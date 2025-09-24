iPadOS 26 benadeelt gebruikers die alleen touch gebruiken — hier is waarom

iPadOS 26 heeft eindelijk gedaan waar power users om vroegen: echte vensters die zich gedragen als vensters. Op een bureau, met een toetsenbord en trackpad, voelt het modern en snel aan. Externe beeldschermen hebben nu zin. Werken met bestanden is minder omslachtig. Zelfs kleine verbeteringen in gebruiksgemak, zoals een snelle veeg voor de klok in volledig scherm, helpen.

Maar dezelfde update heeft iets weggenomen van de mensen die de iPad vooral als tablet gebruikten. Slide Over is verdwenen. Snel splitsen is moeilijker geworden. Voor gebruikers die alleen touch gebruiken, vooral op kleinere schermen of voor studenten die geen toetsenbordcase van €300 willen, voelt multitasking nu trager en kwetsbaarder aan.

Beide reacties kloppen. De iPad is een betere laptop geworden – en een slechtere tablet.

Het verbroken contract

Jarenlang presenteerde Apple de iPad als een touch-first apparaat dat kon worden uitgebreid met accessoires. iPadOS 26 draait die verwachting om. De standaardervaring geeft nu duidelijk de voorkeur aan toetsenbord- en pointerinvoer, en touch-gebruikers kunnen niet terug naar hun oude spiergeheugen, zelfs niet als ze voor “klassieke” multitasking kiezen. Dat voelt als een verbroken contract: het apparaat dat je al bezit, is onder je handen veranderd, en de snelste tool in je workflow – Slide Over – is verdwenen.

Dit gaat niet over anti-vooruitgang zijn. Het gaat over achteruitgang voor een kerngebruik. De mensen die vragen om Slide Over terug te brengen, vechten niet tegen vensters; ze vechten tegen het verlies van een briljant, wrijvingsloos gebaar om snel een app te bekijken, wat tablet-multitasking uniek goed maakte.

Vensters zijn geweldig – als je met een stuur rijdt

Het nieuwe vensterssysteem werkt omdat de precisie van een pointer vensterbeheer goedkoop maakt. Touch maakt het duur. Het aanpassen en rangschikken van gelaagde vensters met je vinger is af en toe prima, maar als je het de hele dag doet, stapelt de overhead zich op. Daarom noemen langdurige iPad-gebruikers 26 “pietluttig” bij aanraking en “bevrijdend” met toetsenbord. Beide hebben gelijk – en beide vertellen Apple iets nuttigs: de iPad heeft twee geldige identiteiten.

Laat de iPad twee dingen zijn

Apple hoeft niet te kiezen tussen een mini-Mac en een grote iPhone. Het kan beide ervaringen leveren en gebruikers laten kiezen.

Een Touch-modus die Slide Over en de oude split-screen gebaren herstelt, vensters optioneel houdt, en ervoor zorgt dat pop-over apps boven de primaire app blijven tot ze worden weggedaan.

die Slide Over en de oude split-screen gebaren herstelt, vensters optioneel houdt, en ervoor zorgt dat pop-over apps boven de primaire app blijven tot ze worden weggedaan. Een Bureaumodus die standaard volledig vensters gebruikt, de voorkeur geeft aan sneltoetsen en pointer-affordances, en uitgaat van het gebruik van externe beeldschermen.

Maak de keuze bij het instellen. Laat ons later schakelen in het Bedieningspaneel. Detecteer accessoires en stel voor om on-the-fly te wisselen. Als er een toetsenbord en trackpad zijn aangesloten, is Bureaumodus waarschijnlijk de juiste keuze. Haal ze eraf en ga naar de bank, dan moet Touch-modus overnemen.

Breng het beste idee van de iPad terug

Slide Over was niet zomaar een functie – het was de multitasking-superkracht van de iPad. Het liet je een “kijkje” nemen in een app zonder de context te verbreken. Dat past perfect bij touch. Breng het terug in 26.1 als een eersteklas optie in beide modi.

Nog beter, generaliseer het:

Peek Window: een tijdelijk, altijd-bovenop micro-venster dat je kunt oproepen met een veeg of hoektrek. Het zweeft tot je het wegveegt of vastpint.

een tijdelijk, altijd-bovenop micro-venster dat je kunt oproepen met een veeg of hoektrek. Het zweeft tot je het wegveegt of vastpint. Vastzetten bovenop: een enkele tik die een klein venster boven je hoofdapp houdt, zodat het niet verdwijnt zodra je door je document scrolt.

een enkele tik die een klein venster boven je hoofdapp houdt, zodat het niet verdwijnt zodra je door je document scrolt. Split met één veeg: een snel randgebaar om je huidige app in een 50-50 split te gooien met de meest recente app, zonder door schakelaars te hoeven zoeken.

Dit zijn touch-native ideeën die het nieuwe venstermodel aanvullen, niet bestrijden.

Belast studenten niet voor ergonomie

Veel van de frustratie komt voort uit budgetrealisteit. Als de beste versie van de iPad nu uitgaat van een toetsenbordcase van €250-€350, heb je de toegangsprijs veranderd. Studenten en casual gebruikers zouden geen hardwarebelasting moeten betalen om de ervaring vloeiend te houden. Touch-modus en Slide Over geven hen snelheid terug zonder accessoires.

Ontwikkelaars hebben een eenvoudig doel nodig

Ja, apps van derden moeten worden bijgewerkt. Apple kan helpen door duidelijke, modus-bewuste lay-outregels bloot te leggen:

Invoer-bewuste standaardinstellingen: apps openen in zinvolle formaten op basis van Touch- vs Bureaumodus.

apps openen in zinvolle formaten op basis van Touch- vs Bureaumodus. Persistente z-order hints: sta ontwikkelaars toe om in te schrijven voor kleine hulpvensters die vooraan blijven wanneer dat gepast is.

sta ontwikkelaars toe om in te schrijven voor kleine hulpvensters die vooraan blijven wanneer dat gepast is. Adoptiepad voor menubalk: behoud het pull-down appmenu voor toetsenbordgebruikers, maar zorg ervoor dat elke opdracht bereikbaar blijft via duidelijke touch-doelen.

Maak het gemakkelijk, en ontwikkelaars zullen volgen.

Wat Apple snel kan repareren

Herstel Slide Over als een optie in Instellingen en Bedieningspaneel.

als een optie in Instellingen en Bedieningspaneel. Voeg een Peek Window gebaar en Vastzetten bovenop gedrag toe.

gebaar en gedrag toe. Herintroduceer een split met één veeg gebaar voor touch-gebruikers.

gebaar voor touch-gebruikers. Lever een Modusschakelaar : Touch-modus en Bureaumodus, met slimme meldingen wanneer accessoires worden aangesloten.

: Touch-modus en Bureaumodus, met slimme meldingen wanneer accessoires worden aangesloten. Publiceer modus-bewuste UI-richtlijnen zodat apps zich voorspelbaar gedragen vanaf dag één.

De conclusie

iPadOS 26 bewijst dat de iPad kan opschalen. Nu moet Apple bewijzen dat het nog weet hoe te downscalen. Geef toetsenbordmensen hun desktop-lite, behoud voor touch-mensen hun tablet-native flow, en dwing de keuze niet af. De iPad kan beide zijn – en zal er beter door worden.