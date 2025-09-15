iPadOS 26 vs. 18 [Der ultimative Vergleich]

Mit der Veröffentlichung von iPadOS 26 hat Apple mehr als nur ein jährliches Update geliefert; es hat eine grundlegende Neukonzeption dessen präsentiert, was das iPad-Erlebnis sein kann. Während iPadOS 18, das 2024 veröffentlicht wurde, willkommene Personalisierungsfunktionen und leistungsstarke geräteinterne Intelligenz einführte, operierte es weitgehend innerhalb des etablierten Rahmens des iPads als überragendes Gerät für den Medienkonsum mit zunehmenden Produktivitätsfähigkeiten.

iPadOS 26 durchbricht diesen Rahmen. Es ist eine mutige, Desktop-ähnliche Evolution, die das iPad von einem Tablet, das funktionieren kann, in ein Gerät verwandelt, das zum Arbeiten gebaut ist, alles verpackt in einer atemberaubenden neuen Designsprache. Dies ist das Update, das endlich die Grenze zwischen Tablet und Laptop verwischt und das iPad zu einem echten Anwärter auf das primäre Computergerät für eine neue Generation von Benutzern macht.

Hier sind die 10 bedeutendsten Upgrades, die den Sprung von iPadOS 18 zum revolutionären iPadOS 26 verdeutlichen.

Der ultimative Vergleich: iPadOS 26 vs. iPadOS 18

Funktionsbereich iPadOS 18 (Die Verfeinerung) iPadOS 26 (Die Revolution) 🎨 Benutzeroberfläche & Design • Vertraute, funktionale rasterbasierte Benutzeroberfläche • Standard-App-Icon-Design • ✅ „Liquid Glass“-Design • Transluzente, flüssige und tiefenorientierte Benutzeroberfläche • Dynamische, anpassbare App-Icons 🖥️ Multitasking • Stage Manager für iPads der M-Serie • Begrenzte Fenstergrößenänderung • Split View und Slide Over • ✅ Desktop-ähnliche Fensterverwaltung für alle iPads • Freie Größenänderung und Platzierung von Fenstern • Exposé-Ansicht für alle geöffneten Fenster 📂 Dateiverwaltung • Standard Dateien-App • ✅ Überarbeitete Dateien-App mit schnelleren Übertragungen • Menüleiste im Mac-Stil in Apps • Ziehen-und-Ablegen-Ordner im Dock ✍️ Apple Pencil • Smart Script zur Handschriftverfeinerung • Standard-Anmerkungswerkzeuge • ✅ Native Vorschau-App für PDF-/Bildbearbeitung • Neuer Reed Pen für Kalligrafie • Tiefere Integration mit dem neuen Fenstersystem 🧠 Intelligenz • Apple Intelligence eingeführt • Schreibwerkzeuge zur Zusammenfassung/Umschreibung • ✅ Tiefere Apple Intelligence-Integration • Proaktive, OS-weite Unterstützung • Live-Übersetzung in Anrufen und Nachrichten 📱 Neue Kern-Apps • Neue Passwörter-App • Rechner-App mit Math Notes • ✅ Native Telefon-App mit Anruf-Screening • Native Journal-App mit Pencil-Unterstützung 🎮 Gaming • Game Mode zur Leistungsoptimierung • ✅ Neuer Spiele-App-Hub • In-Game Overlay für schnelle Einstellungen 🏠 Home-Bildschirm • App- und Widget-Platzierung überall • Grundlegende Icon-Farbtonung • ✅ 3D-Raumeffekt für Hintergrundbilder • Dynamisch skalierende Sperrbildschirm-Uhr • „Clear“ und erweiterte Icon-Farbtonung 🔐 Datenschutz • App-Datenschutzberichte • ✅ Funktion „Apps sperren und ausblenden“ • Granularere Berechtigungssteuerungen 📞 Kommunikation • RCS-Unterstützung in Nachrichten • Emoji-Tapbacks und Texteffekte • ✅ Umfragen in Gruppenchats • Anpassbare Chat-Hintergründe • Anruf-Screening und Warteassistent

1. Die „Liquid Glass“-Revolution: ein atemberaubender neuer Look

Die unmittelbarste Änderung in iPadOS 26 ist die vollständige visuelle Überarbeitung. iPadOS 18 ermöglichte es Benutzern, App-Icons einzufärben und frei zu platzieren, aber das Kerndesign war statisch. iPadOS 26 führt „Liquid Glass“ ein, eine Designsprache, die von visionOS übernommen wurde. Die Benutzeroberfläche ist jetzt transluzent und geschichtet, wodurch ein Gefühl von Tiefe entsteht, bei dem Menüs und Benachrichtigungen über Ihren Inhalten zu schweben scheinen. Dies, kombiniert mit flüssigen, reaktiven Animationen, lässt das gesamte Benutzererlebnis lebendiger und moderner wirken.

2. Desktop-ähnliche Fensterverwaltung: Multitasking, entfesselt

Dies ist wohl das bedeutendste funktionale Upgrade in der Geschichte von iPadOS. Der Stage Manager von iPadOS 18 war ein Fortschritt, aber er war auf iPads der M-Serie beschränkt und bot eine restriktive Fensterverwaltung. iPadOS 26 bringt ein echtes Fenstersystem im Mac-Stil auf alle kompatiblen iPads. Sie können jetzt:

Fenster frei in der Größe ändern und platzieren , überall auf dem Bildschirm.

, überall auf dem Bildschirm. Die klassischen roten, gelben und grünen „Ampel“-Steuerelemente zum Schließen, Minimieren und für den Vollbildmodus verwenden.

Alle geöffneten Fenster sofort mit Exposé sehen, genau wie auf einem Mac.

Dies ersetzt vollständig die alte Split View und Slide Over und verwandelt das iPad in ein echtes Multitasking-Kraftpaket.

3. Dateien und Menüs: Die Mac-DNA setzt sich durch

Um seine neue Multitasking-Leistung zu unterstützen, überarbeitet iPadOS 26 seine Dateiverwaltung. Die Dateien-App wurde neu gestaltet, um schneller und intuitiver zu sein, mit anpassbaren Ordnerfarben und einer Mac-ähnlichen Listenansicht. Die größte Neuerung ist jedoch die Einführung einer echten Menüleiste innerhalb von Apps. Ein einfaches Herunterwischen vom oberen Rand zeigt vertraute Menüs wie „Ablage“, „Bearbeiten“ und „Ansicht“, wodurch sich komplexe Anwendungen auf dem iPad wie zu Hause fühlen.

4. Apple Pencil erhält ein Upgrade auf Profi-Niveau

Während iPadOS 18 die beeindruckende Smart Script-Funktion zur Verbesserung der Handschrift einführte, bietet iPadOS 26 Pencil-Benutzern professionelle Werkzeuge. Die native Vorschau-App kommt endlich auf das iPad und bietet eine robuste Plattform zum Markieren von PDFs und Bildern. Für Künstler simuliert das neue Reed Pen-Werkzeug einen Kalligrafiestift und bietet schöne, druckempfindliche Striche.

5. Tiefere, proaktive Intelligenz

iPadOS 18 legte mit Apple Intelligence den Grundstein und bot leistungsstarke Schreib- und Zusammenfassungswerkzeuge. iPadOS 26 geht noch einen Schritt weiter, indem es die Intelligenz proaktiv macht. Das System verfügt jetzt über Live-Übersetzung direkt in Nachrichten, FaceTime und der neuen Telefon-App, die Gespräche in Echtzeit übersetzt. Diese tiefere Integration bedeutet, dass das Betriebssystem nicht nur auf Ihre Befehle wartet; es antizipiert Ihre Bedürfnisse.

6. Die Telefon-App kommt endlich an

Jahrelang konnte das iPad Anrufe empfangen, die von einem iPhone weitergeleitet wurden, aber es hatte nie die native Telefon-App. iPadOS 26 ändert das. Sie können jetzt Anrufe direkt von Ihrem iPad tätigen und empfangen, komplett mit allen neuen iOS 26-Funktionen wie Anruf-Screening, das unbekannte Anrufer nach ihrem Anliegen fragt, und Warteassistent, der für Sie in der Warteschleife bleibt.

7. Eine zentrale Anlaufstelle für Gaming

Gaming auf dem iPad war schon immer eine fragmentierte Erfahrung. iPadOS 26 begegnet dem mit einer neuen, dedizierten Spiele-App. Diese App fungiert als zentrale Anlaufstelle, die alle Ihre heruntergeladenen Spiele konsolidiert, Erfolge verfolgt und neue Titel in Apple Arcade hervorhebt. Es führt auch ein neues In-Game-Overlay ein, das es Ihnen ermöglicht, Einstellungen anzupassen und sich mit Freunden zu verbinden, ohne Ihr Spiel zu verlassen.

8. Ein ausdrucksstärkerer Home-Bildschirm

Aufbauend auf der in iPadOS 18 eingeführten Anpassung fügt das neue Betriebssystem eine Schicht von Glanz und Persönlichkeit hinzu. Fotohintergrundbilder auf dem Sperrbildschirm haben jetzt einen 3D-Raumeffekt, wodurch sie lebendig werden, wenn Sie Ihr iPad bewegen. App-Icons können einen atemberaubenden „klaren“ Look erhalten, und die Sperrbildschirm-Uhr skaliert dynamisch, um Platz für eingehende Benachrichtigungen zu schaffen.

9. Granulare Datenschutzkontrollen

Der Datenschutz erhält in iPadOS 26 einen erheblichen Schub. Während frühere Versionen auf Transparenz setzten, gibt Ihnen das neue Betriebssystem direkte Kontrolle. Die neue Funktion „Apps sperren und ausblenden“ ermöglicht es Ihnen, Face ID oder Touch ID zum Öffnen einer bestimmten App zu verlangen, selbst wenn Ihr iPad bereits entsperrt ist. Sie können eine App auch vollständig ausblenden, indem Sie sie in einen gesperrten, versteckten Ordner in der App-Mediathek verschieben.

10. Kommunikation wird kollaborativer

Nachrichten in iPadOS 18 erhielten lustige Texteffekte und RCS-Unterstützung. iPadOS 26 macht die Gruppenkommunikation praktischer und persönlicher. Sie können jetzt Umfragen direkt in einem Gruppenchat erstellen, um Debatten beizulegen, und benutzerdefinierte Chat-Hintergründe festlegen, um jedem Chat ein einzigartiges Gefühl zu verleihen, wodurch Ihre Unterhaltungen organisierter und visuell ansprechender werden.