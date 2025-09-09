Das iPhone 17 Pro ist nur in drei Farben erhältlich, ohne Schwarz- oder Weißoption.

Wenn Ihre Persönlichkeit „Ich nehme das schwarze“ ist, hat Apple gerade Fakten geschaffen. Das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max werden in genau drei Ausführungen geliefert – Silber, Cosmic Orange und Tiefblau – und keine davon ist schwarz oder weiß, um genau zu sein.

Dies ist sehr typisch für Apples Farbkarussell. Das Unternehmen wechselt die Ausführungen fast in jedem Zyklus, um die Pro-Linie im Vergleich zu den Modellen des Vorjahres frisch wirken zu lassen. Dieses Mal ist die Farbpalette premium-minimalistisch (Silber), kühn (Cosmic Orange) und stimmungsvoll (Tiefblau). Sie lieben unauffällige Hardware? Tiefblau ist der „Dunkelmodus“-Stimmung am nächsten, aber bei hellem Licht werden Sie immer noch sehen, dass es blau ist, nicht schwarz.

Ein paar praktische Hinweise, bevor Sie sich impulsiv eine Hülle zulegen:

Fingerabdruck-Drama: Silber kaschiert Fingerabdrücke am besten. Tiefblau ist in Ordnung. Cosmic Orange sieht fantastisch aus, bis Ihre Fingerabdrücke vom Mittagessen zu deutlich sichtbar werden.

Kratzer & Schrammen: Hellere Töne kaschieren Mikroverschleiß im Allgemeinen besser. Wenn Sie keine Hülle verwenden, ist Silber die sicherste Wahl auf lange Sicht.

Kameraring & Rahmen-Abstimmung: Die Oberfläche erstreckt sich über den Aluminiumrahmen und die Kamerainsel, sodass die Farbwahl die gesamte Silhouette verändert, nicht nur die Rückseite aus Glas.

Hüllen-Realität: Wenn Sie immer eine Hülle verwenden, wählen Sie die Farbe, die Sie durch den Kameraring und um die Anschlüsse herum hervorblitzen lassen möchten. Sie werden mehr davon sehen, als Sie denken.

Warum Schwarz überhaupt weglassen? Es geht weniger darum, einen Fan-Favoriten zu verbannen, als vielmehr um die Steuerung des Angebots. Der Austausch der Ausführungen hilft, die diesjährigen Pro-Modelle auf den ersten Blick zu unterscheiden, erzeugt ein wenig FOMO und regt Upgrades von Besitzern des „fast identischen“ Telefons vom letzten Jahr an.

Fazit: Es gibt kein schwarzes iPhone 17 Pro. Wenn Sie es unauffällig mögen, wählen Sie Silber (sauber und zeitlos) oder Tiefblau (raffiniert, ohne aufdringlich zu sein). Wenn Ihr Telefon im Raum auffallen soll, ist Cosmic Orange die „Hauptcharakter“-Energie, die Sie suchen. Orange ist das neue Schwarz – zumindest dieses Jahr.