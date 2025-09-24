iPadOS 26 schadet reinen Touch-Nutzern – das ist der Grund

iPadOS 26 hat endlich das umgesetzt, was sich Power-User gewünscht haben: echte Fenster, die sich wie Fenster verhalten. Auf einem Schreibtisch, mit einer Tastatur und einem Trackpad, fühlt es sich modern und schnell an. Externe Displays sind sinnvoll. Dateiarbeit ist weniger fummelig. Sogar kleine Verbesserungen der Lebensqualität, wie ein schnelles Wischen für die Uhr im Vollbildmodus, helfen.

Aber das gleiche Update hat den Leuten etwas weggenommen, die das iPad in erster Linie als Tablet genutzt haben. Slide Over ist verschwunden. Schnelles Teilen ist schwieriger. Für reine Touch-Nutzer, insbesondere auf kleineren Bildschirmen oder für Studenten, die keine 300 Dollar teure Tastaturhülle wollen, fühlt sich Multitasking jetzt langsamer und fragiler an.

Beide Reaktionen sind richtig. Das iPad ist ein besserer Laptop geworden – und ein schlechteres Tablet.

Der gebrochene Vertrag

Jahrelang hat Apple das iPad als ein Touch-First-Gerät angepriesen, das mit Zubehör flexibel erweitert werden kann. iPadOS 26 kehrt diese Erwartung um. Die Standardeinstellung bevorzugt nun eindeutig die Eingabe über Tastatur und Maus, und Touch-Nutzer können nicht einmal dann zu ihrem alten Muskelgedächtnis zurückkehren, wenn sie das „klassische“ Multitasking wählen. Das fühlt sich wie ein gebrochener Vertrag an: Das Gerät, das Sie bereits besitzen, wurde Ihnen untergeschoben, und das schnellste Werkzeug in Ihrem Workflow – Slide Over – ist verschwunden.

Es geht hier nicht darum, gegen den Fortschritt zu sein. Es geht um die Regression für einen zentralen Anwendungsfall. Die Leute, die Slide Over zurückfordern, kämpfen nicht gegen Fenster, sondern gegen den Verlust einer brillanten, reibungslosen Geste, mit der man schnell in eine App hineinschauen konnte und die das Tablet-Multitasking einzigartig gut machte.

Fenster sind toll – wenn man mit einem Lenkrad fährt

Das neue Windowing funktioniert, weil die Präzision des Mauszeigers die Fensterverwaltung billig macht. Touch macht sie teuer. Das Verändern der Größe und das Anordnen von übereinanderliegenden Fenstern mit dem Finger ist gelegentlich in Ordnung, aber wenn man es den ganzen Tag macht, summiert sich der Aufwand. Deshalb nennen langjährige iPad-Nutzer 26 im Touch-Modus „fummelig“ und mit der Tastatur „befreiend“. Beides ist richtig – und beides sagt Apple etwas Nützliches: Das iPad hat zwei gültige Identitäten.

Lasst das iPad zwei Dinge sein

Apple muss sich nicht zwischen einem Mini-Mac und einem großen iPhone entscheiden. Es kann beide Erfahrungen anbieten und die Nutzer wählen lassen.

Ein Touch-Modus , der Slide Over und die alten Split-Screen-Gesten wiederherstellt, das Windowing optional hält und sicherstellt, dass Pop-Over-Apps so lange über der primären App bleiben, bis sie geschlossen werden.

, der Slide Over und die alten Split-Screen-Gesten wiederherstellt, das Windowing optional hält und sicherstellt, dass Pop-Over-Apps so lange über der primären App bleiben, bis sie geschlossen werden. Ein Desk-Modus, der standardmäßig volles Windowing verwendet, Tastaturkürzel und Mauszeiger bevorzugt und die Verwendung eines externen Displays voraussetzt.

Treffen Sie die Wahl bei der Einrichtung. Lassen Sie uns später im Kontrollzentrum umschalten. Erkennen Sie Zubehör und schlagen Sie vor, im laufenden Betrieb umzuschalten. Wenn eine Tastatur und ein Trackpad angeschlossen sind, ist der Desk-Modus wahrscheinlich die richtige Wahl. Ziehen Sie sie ab und gehen Sie auf die Couch, sollte der Touch-Modus übernehmen.

Bringt die beste Idee des iPads zurück

Slide Over war nicht nur eine Funktion – es war die Multitasking-Superkraft des iPads. Es ermöglichte es Ihnen, in eine App „hineinzuschauen“, ohne den Kontext zu verlassen. Das passt perfekt zum Touch. Bringen Sie es in 26.1 als erstklassige Option in beiden Modi zurück.

Noch besser, verallgemeinern Sie es:

Peek Window: ein temporäres, immer im Vordergrund befindliches Mikrofenster, das Sie mit einer Wischbewegung oder einem Ziehen an der Ecke aufrufen können. Es schwebt, bis Sie es wegwischen oder anheften.

ein temporäres, immer im Vordergrund befindliches Mikrofenster, das Sie mit einer Wischbewegung oder einem Ziehen an der Ecke aufrufen können. Es schwebt, bis Sie es wegwischen oder anheften. An den Vordergrund anheften: ein einzelner Tipp, der ein kleines Fenster über Ihrer Haupt-App hält, so dass es nicht verschwindet, sobald Sie Ihr Dokument scrollen.

ein einzelner Tipp, der ein kleines Fenster über Ihrer Haupt-App hält, so dass es nicht verschwindet, sobald Sie Ihr Dokument scrollen. One-Swipe Split: eine schnelle Kantengeste, um Ihre aktuelle App in einen 50-50-Split mit der letzten App zu werfen, ohne durch Switcher zu suchen.

Dies sind Touch-native Ideen, die das neue Fenstermodell ergänzen, nicht bekämpfen.

Besteuert Studenten nicht für Ergonomie

Ein Großteil der Frustration ist die Realität des Budgets. Wenn die beste Version des iPad jetzt eine 250-350 Dollar teure Tastaturhülle voraussetzt, haben Sie den Preis für den Eintritt geändert. Studenten und Gelegenheitsnutzer sollten keine Hardware-Steuer zahlen müssen, nur um die Erfahrung flüssig zu halten. Touch-Modus und Slide Over geben ihnen die Geschwindigkeit ohne Zubehör zurück.

Entwickler brauchen ein einfaches Ziel

Ja, Apps von Drittanbietern müssen aktualisiert werden. Apple kann helfen, indem es klare, modusabhängige Layoutregeln aufstellt:

Eingabeabhängige Standardeinstellungen: Apps werden in sinnvollen Größen geöffnet, basierend auf Touch- vs. Desk-Modus.

Apps werden in sinnvollen Größen geöffnet, basierend auf Touch- vs. Desk-Modus. Persistente Z-Order-Hinweise: ermöglichen es Entwicklern, kleine Utility-Fenster zu aktivieren, die bei Bedarf im Vordergrund bleiben.

ermöglichen es Entwicklern, kleine Utility-Fenster zu aktivieren, die bei Bedarf im Vordergrund bleiben. Pfad zur Menüleistenübernahme: Behalten Sie das Pull-Down-App-Menü für Tastaturbenutzer bei, stellen Sie aber sicher, dass jeder Befehl über offensichtliche Touch-Ziele erreichbar bleibt.

Machen Sie es einfach, und die Entwickler werden folgen.

Was Apple schnell beheben kann

Stellen Sie Slide Over als Option in den Einstellungen und im Kontrollzentrum wieder her.

als Option in den Einstellungen und im Kontrollzentrum wieder her. Fügen Sie eine Peek Window -Geste und ein An den Vordergrund anheften -Verhalten hinzu.

-Geste und ein -Verhalten hinzu. Führen Sie eine One-Swipe-Split -Geste für Touch-Benutzer wieder ein.

-Geste für Touch-Benutzer wieder ein. Liefern Sie einen Modus-Umschalter aus: Touch-Modus und Desk-Modus, mit intelligenten Eingabeaufforderungen, wenn Zubehör angeschlossen wird.

aus: Touch-Modus und Desk-Modus, mit intelligenten Eingabeaufforderungen, wenn Zubehör angeschlossen wird. Veröffentlichen Sie modusabhängige UI-Anleitungen, damit sich Apps vom ersten Tag an vorhersehbar verhalten.

Die Quintessenz

iPadOS 26 beweist, dass das iPad skalieren kann. Jetzt muss Apple beweisen, dass es sich daran erinnert, wie man herunterskaliert. Geben Sie Tastatur-Nutzern ihren Desktop-Lite, geben Sie Touch-Nutzern ihren Tablet-nativen Flow und erzwingen Sie nicht die Wahl. Das iPad kann beides sein – und es wird dadurch besser sein.