iPhone 17 Pro: Gewicht und Displaygröße

Kurze Antwort: Das iPhone 17 Pro wiegt 204 g (7.20 oz) und verfügt über ein 6.3‑Zoll Super Retina XDR Display.

Displaygröße

Das 17 Pro verwendet ein 6.3‑Zoll All‑Screen OLED Panel mit ProMotion (bis zu 120 Hz). Die Pixeldichte beträgt 460 ppi bei einer Auflösung von 2622 × 1206, sodass Text und Benutzeroberfläche gestochen scharf aussehen, während der Akkuverbrauch effizient bleibt.

Gewicht

Mit 204 g (7.20 oz) liegt das 17 Pro bequem und ausgewogen in einer Hand. Das Aluminium-Unibody-Gehäuse unterstützt die Wärmeableitung und hält gleichzeitig das Gewicht gering.

Handliche Abmessungen

Höhe: 150,0 mm

Breite: 71,9 mm

Tiefe: 8,75 mm

Schneller Vergleich (Kontext)

iPhone 17 Pro Max: 6.9‑Zoll Display, 231 g

Das ist alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie sich nach dem Handgefühl und der Bildschirmfläche entscheiden: 204 g für ein ausgewogenes Gewicht und 6.3 Zoll für eine größere Fläche, ohne auf das Max umzusteigen.