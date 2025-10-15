iPad Pro (M5) vs iPad Air (M3) : Méga comparaison

Caractéristique iPad Pro 11″ (M5) iPad Air 11″ (M3) iPad (A16) Prix de départ (Wi-Fi / Wi-Fi + Cellulaire) 999 $ / 1 199 $ 599 $ / 749 $ 349 $ / 499 $ Écran 11″ Ultra Retina XDR (OLED tandem) 11″ Liquid Retina (LCD IPS) 11″ Liquid Retina (LCD IPS) Taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz 60 Hz 60 Hz Luminosité (SDR / HDR) 1 000 nits plein écran / 1 600 nits en pointe 500 nits (SDR) 500 nits (SDR) Couleur / revêtements P3 ; entièrement laminé ; antireflet ; option nano-texture (1-2 To) P3 ; entièrement laminé ; antireflet sRGB ; non laminé ; pas d’antireflet Puce M5 (jusqu’à 10 cœurs CPU / 10 cœurs GPU) M3 (8 cœurs CPU / 9 cœurs GPU) A16 (5 cœurs CPU / 4 cœurs GPU) Moteur neuronal 16 cœurs + Accélérateurs neuraux GPU 16 cœurs 16 cœurs Intelligence Apple Oui Oui Non Mémoire (RAM) 12 Go (256/512 Go) ; 16 Go (1/2 To) 8 Go (128-512 Go) ; 16 Go (1 To) — Options de stockage 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To 128 Go / 256 Go / 512 Go Caméra arrière 12 MP Large, LiDAR, flash, vidéo ProRes 12 MP large 12 MP large Caméra frontale Paysage 12 MP (Center Stage, TrueDepth) Paysage 12 MP (Center Stage) Paysage 12 MP (Center Stage) Biométrie Face ID Touch ID (bouton supérieur) Touch ID (bouton supérieur) Haut-parleurs / micros 4 haut-parleurs / 4 micros studio Stéréo paysage / 2 micros Stéréo paysage / 2 micros Sans fil Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ; 5G (sub-6) Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ; 5G (sub-6) Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ; 5G (sub-6) Ports USB-C (Thunderbolt / USB4) USB-C (USB 3.1) USB-C (USB 2) Écran externe Jusqu’à 120 Hz en synchronisation adaptative Prise en charge d’écran externe Prise en charge d’écran externe Compatibilité stylet Apple Pencil Pro ; Apple Pencil (USB-C) Apple Pencil Pro ; Apple Pencil (USB-C) Apple Pencil (USB-C) ; 1ère gén. via adaptateur Compatibilité clavier Magic Keyboard pour iPad Pro (flottant, rétroéclairé, trackpad haptique) Magic Keyboard pour iPad Air (flottant, rangée de fonctions) Magic Keyboard Folio (deux parties, rangée de fonctions) Dimensions (h × l × p) 249,7 × 177,5 × 5,3 mm 247,6 × 178,5 × 6,1 mm 248,6 × 179,5 × 7,0 mm Poids (Wi-Fi) 444 g 460 g 477 g Finitions Noir sidéral, Argent Gris sidéral, Bleu, Violet, Lumière stellaire Bleu, Rose, Jaune, Argent

L’iPad Air avec M3 d’Apple est disponible en plusieurs couleurs (illustrées ci-dessus) et propose même une variante de 13 pouces, visant à offrir des fonctionnalités de niveau professionnel à un prix plus abordable.



L’iPad Pro 11 pouces (M5) et l’iPad Air 11 pouces (M3) partagent le design moderne tout écran d’Apple et prennent en charge de nombreux accessoires identiques, mais ils ciblent des utilisateurs et des budgets différents. L’iPad Pro est la tablette haut de gamme d’Apple, offrant des fonctionnalités et des performances de pointe, tandis que l’iPad Air est une « alternative Pro » milieu de gamme qui offre des performances élevées à un prix plus accessible

Écran et design



L’une des différences les plus notables est la technologie d’affichage. L’iPad Pro utilise un écran OLED Tandem « Ultra Retina XDR » avec un taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz et une luminosité extrême (jusqu’à 1000 nits en plein écran, 1600 nits en pointe pour le HDR).



Cela signifie que l’écran du Pro offre des noirs plus profonds, un contraste plus élevé et des visuels beaucoup plus fluides (en particulier pour les animations et le défilement) par rapport à l’écran de l’Air. L’iPad Air, quant à lui, dispose d’un écran LCD Liquid Retina toujours excellent (60 Hz) qui est vif et net, mais moins lumineux (max ~500 nits SDR) et sans le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz



Les deux écrans font 11″ avec la même résolution nette de 264 ppp, et les deux prennent en charge l’ajustement des couleurs True Tone. Cependant, l’écran de l’Air n’est simplement pas aussi « XDR » que celui du Pro – en utilisation pratique, le LCD de l’Air est excellent, mais l’OLED du Pro offre un contraste plus précis et une meilleure visibilité sous un éclairage intense (il dispose même d’un revêtement nano-texturé en option sur les modèles haut de gamme pour réduire les reflets)



Notamment, les écrans du Pro et de l’Air sont tous deux entièrement laminés et disposent d’un revêtement antireflet, donc les reflets sont minimisés – une grande amélioration par rapport aux anciens iPad non laminés. Physiquement, les deux iPad sont très similaires en design : tous deux sont minces (le Pro est légèrement plus fin à 5,3 mm contre 6,1 mm pour l’Air), avec des côtés plats, des ports USB-C et des façades tout écran avec des bordures uniformes.



L’Air se distingue par ses multiples options de couleurs (Gris sidéral, Bleu, Violet, Lumière stellaire, etc.), tandis que le Pro est disponible dans des teintes plus sobres Argent ou Noir sidéral. Dans l’ensemble, le Pro ressemble pratiquement à l’Air au premier coup d’œil, mais son écran est un véritable élément différenciateur en termes de qualité et de fluidité.

Performance (puces M5 vs M3)



Sous le capot, l’iPad Pro 11″ est équipé de la puce M5 d’Apple, tandis que l’iPad Air fonctionne avec la puce M3. Les deux font partie de la série M d’Apple (SoC de classe bureau), offrant donc des performances puissantes bien au-delà des puces mobiles typiques. Le M5 est plus récent et plus puissant – Apple vante des gains majeurs en performances d’IA et graphiques par rapport aux générations précédentes (par exemple, 3,5 fois les performances d’IA du M4 et plus de 5 fois plus rapide que le M1 dans certaines tâches).



Il dispose d’un CPU jusqu’à 10 cœurs et d’un GPU 10 cœurs, et dans le Pro 11″, il est livré avec 12 Go de RAM (ou 16 Go dans les modèles 1To/2To). Le M3 de l’Air n’est pas en reste non plus – il est à peu près équivalent à la puce M4 précédente à de nombreux égards. Le M3 de l’Air dispose d’un CPU 8 cœurs, d’un GPU 9 cœurs et de 8 Go de RAM (jusqu’à 16 Go sur le modèle 1To). En utilisation réelle, les deux appareils sont extrêmement rapides pour des tâches comme l’édition vidéo, le dessin ou le multitâche.



Le M5 du Pro excellera davantage dans les charges de travail professionnelles lourdes, le rendu 3D ou les tâches basées sur l’IA, et il offre une certaine pérennité pour les futures fonctionnalités d’iPadOS. Par exemple, le Neural Engine et le GPU du M5 disposent d’Accélérateurs neuraux spéciaux et de matériel de ray-tracing, donnant au Pro un avantage en IA, en rendu graphique et dans les jeux haut de gamme.



Cela dit, le M3 de l’Air est très capable – comme l’a noté un critique, le M3 fournit « beaucoup de puissance pour une tablette », essentiellement « aussi bon que » l’iPad Pro M4 qu’il remplace. À moins que vous ne poussiez l’iPad à ses limites (comme l’édition vidéo pro avec ProRes 8K, la conception 3D complexe ou les applications d’apprentissage automatique), la différence de performance pourrait ne pas être très perceptible au quotidien. Les deux peuvent exécuter des applications de niveau bureau et gérer le multitâche efficacement, mais la puissance supplémentaire de l’iPad Pro (et sa bande passante mémoire plus élevée) le rend mieux adapté aux cas d’utilisation professionnels les plus exigeants.

Caméra et Face ID vs Touch ID



Les deux iPad sont équipés d’une caméra arrière Large de 12 MP capable d’enregistrer des vidéos 4K jusqu’à 60 fps. Cependant, l’iPad Pro ajoute quelques extras : il dispose d’un Scanner LiDAR pour les applications de RA et la mise au point en basse lumière, et il prend en charge des fonctionnalités vidéo avancées comme l’enregistrement vidéo ProRes (jusqu’à 4K/30fps en interne, ou 4K/60 via un enregistrement externe) – des fonctionnalités que l’Air n’a pas.



Le Pro est également équipé d’un flash arrière True Tone, tandis que l’Air n’a pas de flash. À l’avant, les deux ont la nouvelle caméra Paysage 12MP Center Stage (située sur le côté le plus long pour de meilleurs appels vidéo) avec le cadrage automatique Center Stage. Mais la caméra frontale du Pro fait partie d’un système TrueDepth qui permet l’authentification Face ID (et des fonctionnalités comme Animoji et le mode Portrait pour les selfies).



L’iPad Air ne dispose pas de Face ID – il utilise à la place le Touch ID intégré au bouton d’alimentation supérieur pour le déverrouillage et Apple Pay. Le Touch ID sur l’Air fonctionne bien et rapidement, mais le Face ID du Pro permet un déverrouillage mains libres en regardant simplement l’écran.



C’est un avantage pratique du Pro (surtout si vous êtes habitué à Face ID sur iPhone), bien que certains utilisateurs soient parfaitement satisfaits du Touch ID. Outre l’authentification, les capacités de la caméra frontale diffèrent : le Pro peut faire du mode Portrait et des effets d’éclairage Portrait sur les selfies grâce à la caméra TrueDepth, ce que l’Air ne peut pas faire. En utilisation quotidienne, les deux caméras frontales sont excellentes pour les visioconférences avec Center Stage, mais si vous voulez la commodité biométrique de Face ID ou prévoyez d’utiliser votre iPad pour la RA et la capture vidéo pro, le Pro a l’avantage.

Audio et ports :



L’iPad Pro dispose d’une configuration multimédia plus avancée, avec un système à quatre haut-parleurs qui offre un son stéréo plus complet dans n’importe quelle orientation, ainsi que des microphones de qualité studio (idéaux pour l’enregistrement). L’iPad Air dispose d’un système à deux haut-parleurs – il place deux haut-parleurs pour produire un son stéréo lorsque la tablette est en mode paysage, ce qui sonne bien mais pas aussi riche que la sortie à quatre haut-parleurs du Pro. Pour la plupart des musiques ou vidéos occasionnelles, les haut-parleurs de l’Air sont corrects ; les haut-parleurs du Pro sont simplement plus puissants et plus immersifs, ce qui compte si vous utilisez fréquemment l’iPad pour des médias ou des présentations de haute qualité.



En termes de ports, le port USB-C de l’iPad Pro est un port Thunderbolt / USB4, ce qui signifie qu’il prend en charge des vitesses de transfert de données très élevées et des périphériques plus puissants (jusqu’à 40 Gbps de débit). Vous pouvez connecter des disques externes rapides, des moniteurs 4K/5K, des stations d’accueil, etc., et le Pro peut même piloter des écrans externes jusqu’à 120 Hz avec prise en charge de la synchronisation adaptative.



Le port USB-C de l’iPad Air est une interface USB-C 3.1 standard (Gen1/Gen2) – il prend toujours en charge les accessoires et les écrans externes, mais avec une bande passante plus faible (environ 10 Gbps) et sans la polyvalence de Thunderbolt. Les deux modèles prennent en charge la charge via USB-C et les deux ont un Smart Connector à l’arrière pour les claviers (plus de détails ci-dessous). Pour la connectivité sans fil, l’iPad Pro (M5) est en avance avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, contre le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 de l’Air (M3).



En pratique, le Wi-Fi 6E sur l’Air fournit déjà une mise en réseau très rapide (si vous avez un routeur 6E), mais la prise en charge du Wi-Fi 7 du Pro est plus pérenne. Les deux offrent des options cellulaires 5G (sub-6 GHz) si vous achetez les modèles Wi-Fi + Cellulaire, donc la connectivité en déplacement est similaire à part la différence de norme Wi-Fi.

Accessoires (Apple Pencil et clavier) :



L’iPad Pro M5 et l’iPad Air M3 sont tous deux compatibles avec les derniers et meilleurs accessoires d’Apple – mais il y a quelques différences clés. Notamment, les deux prennent en charge le nouvel Apple Pencil Pro (3e génération), qui apporte des fonctionnalités avancées comme la charge sans fil magnétique, le geste de pression, le geste de rotation, le retour haptique, et même le suivi Find My.



Avec le Pencil Pro, les artistes et les preneurs de notes obtiennent une expérience plus intuitive (par exemple, presser le stylet pourrait changer d’outil). L’Air et le Pro prennent également en charge l’ancien Apple Pencil (modèle USB-C) si vous préférez celui-ci ou avez besoin d’une option de stylet moins chère. En bref, l’expérience Apple Pencil est également capable sur les deux – l’Air n’est pas limité à un Pencil plus ancien, ce qui est excellent pour les créateurs avec un budget limité.



En ce qui concerne les claviers, l’iPad Pro utilise le Magic Keyboard pour iPad Pro, tandis que l’Air utilise un nouveau Magic Keyboard pour iPad Air. Ce sont des étuis-claviers très similaires à cantilever flottant qui se fixent magnétiquement à l’arrière et suspendent l’iPad au-dessus des touches.



Ils offrent tous deux une expérience de type ordinateur portable avec un trackpad intégré et une rangée de fonction de 14 touches de raccourcis. Cependant, le Magic Keyboard du Pro est un peu plus haut de gamme : il a des touches rétroéclairées (le clavier de l’Air n’est pas rétroéclairé) et un design avec boîtier supérieur/repose-poignets en aluminium pour la durabilité.



Il dispose également d’un trackpad en verre plus grand avec retour haptique pour les clics, tandis que le trackpad de l’Air, bien que précis, n’a pas le mécanisme de clic haptique.



Les deux claviers ont le port de charge USB-C pass-through sur la charnière (vous pouvez donc charger l’iPad via le clavier), et les deux utilisent le Smart Connector donc ils ne nécessitent pas d’appairage Bluetooth ni de charge. Essentiellement, la sensation de frappe et les fonctionnalités de base sont les mêmes, mais le clavier du Pro se sent un peu plus luxueux (et cher) avec le rétroéclairage et l’haptique. Il est important de noter la différence de prix : le Magic Keyboard pour Pro est assez coûteux, tandis que le Magic Keyboard pour Air, selon Apple, « offre plus de capacités à un prix inférieur ». Donc, les utilisateurs d’iPad Air peuvent économiser de l’argent sur cet accessoire. Enfin, les deux iPad peuvent également utiliser les simples coques Smart Folio si vous avez juste besoin d’un support/protection sans clavier.

Différence de prix

Pour de nombreux acheteurs, c’est le facteur décisif. L’iPad Air 11″ (M3) commence à 599 $ (avec 128 Go de stockage), tandis que l’iPad Pro 11″ (M5) commence à 999 $ (avec 256 Go de stockage comme base). C’est un écart significatif – le Pro coûte environ 400 $ de plus pour le modèle d’entrée.



Essentiellement, l’Air offre de nombreux points forts du Pro à environ 60 % du prix. Pour les utilisateurs qui n’ont pas absolument besoin des extras du Pro (écran OLED 120 Hz, Face ID, Thunderbolt, quatre haut-parleurs, LiDAR, etc.), l’Air représente une meilleure valeur. D’autre part, les professionnels qui dépendent de ces fonctionnalités haut de gamme ou qui ont besoin des performances et de la qualité d’écran maximales trouveront que le Pro vaut la prime.

Conclusion (M5 Pro vs Air) :



L’iPad Air (M3) a été surnommé l’« iPad Pro économique » car il comble véritablement une grande partie de l’écart de performance et de capacité. Il est incroyablement puissant (presque au niveau du Pro de l’année dernière), a les mêmes options de taille pratiques (11″ ou même 13″), et prend en charge les meilleurs accessoires Apple – le tout à un coût inférieur.



L’iPad Pro (M5) maintient sa position comme l’option sans compromis : il vous donne le meilleur écran absolu, une puce légèrement plus rapide, plus de stockage/RAM au haut de gamme, et des fonctionnalités Pro supplémentaires comme Face ID, l’audio haut de gamme et la connectivité Thunderbolt. Si vous êtes un artiste numérique, un producteur vidéo ou un utilisateur avancé qui bénéficiera de ces améliorations, l’iPad Pro est l’iPad ultime. Pour la plupart des autres, l’Air offre 95 % de l’expérience pour beaucoup moins d’argent.