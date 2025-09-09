L’iPhone 17 Pro n’est disponible qu’en trois coloris, sans option noire ou blanche

Si votre personnalité se résume à « Je prendrai le noir », Apple vient de faire une intervention. L’iPhone 17 Pro et le 17 Pro Max sont disponibles en exactement trois finitions – Argent, Orange cosmique et Bleu profond – et aucune d’entre elles n’est noire, ou blanche d’ailleurs.

C’est tout à fait dans l’esprit du carrousel de couleurs d’Apple. L’entreprise fait tourner les finitions presque à chaque cycle pour que la gamme Pro reste fraîche par rapport aux modèles de l’année dernière. Cette fois, la palette penche vers le premium-minimal (Argent), l’audacieux (Orange cosmique) et le sombre (Bleu profond). Vous aimez le matériel discret ? Le Bleu profond est l’ambiance la plus proche du « mode sombre », mais sous une lumière vive, vous verrez toujours qu’il est bleu, pas noir.

Quelques notes pratiques avant d’acheter une coque par dépit :

Drame des empreintes : L’Argent cache le mieux les traces. Le Bleu profond convient. L’Orange cosmique est fantastique jusqu’à ce que vos empreintes de pause déjeuner postulent pour une affiche.

L’Argent cache le mieux les traces. Le Bleu profond convient. L’Orange cosmique est fantastique jusqu’à ce que vos empreintes de pause déjeuner postulent pour une affiche. Rayures et éraflures : Les tons plus clairs masquent généralement mieux la micro-usure. Si vous n’utilisez pas de coque, l’Argent est le pari le plus sûr à long terme.

Les tons plus clairs masquent généralement mieux la micro-usure. Si vous n’utilisez pas de coque, l’Argent est le pari le plus sûr à long terme. Correspondance de l’anneau de caméra et du cadre : La finition s’étend sur le cadre en aluminium et l’îlot de caméra, donc le choix de couleur change toute la silhouette, pas seulement le verre arrière.

La finition s’étend sur le cadre en aluminium et l’îlot de caméra, donc le choix de couleur change toute la silhouette, pas seulement le verre arrière. Réalité de la coque : Si vous utilisez toujours une coque, choisissez la couleur que vous voulez voir dépasser de l’anneau de caméra et autour des ports. Vous en verrez plus que vous ne le pensez.

Pourquoi abandonner le noir ? Il s’agit moins de bannir un favori des fans que de contrôler la présentation. Changer les finitions aide à distinguer les Pro de cette année d’un coup d’œil, crée un peu de FOMO, et pousse aux mises à niveau des propriétaires du téléphone « presque identique » de l’année dernière.

En résumé : il n’y a pas d’iPhone 17 Pro noir. Si vous recherchez la discrétion, choisissez l’Argent (propre et intemporel) ou le Bleu profond (sophistiqué sans crier). Si vous voulez que votre téléphone s’annonce à travers la pièce, l’Orange cosmique est l’énergie de personnage principal que vous recherchez. L’orange est le nouveau noir — du moins cette année.