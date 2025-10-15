iPad Pro (M5) vs iPad Air (M3): Megacomparativa

Característica iPad Pro 11″ (M5) iPad Air 11″ (M3) iPad (A16) Precio de salida (Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular) 999 $ / 1199 $ 599 $ / 749 $ 349 $ / 499 $ Pantalla 11″ Ultra Retina XDR (OLED en tándem) 11″ Liquid Retina (LCD IPS) 11″ Liquid Retina (LCD IPS) Tasa de refresco ProMotion 120 Hz 60 Hz 60 Hz Brillo (SDR / HDR) 1000 nits a pantalla completa / 1600 nits de pico 500 nits (SDR) 500 nits (SDR) Color / recubrimientos P3; totalmente laminada; antirreflectante; opción de nanotextura (1–2 TB) P3; totalmente laminada; antirreflectante sRGB; no laminada; sin antirreflectante Chip M5 (hasta CPU de 10 núcleos / GPU de 10 núcleos) M3 (CPU de 8 núcleos / GPU de 9 núcleos) A16 (CPU de 5 núcleos / GPU de 4 núcleos) Motor neuronal 16 núcleos + Aceleradores neuronales de la GPU 16 núcleos 16 núcleos Inteligencia Apple Sí Sí No Memoria (RAM) 12 GB (256/512 GB); 16 GB (1/2 TB) 8 GB (128–512 GB); 16 GB (1 TB) — Opciones de almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB Cámara trasera Gran angular de 12 MP, LiDAR, flash, vídeo ProRes Gran angular de 12 MP Gran angular de 12 MP Cámara frontal Horizontal de 12 MP (Encuadre Centrado, TrueDepth) Horizontal de 12 MP (Encuadre Centrado) Horizontal de 12 MP (Encuadre Centrado) Biometría Face ID Touch ID (botón superior) Touch ID (botón superior) Altavoces / micrófonos 4 altavoces / 4 micrófonos de estudio Estéreo horizontal / 2 micrófonos Estéreo horizontal / 2 micrófonos Inalámbrico Wi-Fi 7, Bluetooth 6; 5G (sub-6) Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3; 5G (sub-6) Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3; 5G (sub-6) Puertos USB-C (Thunderbolt / USB4) USB-C (USB 3.1) USB-C (USB 2) Pantalla externa Sincronización adaptativa de hasta 120 Hz Compatibilidad con pantalla externa Compatibilidad con pantalla externa Compatibilidad con el Pencil Apple Pencil Pro; Apple Pencil (USB-C) Apple Pencil Pro; Apple Pencil (USB-C) Apple Pencil (USB-C); 1.ª gen. mediante adaptador Compatibilidad con teclado Magic Keyboard para iPad Pro (flotante, retroiluminado, trackpad háptico) Magic Keyboard para iPad Air (flotante, fila de funciones) Magic Keyboard Folio (de dos piezas, fila de funciones) Dimensiones (al. × an. × pr.) 249,7 × 177,5 × 5,3 mm 247,6 × 178,5 × 6,1 mm 248,6 × 179,5 × 7,0 mm Peso (Wi-Fi) 444 g 460 g 477 g Acabados Negro espacial, Plata Gris espacial, azul, púrpura, blanco estrella Azul, rosa, amarillo, plata

El iPad Air de Apple con M3 viene en varios colores (se muestran arriba) e incluso ofrece una variante más grande de 13 pulgadas, con el objetivo de ofrecer funciones de nivel profesional a un precio más bajo.



Tanto el iPad Pro de 11 pulgadas (M5) como el iPad Air de 11 pulgadas (M3) comparten el moderno diseño de pantalla completa de Apple y son compatibles con muchos de los mismos accesorios, pero están dirigidos a diferentes usuarios y presupuestos. El iPad Pro es la tableta premium de Apple, que incluye funciones y rendimiento de primera línea, mientras que el iPad Air es una “alternativa Pro” de gama media que ofrece un alto rendimiento a un precio más accesible

Pantalla y diseño



Una de las diferencias más notables es la tecnología de la pantalla. El iPad Pro utiliza una pantalla OLED en tándem “Ultra Retina XDR” con una tasa de refresco ProMotion de 120 Hz y un brillo extremo (hasta 1000 nits a pantalla completa, 1600 nits de pico para HDR).



Esto significa que la pantalla del Pro ofrece negros más profundos, mayor contraste y efectos visuales mucho más fluidos (especialmente para animaciones y desplazamiento) en comparación con la pantalla del Air. El iPad Air, por otro lado, tiene una pantalla LCD Liquid Retina (60 Hz) que sigue siendo excelente, vibrante y nítida, pero no tan brillante (máximo ~500 nits SDR) y sin la tasa de refresco adaptativa de 120 Hz



Ambas pantallas son de 11″ con la misma resolución nítida de 264 ppi, y ambas son compatibles con el ajuste de color True Tone. Sin embargo, la pantalla del Air simplemente no es tan “XDR” como la del Pro: en la práctica, la pantalla LCD del Air se ve genial, pero la OLED del Pro ofrece un contraste más preciso y una mejor visibilidad en condiciones de iluminación difíciles (incluso tiene un recubrimiento de nanotextura opcional en los modelos de gama alta para reducir el deslumbramiento)



En particular, tanto las pantallas Pro como Air están totalmente laminadas y tienen un recubrimiento antirreflectante, por lo que las reflexiones se minimizan, una gran mejora con respecto a los iPads más antiguos no laminados. Físicamente, los dos iPads son muy similares en diseño: ambos son delgados (el Pro es ligeramente más delgado con 5,3 mm frente a los 6,1 mm del Air), con lados planos, puertos USB-C y frentes de pantalla completa con biseles uniformes.



El Air se distingue por múltiples opciones de color (gris espacial, azul, púrpura, blanco estrella, etc.), mientras que el Pro viene en plata o negro espacial más discretos. En general, el Pro se ve prácticamente idéntico al Air a primera vista, pero su pantalla es un verdadero diferenciador en calidad y fluidez.

Rendimiento (chips M5 vs M3)



Bajo el capó, el iPad Pro de 11″ cuenta con el chip M5 de Apple, mientras que el iPad Air funciona con el chip M3. Ambos forman parte de la línea M-series (SoC de clase de escritorio) de Apple, por lo que ofrecen un rendimiento potente mucho más allá de los chips móviles típicos. El M5 es más nuevo y potente: Apple promociona importantes ganancias en el rendimiento de la IA y los gráficos con respecto a las generaciones anteriores (por ejemplo, 3,5 veces el rendimiento de la IA del M4 y más de 5 veces más rápido que el M1 en ciertas tareas).



Tiene hasta una CPU de 10 núcleos y una GPU de 10 núcleos, y en el Pro de 11″ viene con 12 GB de RAM (o 16 GB en los modelos de 1 TB/2 TB). El M3 en el Air tampoco se queda atrás: está aproximadamente a la par con el chip M4 anterior en muchos aspectos. El M3 del Air tiene una CPU de 8 núcleos, una GPU de 9 núcleos y 8 GB de RAM (con hasta 16 GB en el modelo de 1 TB). En el uso real, ambos dispositivos se sienten extremadamente rápidos para tareas como editar vídeo, dibujar o realizar múltiples tareas.



El M5 del Pro destacará más en cargas de trabajo profesionales pesadas, renderizado 3D o tareas impulsadas por IA, y ofrece cierta protección para el futuro para las próximas funciones de iPadOS. Por ejemplo, el motor neuronal y la GPU del M5 tienen aceleradores neuronales especiales y hardware de trazado de rayos, lo que le da al Pro una ventaja en IA, renderizado de gráficos y juegos de gama alta.



Dicho esto, el M3 Air es altamente capaz: como señaló un revisor, el M3 proporciona “mucha potencia para una tableta”, esencialmente “tan bueno como” el iPad Pro M4 al que sucede. A menos que esté llevando el iPad a sus límites (como la edición de vídeo profesional con ProRes de 8K, el diseño 3D complejo o las aplicaciones de aprendizaje automático), la diferencia de rendimiento puede no ser muy notable en el día a día. Ambos pueden ejecutar aplicaciones de nivel de escritorio y realizar múltiples tareas bien, pero la potencia adicional del iPad Pro (y un mayor ancho de banda de memoria) lo hace más adecuado para los casos de uso profesionales más exigentes.

Cámara y Face ID vs Touch ID



Ambos iPads cuentan con una cámara gran angular trasera de 12 MP que puede grabar vídeo 4K de hasta 60 fps. Sin embargo, el iPad Pro añade un par de extras: tiene un escáner LiDAR para aplicaciones AR y enfoque con poca luz, y es compatible con funciones de vídeo avanzadas como la grabación de vídeo ProRes (hasta 4K/30 fps internamente, o 4K/60 a través de grabación externa), funciones de las que carece el Air.



El Pro también está equipado con un flash True Tone trasero, mientras que el Air no tiene flash. En la parte delantera, ambos tienen la nueva cámara horizontal de 12 MP con Encuadre Centrado (ubicada en el lado más largo para mejores videollamadas) con encuadre automático de Encuadre Centrado. Pero la cámara frontal del iPad Pro es parte de un sistema TrueDepth que permite la autenticación Face ID (y cosas como Animoji y selfies en modo Retrato).



El iPad Air no tiene Face ID; en su lugar, utiliza Touch ID integrado en el botón de encendido superior para desbloquear y Apple Pay. Touch ID en el Air funciona bien y rápidamente, pero Face ID del Pro permite el desbloqueo manos libres con solo mirar la pantalla.



Esta es una ventaja conveniente del Pro (especialmente si está acostumbrado a Face ID en el iPhone), aunque algunos usuarios están perfectamente bien con Touch ID. Aparte de la autenticación, las capacidades de la cámara frontal difieren: el Pro puede hacer efectos de modo Retrato e iluminación de retrato en selfies gracias a la cámara TrueDepth, que el Air no puede. En el uso diario, ambas cámaras frontales son excelentes para videoconferencias con Encuadre Centrado, pero si desea la comodidad biométrica de Face ID o planea usar su iPad para AR y captura de vídeo profesional, el Pro tiene la ventaja.

Audio y puertos:



El iPad Pro tiene una configuración multimedia más avanzada, con un sistema de cuatro altavoces (cuatro altavoces en total) que proporciona un sonido estéreo más completo en cualquier orientación, así como micrófonos con calidad de estudio (ideales para grabar). El iPad Air tiene un sistema de dos altavoces : coloca dos altavoces para producir audio estéreo cuando la tableta está en modo horizontal, lo que suena bien pero no tan rico como la salida de cuatro altavoces del Pro. Para la mayoría de la música o el vídeo casual, los altavoces del Air están bien; los altavoces del Pro son simplemente más fuertes y más inmersivos, lo que importa si usa con frecuencia el iPad para medios o presentaciones de alta calidad.



En términos de puertos, el puerto USB-C del iPad Pro es un puerto Thunderbolt / USB4, lo que significa que admite velocidades de transferencia de datos muy altas y periféricos más potentes (hasta 40 Gbps de rendimiento). Puede conectar unidades externas rápidas, monitores 4K/5K, bases, etc., e incluso el Pro puede controlar pantallas externas de hasta 120 Hz con soporte de sincronización adaptativa.



El puerto USB-C del iPad Air es una interfaz USB-C 3.1 (Gen1/Gen2) estándar, que sigue siendo compatible con accesorios y pantallas externas, pero con un ancho de banda más bajo (alrededor de 10 Gbps) y sin la versatilidad de Thunderbolt. Ambos modelos admiten la carga a través de USB-C y ambos tienen un Smart Connector en la parte posterior para teclados (más sobre esto a continuación). Para la conectividad inalámbrica, el iPad Pro (M5) está por delante con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, frente al Air (M3) que tiene Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.



En la práctica, Wi-Fi 6E en el Air ya proporciona una red muy rápida (si tiene un enrutador 6E), pero la compatibilidad con Wi-Fi 7 del Pro es más a prueba de futuro. Ambos ofrecen opciones celulares 5G (sub‑6 GHz) si compra los modelos Wi‑Fi + Cellular, por lo que la conectividad en movimiento es similar, aparte de la diferencia estándar de Wi-Fi.

Accesorios (Apple Pencil y teclado):



Tanto el iPad Pro M5 como el iPad Air M3 son compatibles con los últimos y mejores accesorios de Apple, pero hay algunas diferencias clave. En particular, ambos son compatibles con el nuevo Apple Pencil Pro (3.ª generación), que ofrece funciones avanzadas como la carga inalámbrica magnética, un gesto de apretón, un gesto de giro del cilindro, retroalimentación háptica e incluso el seguimiento de Find My.



Con el Pencil Pro, los artistas y los que toman notas obtienen una experiencia más intuitiva (por ejemplo, apretar el lápiz óptico podría cambiar las herramientas). El Air y el Pro también son compatibles con el Apple Pencil (modelo USB-C) más antiguo si prefiere eso o necesita una opción de lápiz óptico más barata. En resumen, la experiencia de Apple Pencil es igualmente capaz en ambos: el Air no está restringido a un Pencil más antiguo, lo cual es excelente para los creadores con un presupuesto limitado.



Cuando se trata de teclados, el iPad Pro usa el Magic Keyboard para iPad Pro, mientras que el Air usa un nuevo Magic Keyboard para iPad Air. Estas son fundas de teclado en voladizo flotantes muy similares que se adhieren magnéticamente a la parte posterior y suspenden el iPad por encima de las teclas.



Ambos proporcionan una experiencia similar a la de un portátil con un trackpad integrado y una fila de funciones de 14 teclas de accesos directos. Sin embargo, el Magic Keyboard del Pro es un poco más premium: tiene teclas retroiluminadas (el teclado del Air no está retroiluminado) y un diseño de carcasa superior/reposamanos de aluminio para mayor durabilidad.



También cuenta con un trackpad de vidrio más grande con retroalimentación háptica para los clics, mientras que el trackpad del Air, aunque preciso, no tiene el mecanismo de clic háptico.



Ambos teclados tienen el puerto de carga de paso USB-C en la bisagra (para que pueda cargar el iPad a través del teclado), y ambos usan el Smart Connector para que no requieran emparejamiento o carga de Bluetooth. Esencialmente, la sensación de escritura y la funcionalidad principal son las mismas, pero el teclado del Pro se siente un poco más lujoso (y caro) con la retroiluminación y la háptica. Vale la pena señalar la diferencia de precio: el Magic Keyboard para Pro es bastante costoso, mientras que el Magic Keyboard para Air, según Apple, “ofrece más capacidades a un precio más bajo”. Por lo tanto, los usuarios de iPad Air pueden ahorrar algo de dinero en ese accesorio. Finalmente, ambos iPads también pueden usar las simples cubiertas Smart Folio si solo necesita un soporte/cubierta sin teclado.

Diferencia de precio

Para muchos compradores, este es el factor decisivo. El iPad Air de 11″ (M3) comienza en 599 $ (con 128 GB de almacenamiento), mientras que el iPad Pro de 11″ (M5) comienza en 999 $ (con 256 GB de almacenamiento como base). Esa es una brecha significativa: el Pro es aproximadamente 400 $ más para el modelo de entrada. Si los especifica con un almacenamiento similar (digamos 256 GB cada uno), el Air sigue siendo de alrededor de 600 $ frente a los 1099 $ del Pro (aprox.).



Esencialmente, el Air ofrece muchas de las fortalezas del Pro a aproximadamente el 60% del precio. Para los usuarios que no necesitan absolutamente los extras del Pro (pantalla OLED de 120 Hz, Face ID, Thunderbolt, cuatro altavoces, LiDAR, etc.), el Air representa un mejor valor. Por otro lado, los profesionales que confían en esas funciones de gama alta o que necesitan el máximo rendimiento y calidad de pantalla encontrarán que el Pro vale la pena la prima.

Conclusión (M5 Pro vs Air):



El iPad Air (M3) se ha denominado el “iPad Pro económico” porque realmente cierra gran parte de la brecha de rendimiento y capacidad. Es increíblemente potente (casi a la par con el Pro del año pasado), tiene las mismas opciones de tamaño convenientes (11″ o incluso 13″) y es compatible con los mejores accesorios de Apple, todo a un costo menor.



El iPad Pro (M5) todavía reclama su lugar como la opción sin concesiones: le brinda la mejor pantalla absoluta, un chip ligeramente más rápido, más almacenamiento/RAM en el extremo superior y funciones Pro adicionales como Face ID, audio de primer nivel y conectividad Thunderbolt. Si eres un artista digital, productor de vídeo o usuario avanzado que se beneficiará de esas actualizaciones, el iPad Pro es el iPad definitivo. Para la mayoría de los demás, el Air ofrece el 95% de la experiencia por mucho menos dinero.