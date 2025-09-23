¿Cómo silenciar tu iPhone 17 rápidamente?

Si tu iPhone 17 no deja de sonar en los peores momentos, hay varias formas rápidas de silenciarlo. A continuación, encontrarás las opciones más fiables, desde el botón de acción hasta los modos de concentración, además de consejos para controlar las vibraciones y el obturador de la cámara.

Antes de empezar

El modo silencio silencia los tonos de llamada, las alertas y la mayoría de los sonidos del sistema. El contenido multimedia que estés reproduciendo activamente sigue teniendo control de volumen.

Los modos de concentración, como No molestar, van más allá al ocultar las notificaciones y las llamadas según las reglas.

Puedes mantener o desactivar las vibraciones mientras el teléfono está en silencio.

1) Usa el botón de acción para activar o desactivar el modo silencio

Mantén pulsado el botón de acción en el lado izquierdo. Verás un banner de Modo silencio y un icono de campana tachada en la barra de estado.





Por qué usarlo: es el interruptor de hardware más rápido y funciona con la pantalla apagada.

2) Convierte el botón de acción en tu interruptor de silencio permanente

Si el botón de acción se cambió para hacer otra cosa, restablécelo. Ve a Ajustes → Botón de acción → desliza el dedo hasta Modo silencio y selecciónalo.





Consejo profesional: si prefieres una pulsación larga para hacer otra cosa, crea un atajo que active o desactive el modo silencio y asígnalo al botón de acción.

3) Añade “modo silencio” al Centro de control

Si no quieres el botón de acción para silenciar, añade el control al Centro de control para que puedas tocarlo desde cualquier lugar.



Pasos: Ajustes → Centro de control → Añadir “Modo silencio”, luego desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha y toca la campana tachada.

4) Activa o desactiva el silencio en los ajustes

Ve a Ajustes → Sonidos y vibraciones y activa o desactiva el modo silencio.



Por qué usarlo: útil cuando ya estás ajustando volúmenes y vibraciones.

5) Usa un modo de concentración para silenciar llamadas y notificaciones

Para reuniones, sueño o entrenamientos, un modo de concentración es más inteligente que un simple silencio.



Pasos: Ajustes → Concentración → No molestar (o crea el tuyo propio). Elige quién puede contactarte, qué aplicaciones están permitidas y establece horarios o automatizaciones.



Por qué usarlo: previene las interrupciones de forma proactiva, no solo los sonidos.

6) Controla las vibraciones y la respuesta háptica en silencio

¿Tampoco quieres zumbidos?



Pasos: Ajustes → Sonidos y vibraciones → Vibraciones → elige Reproducir en modo silencio o No reproducir en modo silencio.



Consejo: establece el volumen de Tono de llamada y alertas aquí y desactiva “Cambiar con botones” si sigues moviendo accidentalmente el volumen.

7) Silencia el sonido del obturador de la cámara

Pon el teléfono en modo silencio antes de disparar para silenciar el obturador.



Nota: en algunas regiones, el sonido del obturador no se puede silenciar debido a las normas locales. Si eso se aplica, usa Live Photos o sube el nivel de sonido ambiental para que sea menos perceptible.

Consejos para silenciar tu iPhone 17

Crea un modo de concentración “Reunión” que se inicie automáticamente en los eventos del calendario con la palabra “reunión”.

Añade un filtro de concentración de pantalla de inicio para ocultar las aplicaciones que distraen cuando el modo de concentración está activo.

Crea un atajo que active o desactive el modo silencio y que también atenúe el brillo y active el modo de bajo consumo para teatros y cines.

Si el modo silencio no se comporta como se espera, comprueba Sonidos y vibraciones → Vibraciones y confirma si las vibraciones deben reproducirse en silencio.

Preguntas frecuentes

¿El modo silencio bloquea las llamadas? No. Silencia el tono de llamada, pero las llamadas siguen entrando a menos que un modo de concentración bloquee las notificaciones. Mi botón de acción ya no silencia el teléfono. ¿Qué ha pasado? Probablemente se reasignó. Ve a Ajustes → Botón de acción y selecciona Modo silencio de nuevo. ¿Puedo silenciar solo a las personas que llaman desconocidas? Sí. Ajustes → Teléfono → Silenciar desconocidos. Los contactos conocidos siguen sonando. ¿Hay una forma rápida de silenciar sin tocar los botones? Sí. Desliza el dedo para abrir el Centro de control y toca el control de Modo silencio, o activa un modo de concentración desde el selector de concentración de la pantalla de bloqueo.







Resumen

Mantén pulsado el botón de acción para activar o desactivar el modo silencio. Reasigna el botón de acción al modo silencio si es necesario. Añade “Modo silencio” al Centro de control para silenciar con un solo toque. Activa o desactiva el silencio en Ajustes → Sonidos y vibraciones. Usa un modo de concentración (No molestar) para suprimir llamadas/alertas según un horario. Ajusta el comportamiento de la vibración en Sonidos y vibraciones → Vibraciones. Para la cámara, activa primero el modo silencio; pueden aplicarse normas regionales.

Conclusión

En el iPhone 17, el botón de acción, el Centro de control y los modos de concentración te dan un control granular sobre el ruido. Configura un flujo de trabajo de silencio predeterminado que se adapte a tu día, luego ajusta las vibraciones y las reglas de concentración para que tu teléfono permanezca en silencio exactamente cuando lo necesites.