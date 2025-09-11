Apple revela los colores del iPhone 17, desde el lavanda hasta el salvia

El iPhone 17 no solo trae mejoras de hardware. También viene vestido con un conjunto renovado de acabados. El modelo base de este año está disponible en negro, blanco, lavanda, azul neblina y salvia. Apple se ha decantado por tonos más suaves y tranquilos, manteniendo la elegancia sin exagerar.

¡Analicemos cada color, lo que lo hace atractivo y dónde podría quedarse corto!

Opciones de color del iPhone 17

1. Negro

Clásico y seguro. Combina con cualquier funda, oculta los arañazos mejor que los tonos claros y nunca pasa de moda. Puede resultar demasiado simple para algunos.

2. Blanco

Limpio y brillante. Destaca con luz natural y se combina fácilmente con accesorios. Necesita más mantenimiento, ya que las huellas dactilares y las manchas se notan rápidamente.

3. Lavanda

Púrpura pastel suave. Añade un ambiente suave y divertido sin llamar la atención. Se ve mejor a la luz del sol, aunque el púrpura no es para todo el mundo.

4. Azul neblina

Frío y relajante. Un tono claro que añade personalidad sin ser una distracción. Puede verse un poco descolorido en interiores bajo cierta iluminación.

5. Salvia

Verde apagado, terroso y sutil. Se siente fresco y único, algo que no se ve todos los días. Puede verse apagado con accesorios más oscuros.

No olvides echar un vistazo y descargar los fondos de pantalla oficiales del iPhone 17.

¿Qué colores de iPhone 17 elegir?

Aquí está la cosa: el color «mejor» depende de lo que quieras del aspecto de tu teléfono. Pero algunas opciones destacan más que otras.

El mejor para un estilo atemporal: Negro. Seguro, fiable y siempre funciona. No te aburrirás de él.

Negro. Seguro, fiable y siempre funciona. No te aburrirás de él. El mejor para la elegancia: Blanco. Elegante y prémium, perfecto si no te importa limpiarlo a menudo.

Blanco. Elegante y prémium, perfecto si no te importa limpiarlo a menudo. El mejor para la personalidad: Lavanda. Añade un toque de encanto sin ser demasiado atrevido.

Lavanda. Añade un toque de encanto sin ser demasiado atrevido. La mejor elección única: Salvia. Silenciosamente diferente, ideal para cualquiera que esté cansado del negro y el blanco habituales.

Salvia. Silenciosamente diferente, ideal para cualquiera que esté cansado del negro y el blanco habituales. La mejor opción equilibrada: Azul neblina. Un término medio que se ve fresco sin ser arriesgado.

Reflexiones finales

La línea de colores del iPhone 17 de Apple logra un equilibrio entre opciones seguras y un poco de variedad divertida. Si te gusta mantener las cosas simples, el negro y el blanco nunca te decepcionarán. Si quieres que tu teléfono se sienta más personal, el lavanda, el azul neblina o el salvia te dan ese toque extra de individualidad.

La elección correcta se reduce a si quieres que tu teléfono se mezcle o destaque.

¿Sabías que el iPhone 17 Pro solo viene en 3 colores?