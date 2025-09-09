El iPhone 17 Pro solo viene en tres colores, sin opción en negro o blanco

Si tu personalidad es del tipo “Me quedo con el negro”, Apple acaba de hacer una intervención. El iPhone 17 Pro y el 17 Pro Max se comercializan exactamente en tres acabados: Plata, Naranja Cósmico y Azul Profundo, y ninguno de ellos es negro, ni blanco, para el caso.

Esto es muy propio del carrusel de colores de Apple. La compañía rota los acabados casi cada ciclo para que la línea Pro se sienta fresca en comparación con los modelos del año pasado. Esta vez, la paleta se inclina por lo minimalista-premium (Plata), lo audaz (Naranja Cósmico) y lo melancólico (Azul Profundo). ¿Te gusta el hardware discreto? El Azul Profundo es lo más parecido al “modo oscuro”, pero bajo la luz brillante seguirás viendo que es azul, no negro.

Algunas notas prácticas antes de que compres una funda por puro impulso:

Drama de las huellas dactilares: El Plata es el que mejor disimula las manchas. El Azul Profundo está bien. El Naranja Cósmico se ve fantástico hasta que las huellas dactilares de tu pausa para el almuerzo se presentan a un casting para un póster.

Arañazos y rasguños: Los tonos más claros generalmente enmascaran mejor el microdesgaste. Si no usas funda, el Plata es la apuesta más segura a largo plazo.

Anillo de la cámara y combinación del marco: El acabado se extiende por el marco de aluminio y la isla de la cámara, por lo que la elección del color cambia toda la silueta, no solo el cristal trasero.

Realidad de la funda: Si siempre usas una funda, elige el color que quieras que se vea a través del anillo de la cámara y alrededor de los puertos. Verás más de lo que crees.

¿Por qué eliminar el negro por completo? Se trata menos de desterrar a un favorito de los fans y más de controlar la pasarela. El intercambio de acabados ayuda a diferenciar los Pro de este año de un vistazo, crea un poco de FOMO e impulsa las actualizaciones de los propietarios del teléfono “casi idéntico” del año pasado.

En resumen: no hay iPhone 17 Pro negro. Si anhelas algo discreto, elige Plata (limpio e intemporal) o Azul Profundo (sofisticado sin llamar la atención). Si quieres que tu teléfono se anuncie por toda la habitación, Naranja Cósmico es la energía de protagonista que estás buscando. El naranja es el nuevo negro, al menos este año.