iPadOS 26 nuit aux utilisateurs tactiles uniquement — voici pourquoi

iPadOS 26 a enfin fait ce que les utilisateurs expérimentés demandaient : de vraies fenêtres qui se comportent comme des fenêtres. Sur un bureau, avec un clavier et un trackpad, cela semble moderne et rapide. Les écrans externes ont du sens. Le travail avec les fichiers est moins fastidieux. Même de petites améliorations de qualité de vie comme un glissement rapide pour l’horloge en plein écran aident.

Mais la même mise à jour a retiré quelque chose aux personnes qui utilisaient l’iPad comme une tablette avant tout. Slide Over a disparu. Le fractionnement rapide est plus difficile. Pour les utilisateurs tactiles uniquement, en particulier sur les petits écrans ou pour les étudiants qui ne veulent pas d’un étui clavier à 300 $, le multitâche semble maintenant plus lent et plus fragile.

Les deux réactions sont vraies. L’iPad est devenu un meilleur ordinateur portable – et une moins bonne tablette.

Le contrat rompu

Pendant des années, Apple a présenté l’iPad comme un appareil tactile d’abord qui pouvait s’adapter avec des accessoires. iPadOS 26 renverse cette attente. L’expérience par défaut favorise maintenant clairement la saisie au clavier et au pointeur, et les utilisateurs tactiles ne peuvent pas retrouver leur ancienne mémoire musculaire même s’ils choisissent le multitâche « classique ». Cela ressemble à un contrat rompu : l’appareil que vous possédiez déjà a été modifié sous vos pieds, et l’outil le plus rapide de votre flux de travail – Slide Over – a disparu.

Il ne s’agit pas d’être anti-progrès. Il s’agit de régression pour un cas d’usage principal. Les personnes qui demandent le retour de Slide Over ne combattent pas les fenêtres ; elles combattent la perte d’un geste brillant et à faible friction de coup d’œil à une application qui rendait le multitâche sur tablette uniquement bon.

Les fenêtres sont excellentes – quand vous conduisez avec un volant

Le nouveau système de fenêtrage fonctionne parce que la précision du pointeur rend la gestion des fenêtres peu coûteuse. Le tactile la rend coûteuse. Redimensionner et organiser des panneaux superposés avec votre doigt va bien occasionnellement, mais si vous le faites toute la journée, la surcharge s’accumule. C’est pourquoi les utilisateurs d’iPad de longue date appellent la version 26 « capricieuse » au tactile et « libératrice » au clavier. Les deux ont raison – et les deux disent quelque chose d’utile à Apple : l’iPad a deux identités valides.

Laissez l’iPad être deux choses

Apple n’a pas besoin de choisir entre un mini Mac et un gros iPhone. Elle peut livrer les deux expériences et laisser les utilisateurs choisir.

Un Mode Tactile qui restaure Slide Over et les anciens gestes d’écran partagé, garde le fenêtrage optionnel, et s’assure que les applications pop-over restent au-dessus de l’application principale jusqu’à ce qu’elles soient fermées.

qui restaure Slide Over et les anciens gestes d’écran partagé, garde le fenêtrage optionnel, et s’assure que les applications pop-over restent au-dessus de l’application principale jusqu’à ce qu’elles soient fermées. Un Mode Bureau qui utilise par défaut le fenêtrage complet, favorise les raccourcis clavier et les affordances de pointeur, et suppose l’utilisation d’un écran externe.

Faites le choix lors de la configuration. Laissez-nous le basculer plus tard dans le Centre de contrôle. Détectez les accessoires et suggérez de changer à la volée. Si un clavier et un trackpad sont attachés, le Mode Bureau est probablement le bon choix. Retirez-les et allez au canapé, le Mode Tactile devrait prendre le relais.

Ramenez la meilleure idée de l’iPad

Slide Over n’était pas juste une fonctionnalité – c’était le superpouvoir multitâche de l’iPad. Il vous permettait de « jeter un coup d’œil » à une application sans rompre le contexte. Cela correspond parfaitement au tactile. Ramenez-le dans la version 26.1 comme une option de première classe dans les deux modes.

Encore mieux, généralisez-le :

Fenêtre Coup d’œil : une micro-fenêtre temporaire, toujours au-dessus que vous pouvez invoquer avec un glissement ou un tirage de coin. Elle flotte jusqu’à ce que vous la chassiez d’une chiquenaude ou l’épingliez.

une micro-fenêtre temporaire, toujours au-dessus que vous pouvez invoquer avec un glissement ou un tirage de coin. Elle flotte jusqu’à ce que vous la chassiez d’une chiquenaude ou l’épingliez. Épingler au Premier Plan : un simple toucher qui garde une petite fenêtre au-dessus de votre application principale, pour qu’elle ne disparaisse pas dès que vous faites défiler votre document.

un simple toucher qui garde une petite fenêtre au-dessus de votre application principale, pour qu’elle ne disparaisse pas dès que vous faites défiler votre document. Fractionnement en Un Glissement : un geste de bord rapide pour jeter votre application actuelle dans un fractionnement 50-50 avec l’application la plus récente, sans chercher dans les commutateurs.

Ce sont des idées natives au tactile qui complètent, ne combattent pas, le nouveau modèle de fenêtrage.

Ne taxez pas les étudiants pour l’ergonomie

Une grande partie de la frustration est la réalité budgétaire. Si la meilleure version de l’iPad suppose maintenant un étui clavier de 250 à 350 $, vous avez changé le prix d’admission. Les étudiants et les utilisateurs occasionnels ne devraient pas avoir à payer une taxe matérielle juste pour garder l’expérience fluide. Le Mode Tactile et Slide Over leur redonnent de la vitesse sans accessoires.

Les développeurs ont besoin d’une cible simple

Oui, les applications tierces doivent se mettre à jour. Apple peut aider en exposant des règles de mise en page claires et conscientes du mode :

Valeurs par défaut conscientes de la saisie : les applications s’ouvrent dans des tailles sensées basées sur le Mode Tactile vs Mode Bureau.

les applications s’ouvrent dans des tailles sensées basées sur le Mode Tactile vs Mode Bureau. Indices d’ordre z persistants : permettre aux développeurs d’opter pour de petits panneaux utilitaires qui restent au premier plan quand c’est approprié.

permettre aux développeurs d’opter pour de petits panneaux utilitaires qui restent au premier plan quand c’est approprié. Chemin d’adoption de la barre de menu : garder le menu d’application déroulant pour les utilisateurs de clavier, mais s’assurer que chaque commande reste accessible par des cibles tactiles évidentes.

Rendez-le facile, et les développeurs suivront.

Ce qu’Apple peut corriger rapidement

Restaurer Slide Over comme une option dans Réglages et Centre de contrôle.

comme une option dans Réglages et Centre de contrôle. Ajouter un geste Fenêtre Coup d’œil et un comportement Épingler au Premier Plan .

et un comportement . Réintroduire un geste fractionnement en un glissement pour les utilisateurs tactiles.

pour les utilisateurs tactiles. Livrer un Commutateur de Mode : Mode Tactile et Mode Bureau, avec des invites intelligentes quand les accessoires se connectent.

: Mode Tactile et Mode Bureau, avec des invites intelligentes quand les accessoires se connectent. Publier des directives d’interface utilisateur conscientes du mode pour que les applications se comportent de manière prévisible dès le premier jour.

Le point à retenir

iPadOS 26 prouve que l’iPad peut monter en gamme. Maintenant Apple doit prouver qu’elle se souvient comment descendre en gamme. Donnez aux utilisateurs de clavier leur bureau-lite, gardez aux utilisateurs tactiles leur flux natif de tablette, et arrêtez de forcer le choix. L’iPad peut être les deux – et il sera meilleur pour cela.