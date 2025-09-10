Warum sich die iPhone 17 Air Kamera von den Pro- und Basismodellen abhebt

Apple hat das iPhone 17 Air um eine einzige Idee herum entwickelt: nahezu Flaggschiff-Kameraleistung ohne die Masse eines Multi-Objektiv-Moduls zu liefern. Das Air ersetzt mehrere sichtbare Objektive durch eine vereinheitlichte 48MP Fusion Kamera, die Sensor-Tricks und intensive Bildverarbeitung nutzt, um Ihnen flexible Bildausschnitte, zuverlässige Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und Videos in Profi-Qualität in einem dünneren Gehäuse zu bieten.

Eine andere Herangehensweise an die mobile Fotografie

Das rückseitige System setzt auf einen hochauflösenden Fusion-Sensor und Sensor-Cropping, um einen 1-fachen und 2-fachen optisch äquivalenten Zoom zu bieten. Sie erhalten scharfe Details, sattere Farben und verbesserte Texturen in vielen Szenen, da das System einen großen Sensor mit Apples aktualisierter Bildpipeline kombiniert. Videos werden in 4K mit fortschrittlicher Stabilisierung aufgenommen, und die A19 Pro Bild-Engine übernimmt einen Großteil der anspruchsvollen Aufgaben, die normalerweise der Pro-Hardware vorbehalten sind.

Die Frontkamera ist eine weitere deutliche Abweichung. Apple hat eine 18MP Center Stage Kamera mit einem quadratischen Sensor in das Air integriert. Dadurch kann das Telefon automatisch neu kadrieren, die Ausrichtung wechseln, ohne das Gerät zu drehen, und das Sichtfeld erweitern, wenn mehr Personen ins Bild kommen. Kurz gesagt: Selfies und Videoanrufe fühlen sich flexibler und stabiler an.

Apple hat diese Hardware-Änderungen mit Software der nächsten Generation kombiniert. Neue Porträt-Verbesserungen umfassen die Fokussteuerung nach der Aufnahme und einen hellen fotografischen Stil. Sie können auch virtuelle Brennweiten wie 28 mm und 35 mm wählen, die physische Objektive durch rechnerisches Cropping und Verarbeitung nachahmen.

Air vs. Pro vs. Basis

Funktion / Modell iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro Rückkamerasystem 48MP Dual Fusion: Haupt + Ultraweitwinkel 48MP Fusion: vereinheitlichtes Modul mit 2x Teleobjektiv über Sensor-Cropping 48MP Pro Fusion: Haupt, Ultraweitwinkel, Teleobjektiv, LiDAR Kamerakonstruktion Separate Objektive Einzelnes, platzsparendes Modul mit Hardware- und KI-Integration Klassisches Triple-Objektiv-System mit ProRAW- und ProRes-Unterstützung Videofunktionen 4K, Action-Modus, Stabilisierung 4K, verbesserte Stabilisierung über die A19 Pro Bild-Engine Pro-Video-Suite, ProRes, ProRAW, hochwertigere Aufnahmeoptionen Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen Starke KI-Verarbeitung, großer Sensor Außergewöhnlich dank größerem Sensor und schneller Blende Wahrscheinlich Klassenbester mit Pro-Hardware plus KI Porträtmodus Porträts der nächsten Generation, Fotografische Stile Porträts der nächsten Generation, Heller Stil, Fokussteuerung Erweitertes Porträt mit tiefergehenden manuellen Steuerungsmöglichkeiten Frontkamera 18MP Center Stage 18MP Center Stage, quadratischer Sensor, Auto-Framing 18MP Center Stage mit Pro-Verarbeitung Gehäuse Aluminiumrahmen, Ceramic Shield 2 Ultradünnes Titan, präzisionsgefrästes Plateau, Ceramic Shield 2 Vorder- und Rückseite Premium-Titan, größeres Kamera-Plateau, Ceramic Shield 2 Haltbarkeit Standardverbesserungen Apple gibt bis zu 4x bessere Bruchfestigkeit des Rückglases an Premium-Schutz mit größerem Gehäuse und verstärktem Modul Einzigartiger Vorteil Traditioneller Dual Fusion Wert Schlankes Profil mit High-End-Bildgebung und platzsparendem Design Maximale Hardware-Flexibilität und Pro-Bearbeitungswerkzeuge

Das Verkaufsargument des Air ist recht einfach. Es tauscht eine klobige Multi-Objektiv-Baugruppe gegen ein einzelnes, intelligenteres Modul ein, das Sensordesign und Software nutzt, um vielen realen Anforderungen gerecht zu werden. Das ermöglicht es Apple, die Dicke gering zu halten, während es Ihnen dennoch leistungsstarke Bildgebungsfunktionen bietet.