietet jedoch einige Extras: Es verfügt über einen LiDAR-Scanner für AR-Anwendungen und die Fokussierung bei schlechten Lichtverhältnissen, und es unterstützt erweiterte Videofunktionen wie ProRes-Videoaufnahmen (bis zu 4K/30fps intern oder 4K/60 über externe Aufnahme) – Funktionen, die dem Air fehlen.



Das Pro ist zudem mit einem rückseitigen True Tone Blitz ausgestattet, während das Air keinen Blitz hat. Auf der Vorderseite verfügen beide über die neue Querformat 12 MP Folgemodus Kamera (auf der längeren Seite platziert für bessere Videoanrufe) mit Folgemodus-Autoframing. Die Frontkamera des iPad Pro ist jedoch Teil eines TrueDepth-Systems, das die Face ID Authentifizierung ermöglicht (und Funktionen wie Animoji und Porträtmodus-Selfies).



Das iPad Air verfügt nicht über Face ID – stattdessen verwendet es Touch ID, das in den oberen Ein-/Ausschalter integriert ist, zum Entsperren und für Apple Pay. Touch ID auf dem Air funktioniert gut und schnell, aber die Face ID des Pro ermöglicht das freihändige Entsperren durch einfaches Ansehen des Bildschirms.



Dies ist ein praktischer Vorteil des Pro (insbesondere wenn Sie Face ID vom iPhone gewohnt sind), obwohl einige Nutzer mit Touch ID vollkommen zufrieden sind. Abgesehen von der Authentifizierung unterscheiden sich die Funktionen der Frontkamera: Das Pro kann dank der TrueDepth Kamera Porträtmodus- und Porträtlichteffekte bei Selfies anwenden, was das Air nicht kann. Im Alltag sind beide Frontkameras hervorragend für Videokonferenzen mit Folgemodus geeignet, aber wenn Sie den biometrischen Komfort von Face ID wünschen oder Ihr iPad für AR und professionelle Videoaufnahmen nutzen möchten, hat das Pro den Vorteil.

Audio und Anschlüsse:



Das iPad Pro verfügt über ein fortschrittlicheres Medien-Setup, mit einem Quad-Lautsprecher-System (insgesamt vier Lautsprecher), das einen volleren Stereoklang in jeder Ausrichtung bietet, sowie Studiomikrofone (ideal für Aufnahmen). Das iPad Air verfügt über ein Zwei-Lautsprecher-System – es platziert zwei Lautsprecher, um Stereo-Audio zu erzeugen, wenn das Tablet im Querformat ist, was gut klingt, aber nicht so satt wie die Vier-Lautsprecher-Ausgabe des Pro. Für die meisten gelegentlichen Musik- oder Videoanwendungen sind die Lautsprecher des Air in Ordnung; die Lautsprecher des Pro sind einfach lauter und immersiver, was wichtig ist, wenn Sie das iPad häufig für hochwertige Medien oder Präsentationen verwenden.



In Bezug auf die Anschlüsse ist der USB-C-Anschluss des iPad Pro ein Thunderbolt / USB4-Anschluss, was bedeutet, dass er sehr hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten und leistungsfähigere Peripheriegeräte unterstützt (bis zu 40 Gbit/s Durchsatz). Sie können schnelle externe Laufwerke, 4K/5K-Monitore, Docks usw. anschließen, und das Pro kann sogar externe Displays mit bis zu 120 Hz und Adaptive Sync Unterstützung ansteuern.



Der USB-C-Anschluss des iPad Air ist eine Standard-USB-C 3.1 (Gen1/Gen2) Schnittstelle – er unterstützt immer noch Zubehör und externe Displays, aber mit geringerer Bandbreite (ca. 10 Gbit/s) und ohne die Vielseitigkeit von Thunderbolt. Beide Modelle unterstützen das Laden über USB-C und beide verfügen über einen Smart Connector auf der Rückseite für Tastaturen (mehr dazu weiter unten). Für die drahtlose Konnektivität ist das iPad Pro (M5) mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 voraus, im Vergleich zum Air (M3), das Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 hat.



In der Praxis bietet Wi-Fi 6E auf dem Air bereits sehr schnelle Netzwerkverbindungen (wenn Sie einen 6E-Router haben), aber die Wi-Fi 7 Unterstützung des Pro ist zukunftssicherer. Beide bieten 5G-Mobilfunkoptionen (Sub-6 GHz), wenn Sie die Wi-Fi + Cellular Modelle kaufen, sodass die Konnektivität unterwegs ähnlich ist, abgesehen vom Unterschied im Wi-Fi-Standard.

Zubehör (Apple Pencil und Tastatur):



Sowohl das iPad Pro M5 als auch das iPad Air M3 sind mit Apples neuestem und bestem Zubehör kompatibel – aber es gibt einige entscheidende Unterschiede. Bemerkenswert ist, dass beide den neuen Apple Pencil Pro (3. Generation) unterstützen, der erweiterte Funktionen wie magnetisches kabelloses Laden, eine Druckgeste, eine Rollgeste, haptisches Feedback und sogar die „Wo ist?“-Ortung mit sich bringt.



Mit dem Pencil Pro erhalten Künstler und Notizenschreiber ein intuitiveres Erlebnis (z.B. könnte das Drücken des Stifts Werkzeuge wechseln). Das Air und Pro unterstützen beide auch den älteren Apple Pencil (USB-C Modell) , wenn Sie diesen bevorzugen oder eine günstigere Stiftoption benötigen. Kurz gesagt, ist das Apple Pencil Erlebnis auf beiden gleichermaßen leistungsfähig – das Air ist nicht auf einen älteren Pencil beschränkt, was großartig für Kreative mit kleinerem Budget ist.



Was Tastaturen angeht, verwendet das iPad Pro das Magic Keyboard für iPad Pro, während das Air ein neues Magic Keyboard für iPad Air verwendet. Dies sind sehr ähnliche schwebende Cantilever-Tastaturhüllen, die magnetisch an der Rückseite befestigt werden und das iPad über den Tasten schweben lassen.



Beide bieten ein Laptop-ähnliches Erlebnis mit einem integrierten Trackpad und einer 14-Tasten-Funktionsreihe für Kurzbefehle. Allerdings ist das Magic Keyboard des Pro etwas hochwertiger: Es verfügt über hintergrundbeleuchtete Tasten (die Tastatur des Air ist nicht hintergrundbeleuchtet) und ein Aluminium-Obergehäuse/Handballenauflage-Design für Langlebigkeit.



Es verfügt außerdem über ein größeres Glas-Trackpad mit haptischem Feedback für Klicks, während das Trackpad des Air, obwohl präzise, nicht über den haptischen Klickmechanismus verfügt.



Beide Tastaturen verfügen über den USB-C Pass-Through-Ladeanschluss am Scharnier (sodass Sie das iPad über die Tastatur laden können), und beide verwenden den Smart Connector, sodass sie kein Bluetooth-Pairing oder Aufladen erfordern. Im Wesentlichen sind Tippgefühl und Kernfunktionalität gleich, aber die Tastatur des Pro fühlt sich mit der Hintergrundbeleuchtung und den Haptiken etwas luxuriöser (und teurer) an. Bemerkenswert ist der Preisunterschied: Das Magic Keyboard für Pro ist recht kostspielig, während das Magic Keyboard für Air, laut Apple, „mehr Funktionen zu einem niedrigeren Preis bietet“. So können iPad Air Nutzer bei diesem Zubehör etwas Geld sparen. Schließlich können beide iPads auch die einfachen Smart Folio Hüllen verwenden, wenn Sie nur einen Ständer/eine Hülle ohne Tastatur benötigen.

Preisunterschied

Für viele Käufer ist dies der entscheidende Faktor. Das iPad Air 11″ (M3) beginnt bei 599 $ (mit 128 GB Speicherplatz), während das iPad Pro 11″ (M5) bei 999 $ (mit 256 GB Speicherplatz als Basis) beginnt. Das ist ein erheblicher Unterschied – das Pro ist für das Einstiegsmodell ungefähr 400 $ teurer . Wenn Sie sie mit ähnlichem Speicherplatz ausstatten (sagen wir 256 GB jeweils), liegt das Air immer noch bei etwa 600 $ gegenüber den 1099 $ des Pro (ca.).



Im Wesentlichen bietet das Air viele der Stärken des Pro zu etwa 60 % des Preises. Für Nutzer, die die Extras des Pro nicht unbedingt benötigen (OLED 120 Hz Display, Face ID, Thunderbolt, Quad-Lautsprecher, LiDAR usw.), stellt das Air ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis dar. Andererseits werden Profis, die auf diese High-End-Funktionen angewiesen sind oder die maximale Leistung und Bildschirmqualität benötigen, das Pro den Aufpreis wert finden.

Fazit (M5 Pro vs. Air):



Das iPad Air (M3) wurde als „Budget iPad Pro“ bezeichnet, weil es einen Großteil der Leistungs- und Funktionslücke wirklich überbrückt. Es ist unglaublich leistungsstark (nahezu auf Augenhöhe mit dem Pro des letzten Jahres), hat die gleichen praktischen Größenoptionen (11″ oder sogar 13″) und unterstützt das beste Apple-Zubehör – alles zu geringeren Kosten.



Das iPad Pro (M5) behauptet sich weiterhin als die Kompromisslos-Option: Es bietet Ihnen das absolut beste Display, einen etwas schnelleren Chip, mehr Speicher/RAM im High-End-Bereich und zusätzliche Pro-Funktionen wie Face ID, erstklassiges Audio und Thunderbolt-Konnektivität. Wenn Sie ein digitaler Künstler, Videoproduzent oder Power-User sind, der von diesen Upgrades profitieren wird, ist das iPad Pro das ultimative iPad. Für die meisten anderen liefert das Air 95 % des Erlebnisses für deutlich weniger Geld.