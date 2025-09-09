iPhone 17 pro : poids et taille d’écran

Réponse rapide : l’iPhone 17 Pro pèse 204 g (7,20 oz) et dispose d’un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces.

Taille d’écran

Le 17 Pro utilise un panneau OLED tout écran de 6,3 pouces avec ProMotion (jusqu’à 120 Hz). La densité de pixels est de 460 ppp avec une résolution de 2622 × 1206, de sorte que le texte et l’interface utilisateur paraissent nets tout en maintenant une utilisation efficace de la batterie.

Poids

À 204 g (7,20 oz), le 17 Pro reste confortablement équilibré dans une main. Le châssis unibody en aluminium aide à la gestion thermique tout en maîtrisant le poids.

Dimensions pratiques

Hauteur : 150,0 mm

Largeur : 71,9 mm

Épaisseur : 8,75 mm

Comparaison rapide (contexte)

iPhone 17 Pro Max : écran de 6,9 pouces, 231 g

C’est tout ce qu’il vous faut si vous décidez selon la prise en main et la surface d’écran : 204 g pour un poids équilibré et 6,3 pouces pour un écran plus grand sans passer au Max.