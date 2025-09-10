Téléchargez les fonds d’écran officiels iPhone 17, iPhone 17 pro et iPhone air en 4K

L’un des moyens les plus simples de donner une sensation de fraîcheur à votre iPhone est de changer le fond d’écran. Avec le lancement de la gamme iPhone 17, incluant le nouvel iPhone 17, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone Air ultra-fin, Apple a publié une nouvelle série de fonds d’écran qui correspondent à chaque appareil. Vous n’avez pas besoin du dernier iPhone pour en profiter. Vous pouvez télécharger la collection complète dès maintenant et les utiliser sur n’importe quel iPhone compatible.

Fonds d’écran iPhone air

Téléchargez les fonds d’écran iPhone Air ici

Fonds d’écran iPhone 17

Téléchargez les fonds d’écran iPhone 17 ici

Fonds d’écran iPhone 17 pro

Téléchargez les fonds d’écran iPhone 17 Pro ici

Ces fonds d’écran sont conçus pour l’écran always-on et les écrans ProMotion d’Apple, mais ils seront nets sur n’importe quel iPhone moderne.

Voici le point important : les fonds d’écran ne sont pas seulement de l’art d’arrière-plan. Apple y réfléchit vraiment, en les assortissant aux couleurs matérielles et à l’esthétique de chaque appareil. Les utiliser donne à votre ancien iPhone une partie du même style visuel que les derniers modèles. C’est un moyen rapide de rafraîchir votre téléphone sans dépenser un centime.