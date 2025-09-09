iPhone 17 Pro: peso y tamaño de la pantalla

Respuesta rápida: El iPhone 17 Pro pesa 204 g y tiene una pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas.

Tamaño de la pantalla

El 17 Pro utiliza un panel OLED de 6,3 pulgadas con ProMotion (hasta 120 Hz). La densidad de píxeles es de 460 ppi con una resolución de 2622 × 1206, por lo que el texto y la interfaz de usuario se ven nítidos a la vez que se mantiene un uso eficiente de la batería.

Peso

Con 204 g, el 17 Pro se mantiene cómodamente equilibrado en una mano. El diseño unibody de aluminio ayuda con la disipación térmica a la vez que mantiene el peso bajo control.

Dimensiones útiles

Altura: 150,0 mm

Ancho: 71,9 mm

Profundidad: 8,75 mm

Comparación rápida (contexto)

iPhone 17 Pro Max: pantalla de 6,9 pulgadas, 231 g

Eso es todo lo que necesitas si te decides por la sensación en la mano y el espacio en la pantalla: 204 g para un peso equilibrado y 6,3 pulgadas para un lienzo más grande sin saltar al Max.