Comment mettre votre iPhone 17 en silence rapidement

Si votre iPhone 17 ne cesse de sonner au mauvais moment, il existe plusieurs façons rapides de le faire taire. Vous trouverez ci-dessous les options les plus fiables, du bouton Action aux modes de concentration, ainsi que des conseils pour contrôler les vibrations et le déclencheur de l’appareil photo.

Avant de commencer

Le mode Silence coupe le son des sonneries, des alertes et de la plupart des sons du système. Le volume des médias que vous écoutez activement peut toujours être contrôlé.

Les modes de concentration comme Ne pas déranger vont plus loin en masquant les notifications et les appels en fonction de règles.

Vous pouvez conserver ou désactiver les vibrations lorsque le téléphone est en mode silence.

1) Utiliser le bouton Action pour activer ou désactiver le mode silence

Appuyez longuement sur le bouton Action situé sur le côté gauche. Vous verrez une bannière Mode Silence et une icône de cloche barrée dans la barre d’état.





Pourquoi l’utiliser : c’est le commutateur matériel le plus rapide et il fonctionne avec l’écran éteint.

2) Faire du bouton Action votre commutateur de mise en sourdine permanent

Si le bouton Action a été modifié pour faire autre chose, rétablissez-le. Allez dans Réglages → Bouton Action → balayez jusqu’à Mode Silence et sélectionnez-le.





Conseil de pro : si vous préférez une pression longue pour faire autre chose, créez un raccourci qui active ou désactive le mode Silence et affectez-le au bouton Action.

3) Ajouter « mode silence » au Centre de contrôle

Si vous ne voulez pas utiliser le bouton Action pour la mise en sourdine, ajoutez la commande au Centre de contrôle afin de pouvoir appuyer dessus où que vous soyez.



Étapes : Réglages → Centre de contrôle → Ajouter « Mode Silence », puis balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit et appuyez sur la cloche barrée.

4) Activer ou désactiver le mode silence dans les réglages

Allez dans Réglages → Sons et vibrations et activez ou désactivez le mode Silence.



Pourquoi l’utiliser : utile lorsque vous êtes déjà en train de modifier les volumes et les vibrations.

5) Utiliser un mode de concentration pour mettre les appels et les notifications en silence

Pour les réunions, le sommeil ou les séances d’entraînement, un mode de concentration est plus intelligent qu’une simple mise en sourdine.



Étapes : Réglages → Concentration → Ne pas déranger (ou créez le vôtre). Choisissez qui peut vous joindre, quelles applications sont autorisées et définissez des horaires ou une automatisation.



Pourquoi l’utiliser : il empêche les interruptions de manière proactive, et pas seulement les sons.

6) Contrôler les vibrations et les retours haptiques en mode silence

Vous ne voulez pas non plus de bourdonnement ?



Étapes : Réglages → Sons et vibrations → Vibrations → choisissez Lecture en mode Silence ou Ne pas lire en mode Silence.



Conseil : réglez le volume de la sonnerie et des alertes ici et désactivez « Modifier avec les boutons » si vous continuez à modifier accidentellement le volume.

7) Couper le son du déclencheur de l’appareil photo

Mettez le téléphone en mode Silence avant de prendre des photos pour atténuer le bruit du déclencheur.



Remarque : dans quelques régions, le son du déclencheur ne peut pas être coupé en raison des règles locales. Si cela s’applique, utilisez Live Photos ou augmentez le niveau sonore ambiant pour le rendre moins perceptible.

Conseils pour mettre votre iPhone 17 en silence

Créez un mode de concentration « Réunion » qui démarre automatiquement lors des événements de calendrier contenant le mot « réunion ».

Ajoutez un filtre de concentration d’écran d’accueil pour masquer les applications distrayantes lorsque le mode de concentration est actif.

Créez un raccourci qui active ou désactive le mode Silence et diminue également la luminosité et active le mode économie d’énergie pour les théâtres et les cinémas.

Si le mode Silence ne se comporte pas comme prévu, vérifiez Sons et vibrations → Vibrations et confirmez si les vibrations doivent être activées en mode silence.

FAQ

Le mode Silence bloque-t-il les appels ? Non. Il coupe le son de la sonnerie, mais les appels passent toujours à moins qu’un mode de concentration ne bloque les notifications. Mon bouton Action ne coupe plus le son du téléphone. Que s’est-il passé ? Il a probablement été réaffecté. Allez dans Réglages → Bouton Action et sélectionnez à nouveau Mode Silence. Puis-je mettre en silence uniquement les appelants inconnus ? Oui. Réglages → Téléphone → Inconnu et silence. Les contacts connus sonnent toujours. Existe-t-il un moyen rapide de mettre en silence sans toucher les boutons ? Oui. Balayez pour ouvrir le Centre de contrôle et appuyez sur la commande Mode Silence, ou activez un mode de concentration à partir du sélecteur de mode de concentration de l’écran de verrouillage.







Résumé

Appuyez longuement sur le bouton Action pour activer ou désactiver le mode Silence. Réaffectez le bouton Action au mode Silence si nécessaire. Ajoutez « Mode Silence » au Centre de contrôle pour une mise en sourdine en un seul geste. Activez ou désactivez le mode silence dans Réglages → Sons et vibrations. Utilisez un mode de concentration (Ne pas déranger) pour supprimer les appels/alertes selon un horaire. Ajustez le comportement des vibrations dans Sons et vibrations → Vibrations. Pour l’appareil photo, activez d’abord le mode Silence ; des règles régionales peuvent s’appliquer.

Conclusion

Sur l’iPhone 17, le bouton Action, le Centre de contrôle et les modes de concentration vous offrent un contrôle précis du bruit. Configurez un flux de travail de mise en sourdine par défaut qui correspond à votre journée, puis affinez les règles de vibrations et de concentration pour que votre téléphone reste silencieux exactement quand vous en avez besoin.