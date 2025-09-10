¿Por qué la cámara del iPhone 17 Air se distingue de los modelos Pro y base?

Apple construyó el iPhone 17 Air en torno a una sola idea: ofrecer un rendimiento de cámara casi insignia sin el volumen de un módulo de lentes múltiples. El Air reemplaza múltiples lentes visibles con una cámara Fusion unificada de 48MP que utiliza trucos a nivel de sensor y un procesamiento de imagen pesado para brindarte un encuadre flexible, tomas confiables con poca luz y video de calidad profesional en un chasis más delgado.

Una perspectiva diferente de la fotografía móvil

El sistema trasero se basa en un sensor Fusion de alta resolución y el recorte del sensor para ofrecer un zoom equivalente óptico de 1x y 2x. Obtienes detalles nítidos, colores más ricos y una textura mejorada en muchas escenas, porque el sistema combina un sensor grande con la canalización de imágenes actualizada de Apple. El video se graba a 4K con estabilización avanzada, y el motor de imagen A19 Pro se encarga de gran parte del trabajo pesado que generalmente se reserva para el hardware Pro.

La cámara frontal es otra divergencia clara. Apple puso una cámara Center Stage de 18MP en el Air con un sensor cuadrado. Eso permite que el teléfono reencuadre automáticamente, cambie la orientación sin rotar el dispositivo y amplíe el campo de visión cuando más personas se unen al encuadre. En resumen: las selfies y las videollamadas se sienten más flexibles y más estables.

Apple combinó estos cambios de hardware con software de última generación. Las nuevas mejoras de Retrato incluyen el control de enfoque posterior a la captura y un estilo fotográfico brillante. También puedes elegir distancias focales virtuales, como 28 mm y 35 mm, que imitan las lentes físicas a través del recorte y el procesamiento computacional.

Air vs pro vs base

Característica / modeloiPhone 17iPhone 17 AiriPhone 17 Pro
Sistema de cámara traseraDual Fusion de 48MP: principal + ultra gran angularFusion de 48MP: módulo unificado con teleobjetivo 2x a través del recorte del sensorPro Fusion de 48MP: principal, ultra gran angular, teleobjetivo, LiDAR
Construcción de la cámaraLentes separadasMódulo único y eficiente en espacio con hardware más integración de IASistema clásico de triple lente con soporte ProRAW y ProRes
Capacidades de video4K, Modo Acción, estabilización4K, estabilización mejorada a través del motor de imagen A19 ProSuite de video Pro, ProRes, ProRAW, opciones de captura de gama alta
Fuerza con poca luzFuerte procesamiento de IA, sensor grandeExcepcional debido al sensor más grande y la apertura rápidaProbablemente el mejor en su clase con hardware Pro más IA
Modo retratoRetratos de última generación, estilos fotográficosRetratos de última generación, estilo brillante, control de enfoqueRetrato avanzado con controles manuales más profundos
Cámara frontalCenter Stage de 18MPCenter Stage de 18MP, sensor cuadrado, encuadre automáticoCenter Stage de 18MP con procesamiento Pro
ConstrucciónMarco de aluminio, Ceramic Shield 2Titanio ultradelgado, meseta fresada con precisión, Ceramic Shield 2 en la parte delantera y traseraTitanio premium, meseta de cámara más grande, Ceramic Shield 2
DurabilidadMejoras estándarApple afirma hasta 4 veces mejor resistencia al agrietamiento en el vidrio traseroProtección premium con chasis más grande y módulo reforzado
Ventaja únicaValor tradicional de Dual FusionPerfil delgado con imágenes de alta gama y diseño eficiente en espacioMáxima flexibilidad de hardware y herramientas de edición profesionales
iphone 17 air

El punto de venta del Air es bastante simple. Cambia un voluminoso ensamblaje de lentes múltiples por un módulo único y más inteligente que utiliza el diseño del sensor y el software para satisfacer muchas necesidades del mundo real. Eso permite a Apple mantener el grosor bajo y, al mismo tiempo, brindarte potentes funciones de imagen.

