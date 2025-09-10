Laden Sie die offiziellen Hintergrundbilder für iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone Air in 4K herunter

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihrem iPhone ein frisches Aussehen zu verleihen, ist das Ändern des Hintergrundbilds. Mit der Einführung der iPhone 17-Reihe, einschließlich des neuen iPhone 17, iPhone 17 Pro und des ultradünnen iPhone Air, hat Apple eine neue Reihe von Hintergrundbildern veröffentlicht, die zu jedem Gerät passen. Sie benötigen nicht das neueste iPhone, um sie zu genießen. Sie können die gesamte Sammlung jetzt herunterladen und auf jedem kompatiblen iPhone verwenden.

iPhone Air Hintergrundbilder

Laden Sie hier iPhone Air Hintergrundbilder herunter

iPhone 17 Hintergrundbilder

Laden Sie hier iPhone 17 Hintergrundbilder herunter

iPhone 17 Pro Hintergrundbilder

Laden Sie hier iPhone 17 Pro Hintergrundbilder herunter

Diese Hintergrundbilder sind für Apples Always-On-Display und ProMotion-Bildschirme konzipiert, sehen aber auf jedem modernen iPhone scharf aus.

Folgendes ist wichtig: Hintergrundbilder sind nicht nur einfache Grafiken. Apple steckt viel Überlegung in sie, indem sie die Hardwarefarben und die Ästhetik jedes Geräts anpassen. Die Verwendung verleiht Ihrem älteren iPhone einen Teil des visuellen Flairs der neuesten Modelle. Es ist eine schnelle Möglichkeit, Ihr Telefon aufzufrischen, ohne einen Cent auszugeben.