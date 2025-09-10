Descarga los fondos de pantalla oficiales del iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone Air en 4K

Una de las formas más sencillas de darle un toque nuevo a tu iPhone es cambiar el fondo de pantalla. Con el lanzamiento de la gama iPhone 17, que incluye el nuevo iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el ultradelgado iPhone Air, Apple ha lanzado un nuevo conjunto de fondos de pantalla que combinan con cada dispositivo. No necesitas el último iPhone para disfrutarlos. Puedes descargar la colección completa ahora mismo y utilizarlos en cualquier iPhone compatible.

Fondos de pantalla del iPhone Air

Descarga los fondos de pantalla del iPhone Air aquí

Fondos de pantalla del iPhone 17

Descarga los fondos de pantalla del iPhone 17 aquí

Fondos de pantalla del iPhone 17 Pro

Descarga los fondos de pantalla del iPhone 17 Pro aquí

Estos fondos de pantalla están diseñados para la pantalla siempre activa y las pantallas ProMotion de Apple, pero se verán nítidos en cualquier iPhone moderno.

Aquí está la cuestión: los fondos de pantalla no son solo arte de fondo. Apple piensa mucho en ellos, haciendo que coincidan con los colores del hardware y la estética de cada dispositivo. Usarlos le da a tu iPhone antiguo parte del mismo estilo visual que los últimos modelos. Es una forma rápida de renovar tu teléfono sin gastar un céntimo.