Chip Apple M5 vs M4 Pro: comparación de especificaciones clave y cambios

Aspecto Apple M4 Pro (2024) Apple M5 (2025) CPU CPU de hasta 10 núcleos (4 de rendimiento + 6 de eficiencia). El mejor rendimiento de un solo núcleo en su lanzamiento. CPU de hasta 10 núcleos (4 de rendimiento + 6 de eficiencia). Apple afirma que el rendimiento multinúcleo es hasta un ~15% más rápido que el del M4. GPU GPU de 10 núcleos con Dynamic Caching, trazado de rayos por hardware y sombreado de malla. GPU de 10 núcleos, nueva arquitectura con un acelerador neuronal en cada núcleo de la GPU. Gráficos hasta un ~30% más rápidos que el M4 y hasta un ~45% en cargas de trabajo con trazado de rayos. Motor neuronal Neural Engine de 16 núcleos, hasta 38 TOPS (según Apple). Neural Engine de 16 núcleos, más rápido que el M4 (TOPS no revelados). Funciona junto con los aceleradores neuronales de la GPU. Ancho de banda de memoria unificada 120 GB/s. 153 GB/s (aproximadamente un +30% frente al M4). Capacidad de memoria unificada Hasta 32 GB. Hasta 32 GB. Proceso de fabricación TSMC 3 nm (segunda generación, N3E). TSMC 3 nm (tercera generación). Mayor rendimiento y eficiencia frente a N3E. Potencia y eficiencia Alto rendimiento/vatio. Permite un iPad Pro delgado y una batería de Mac de larga duración. Mayores ganancias de eficiencia con una potencia similar. Se utiliza en MacBook Pro, iPad Pro y Vision Pro.

Notas: Las cifras son las que Apple afirma a partir del 15 de octubre de 2025. Los benchmarks independientes de terceros para el M5 aún no están ampliamente disponibles.

Aspectos destacados del rendimiento de IA/ML

Área de IA M4 M5 Cálculo de IA de la GPU Sin unidades de IA dedicadas en la GPU. Depende de la NPU/CPU para la mayoría del ML. Acelerador neuronal en cada núcleo de la GPU. Apple afirma que el cálculo máximo de la GPU para IA es más de 4 veces superior al del M4. Motor neuronal 16 núcleos, hasta 38 TOPS. Inferencia rápida en el dispositivo para la era de Apple Intelligence. 16 núcleos, diseño más rápido. Acelera Apple Intelligence y modelos locales más grandes. Memoria para modelos El ancho de banda unificado de 120 GB/s ayuda a los modelos de tamaño mediano. El ancho de banda unificado de 153 GB/s ayuda a ejecutar modelos más grandes completamente en el dispositivo. Habilitación para desarrolladores Core ML y sombreadores de rendimiento de metal. Todos los marcos de M4 más las API de Tensor en Metal 4 para dirigirse a los aceleradores neuronales de la GPU.

El SoC M5 de Apple introduce una GPU de 10 núcleos de última generación con un acelerador neuronal dedicado en cada núcleo, lo que resulta en más de 4 veces el rendimiento de cálculo de IA del M4 y hasta un 45% más de rendimiento gráfico. Construido sobre un proceso de 3 nm más avanzado, el M5 también cuenta con una potente CPU de 10 núcleos (4 núcleos de rendimiento + 6 de eficiencia) y un Neural Engine de 16 núcleos más rápido, lo que produce aproximadamente un 15% mejor rendimiento de la CPU de subprocesos múltiples que el M4. Estas ganancias generacionales hacen del M5 un salto significativo en la línea de chips de Apple, especialmente para aplicaciones basadas en IA y con uso intensivo de gráficos.

Los chips M4 y M5 de Apple representan generaciones sucesivas de Apple Silicon, que impulsan Macs, iPad Pros y más allá. El M4 (lanzado en 2024) se construyó sobre el proceso de 3 nm de segunda generación de TSMC y ofreció importantes mejoras en el rendimiento y la eficiencia con respecto a sus predecesores.



Un año después, el M5 (anunciado en octubre de 2025) impulsa aún más el silicio de Apple, con arquitecturas de CPU/GPU mejoradas y un fuerte enfoque en el rendimiento de la IA en el dispositivo. A continuación, comparamos todos los aspectos clave del M5 frente al M4, incluido el diseño de la CPU, las capacidades gráficas, las actualizaciones del Neural Engine, el ancho de banda de la memoria, la eficiencia energética y los avances en el proceso de fabricación.

Nota: A partir del 15 de octubre de 2025, los datos de referencia independientes para el M5 (por ejemplo, Geekbench, Cinebench) son limitados. Por lo tanto, esta comparación se basa en las especificaciones y afirmaciones oficiales de Apple, además de los primeros análisis de buena reputación. Cuando estén disponibles, se mencionarán las primeras estimaciones de rendimiento o las observaciones de terceros, pero aún no se han publicado benchmarks integrales de terceros para el M5.

Arquitectura y rendimiento de la CPU

Tanto el M4 como el M5 emplean un diseño híbrido de CPU de 10 núcleos (hasta 4 núcleos de rendimiento + 6 núcleos de eficiencia), pero el M5 utiliza las últimas mejoras arquitectónicas de Apple para una mayor velocidad.



El M4 introdujo nuevos núcleos de CPU con predicción de ramificación mejorada y conductos de ejecución más amplios, logrando un rendimiento de un solo subproceso líder en la industria en 2024. El M5 se basa en esto al presentar «el núcleo de CPU más rápido del mundo» de su generación, conservando la configuración de 10 núcleos pero con microarquitectura y mejoras de reloj.

Diseño del núcleo: Los núcleos de CPU del M4 (basados en Armv9) ya eran líderes en su clase, y el M5 utiliza núcleos aún más mejorados en un nodo refinado de 3 nm. Ambos chips tienen cuatro núcleos de alto rendimiento para tareas pesadas y seis núcleos de alta eficiencia optimizados para un bajo consumo de energía. Esto garantiza un equilibrio entre velocidad y duración de la batería.



Diseño del núcleo: Los núcleos de CPU del M4 (basados en Armv9) ya eran líderes en su clase, y el M5 utiliza núcleos aún más mejorados en un nodo refinado de 3 nm. Ambos chips tienen cuatro núcleos de alto rendimiento para tareas pesadas y seis núcleos de alta eficiencia optimizados para un bajo consumo de energía. Esto garantiza un equilibrio entre velocidad y duración de la batería. Ganancias de rendimiento: Apple afirma que la CPU del M5 ofrece un rendimiento de subprocesos múltiples entre un 10 y un 15% superior en comparación con el M4. En la práctica, esto probablemente proviene de una combinación de pequeñas ganancias de IPC y posibles aumentos de frecuencia gracias al proceso mejorado. La velocidad de un solo núcleo ya estaba en la cima de la industria con el M4, y el M5 extiende ese liderazgo (un resultado filtrado de Geekbench mostró que la puntuación de un solo núcleo del M5 estaba aproximadamente a la par con el poderoso M4 Max de 12 núcleos).



Apple afirma que la CPU del M5 ofrece un rendimiento de subprocesos múltiples entre un superior en comparación con el M4. En la práctica, esto probablemente proviene de una combinación de pequeñas ganancias de IPC y posibles aumentos de frecuencia gracias al proceso mejorado. La velocidad de un solo núcleo ya estaba en la cima de la industria con el M4, y el M5 extiende ese liderazgo (un resultado filtrado de Geekbench mostró que la puntuación de un solo núcleo del M5 estaba aproximadamente a la par con el poderoso M4 Max de 12 núcleos). Impacto en el mundo real: Para la informática cotidiana, el M5 debería sentirse solo modestamente más rápido que el M4 en tareas limitadas por la CPU: el M4 ya era muy rápido, y un aumento de ~15% será notable pero no revolucionario. Las cargas de trabajo profesionales con muchos subprocesos (por ejemplo, la compilación de código, las exportaciones complejas de fotos/vídeos) pueden completarse un poco más rápido en el M5. Ambos chips manejan fácilmente la multitarea y las aplicaciones intensivas, pero el M5 proporciona un poco más de margen para las tareas más exigentes. Es importante destacar que estas mejoras de la CPU se producen sin aumentar el número de núcleos o aumentar significativamente el consumo de energía. Apple logró esto a través de optimizaciones arquitectónicas y el proceso de fabricación más eficiente.

GPU y mejoras gráficas

Los procesadores gráficos del M4 y el M5 difieren más sustancialmente. El chip M4 de Apple introdujo una GPU de 10 núcleos que aprovechó la nueva arquitectura vista por primera vez en el M3, incluidas características como Dynamic Caching , trazado de rayos acelerado por hardware y soporte de Mesh Shading . El M5 conserva una GPU de 10 núcleos, pero estrena un diseño de última generación adaptado tanto para un mayor rendimiento gráfico como para la aceleración de la IA.

Número de núcleos y arquitectura: La GPU del M4 tiene hasta 10 núcleos, lo que ya ofrece un rendimiento excelente (hasta 2 veces el rendimiento de la GPU del M1 en las pruebas de Apple). La GPU de 10 núcleos del M5 utiliza una nueva arquitectura con aceleradores neuronales en cada núcleo , la primera para las GPU de Apple. Esto significa efectivamente que partes de la GPU están especializadas para cálculos matriciales y de IA, análogas a los «núcleos tensoriales», lo que aumenta enormemente el rendimiento del aprendizaje automático en la GPU.



Número de núcleos y arquitectura: La GPU del M4 tiene hasta 10 núcleos, lo que ya ofrece un rendimiento excelente (hasta 2 veces el rendimiento de la GPU del M1 en las pruebas de Apple). La GPU de 10 núcleos del M5 utiliza una nueva arquitectura con aceleradores neuronales en cada núcleo, la primera para las GPU de Apple. Esto significa efectivamente que partes de la GPU están especializadas para cálculos matriciales y de IA, análogas a los «núcleos tensoriales», lo que aumenta enormemente el rendimiento del aprendizaje automático en la GPU. Rendimiento gráfico: Incluso para las tareas gráficas tradicionales, la GPU del M5 es significativamente más potente. Apple cita un rendimiento gráfico general hasta un 30% más rápido en comparación con el M4 en aplicaciones con uso intensivo de GPU. En cargas de trabajo que utilizan el trazado de rayos (por ejemplo, juegos 3D avanzados o renderizadores de gráficos profesionales), el motor de trazado de rayos de tercera generación del M5 ofrece un rendimiento hasta un 45% superior en comparación con la GPU del M4. Esto se suma a que el M4 ya introdujo el trazado de rayos por hardware (el hardware RT del M5 es un refinamiento adicional, ahora en su tercera iteración). Por ejemplo, los juegos y el contenido 3D en un MacBook o iPad Pro equipado con M5 pueden lograr velocidades de fotogramas más fluidas o una mayor fidelidad que en el M4, especialmente cuando los efectos de trazado de rayos están habilitados.



Incluso para las tareas gráficas tradicionales, la GPU del M5 es significativamente más potente. Apple cita un rendimiento gráfico general hasta en comparación con el M4 en aplicaciones con uso intensivo de GPU. En cargas de trabajo que utilizan el trazado de rayos (por ejemplo, juegos 3D avanzados o renderizadores de gráficos profesionales), el del M5 ofrece un rendimiento hasta en comparación con la GPU del M4. Esto se suma a que el M4 ya introdujo el trazado de rayos por hardware (el hardware RT del M5 es un refinamiento adicional, ahora en su tercera iteración). Por ejemplo, los juegos y el contenido 3D en un MacBook o iPad Pro equipado con M5 pueden lograr velocidades de fotogramas más fluidas o una mayor fidelidad que en el M4, especialmente cuando los efectos de trazado de rayos están habilitados. Dynamic Caching y otras características: Tanto las GPU M4 como M5 utilizan renderizado diferido basado en mosaicos y memoria unificada, pero el M5 mejora el sistema Dynamic Caching introducido con M3/M4. Apple dice que la GPU del M5 tiene un Dynamic Caching de segunda generación re-arquitecturado, que optimiza mejor el uso de la memoria en el chip para la GPU. Esto da como resultado una menor presión sobre el ancho de banda de la memoria y un rendimiento más consistente en escenas complejas. Ambas generaciones admiten tecnologías como las características de Metal 3 (Mesh Shading, etc.), pero las mejoras del M5 significan que los desarrolladores que utilizan las API de Metal de Apple pueden «ver automáticamente aumentos inmediatos en el rendimiento» en las GPU del M5. En resumen, cualquier carga de trabajo gráfica o de cálculo que pueda aprovechar la GPU se ejecutará más rápido en el M5.

GPU para IA: Una nueva característica destacada en la unidad gráfica del M5 es la integración de aceleradores neuronales en cada núcleo de la GPU. Esto le da al M5 una gran ventaja en los cálculos relacionados con la IA (por ejemplo, la inferencia de redes neuronales) que se pueden descargar a la GPU.



Apple afirma que las cargas de trabajo de IA basadas en GPU se ejecutan hasta 4 veces más rápido en el M5 en comparación con el M4. Por ejemplo, las tareas de aprendizaje automático como el procesamiento de imágenes o la IA generativa (utilizando backends de Core ML o TensorFlow Metal) verán una gran aceleración en el M5. En términos prácticos, una tarea como ejecutar un modelo de difusión para generar imágenes, o realizar efectos de vídeo en tiempo real, puede ser dramáticamente más rápida con la GPU del M5 gracias a estos aceleradores neuronales. El M4 no tiene tales unidades ML dedicadas en su GPU, confiando solo en el Neural Engine y la CPU para la IA, por lo que esta es una diferencia arquitectónica importante que favorece al M5 para el futuro software pesado de IA.

Motor neuronal y rendimiento de IA/ML

Los chips de Apple incluyen un Neural Engine (NPU) dedicado para acelerar las tareas de aprendizaje automático, y esta área experimentó grandes mejoras del M4 al M5. El M4 cuenta con un Neural Engine de 16 núcleos capaz de 38 billones de operaciones por segundo (TOPS), que fue la NPU más rápida de Apple hasta la fecha en 2024.



De hecho, el Neural Engine del M4 ofreció un rendimiento de ML hasta ~46% más rápido que el M3 en ciertos benchmarks. El M5 conserva un Neural Engine de 16 núcleos pero con un diseño más nuevo que es aún más rápido y eficiente, aunque Apple no ha revelado un número de TOPS.

Rendimiento NPU sin procesar: Apple simplemente describe el Neural Engine del M5 como «mejorado» y más rápido que el del M4. Es probable que la NPU del M5 supere los 40-50 TOPS (estimaciones no oficiales) dado el salto generacional de casi 2 veces visto del M3 al M4. Lo que sabemos es que las tareas de IA se ejecutarán más rápido en el Neural Engine del M5 que en el M4. Esto afecta a cosas como el análisis de fotos y vídeos en el dispositivo, el reconocimiento de voz y otras características impulsadas por ML en iOS/macOS. Por ejemplo, Apple señaló que en los auriculares Vision Pro, el Neural Engine del M5 acelera características como la transformación de fotos 2D en escenas espaciales 3D y la generación de personas para FaceTime.



Rendimiento NPU sin procesar: Apple simplemente describe el Neural Engine del M5 como «mejorado» y más rápido que el del M4. Es probable que la NPU del M5 supere los 40-50 TOPS (estimaciones no oficiales) dado el salto generacional de casi 2 veces visto del M3 al M4. Lo que sabemos es que las tareas de IA se ejecutarán más rápido en el Neural Engine del M5 que en el M4. Esto afecta a cosas como el análisis de fotos y vídeos en el dispositivo, el reconocimiento de voz y otras características impulsadas por ML en iOS/macOS. Por ejemplo, Apple señaló que en los auriculares Vision Pro, el Neural Engine del M5 acelera características como la transformación de fotos 2D en escenas espaciales 3D y la generación de personas para FaceTime. Aceleración de IA unificada: La generación M4 ya agregó aceleradores ML de última generación en los núcleos de la CPU y aprovechó el Neural Engine para las características de «Apple Intelligence» (el término de Apple para la IA en el dispositivo). El M5 lleva esto más allá al tener esencialmente tres niveles de hardware de IA: el Neural Engine, aceleradores neuronales en la GPU y aceleradores ML de CPU mejorados. Los tres trabajan en concierto. Según Apple, la arquitectura del M5 está «totalmente optimizada para cargas de trabajo de IA», donde el Neural Engine más rápido complementa los aceleradores neuronales de la GPU y los núcleos de CPU mejorados con capacidad ML. Esto significa que las tareas se pueden distribuir eficientemente al hardware más adecuado. En términos prácticos, los desarrolladores y los usuarios profesionales pueden ejecutar modelos de IA más grandes localmente y mucho más rápido en el M5. Apple señala específicamente que la memoria y el hardware ML del M5 permiten ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLM) en el dispositivo, e incluso interactuar con modelos de ~200 mil millones de parámetros en los chips M4/M5 de gama alta.



La generación ya agregó y aprovechó el Neural Engine para las características de «Apple Intelligence» (el término de Apple para la IA en el dispositivo). El lleva esto más allá al tener esencialmente tres niveles de hardware de IA: el Neural Engine, y aceleradores ML de CPU mejorados. Los tres trabajan en concierto. Según Apple, la arquitectura del M5 está «totalmente optimizada para cargas de trabajo de IA», donde el Neural Engine más rápido complementa los aceleradores neuronales de la GPU y los núcleos de CPU mejorados con capacidad ML. Esto significa que las tareas se pueden distribuir eficientemente al hardware más adecuado. En términos prácticos, los desarrolladores y los usuarios profesionales pueden ejecutar y mucho más rápido en el M5. Apple señala específicamente que la memoria y el hardware ML del M5 permiten ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLM) en el dispositivo, e incluso interactuar con modelos de ~200 mil millones de parámetros en los chips M4/M5 de gama alta. Características de Apple Intelligence: Tanto el M4 como el M5 están diseñados para acelerar las características de IA integradas de Apple (por ejemplo, búsqueda de imágenes, autocorrección, voz personal, etc.), pero el M5 hará que estas se sientan más instantáneas. Apple menciona que en el M5, las herramientas de IA en el dispositivo como Image Playground y el nuevo sistema de asistente personal Apple Intelligence se ejecutan más rápido gracias a la mayor memoria unificada y la velocidad del Neural Engine. En resumen, el rendimiento de IA/ML es una actualización definitoria en el M5, reduciendo la latencia y permitiendo modelos más complejos, mientras que el M4 fue el primer gran paso en esa dirección (y sigue siendo muy capaz, simplemente eclipsado ahora por las nuevas adiciones centradas en la IA del M5).

Ancho de banda y capacidad de la memoria

Tanto el M4 como el M5 utilizan la arquitectura de memoria unificada de Apple, que permite que todas las partes del SoC (CPU, GPU, Neural Engine, etc.) accedan a un grupo común de memoria de alta velocidad. Este diseño ofrece un gran ancho de banda, y Apple ha aumentado las velocidades de memoria con cada generación para alimentar los núcleos más potentes:

Ancho de banda: El chip M4 base proporciona 120 GB/s de ancho de banda de memoria (utilizando RAM LPDDR5X). El ancho de banda de memoria del M5 es aproximadamente un 30% superior, a 153 GB/s. Apple logró esto utilizando una memoria más rápida y posiblemente una interfaz de memoria más amplia en el M5. Este ancho de banda adicional es particularmente beneficioso para las cargas de trabajo de la GPU y para el manejo de modelos ML grandes. De hecho, 153 GB/s es más de 2 veces el ancho de banda del chip M1 original, lo que destaca lo lejos que ha llegado Apple Silicon. Apple señala que el mayor ancho de banda en el M5 permite que los dispositivos ejecuten modelos de IA más grandes completamente en el dispositivo sin necesidad de transmitir datos, además de aumentar el rendimiento general de la CPU/GPU en tareas con mucha memoria.



Capacidad de memoria: La configuración máxima de memoria unificada sigue siendo de 32 GB tanto en los chips base M4 como en los M5. (Las variantes de gama alta del M4 como M4 Pro/Max permiten 64 GB o 128 GB, pero aquí estamos comparando el chip estándar de la serie M). Por lo tanto, un MacBook Pro o iPad Pro basado en M5 se puede configurar con hasta 32 GB de RAM, igual que los modelos basados en M4. Sin aumento en la RAM máxima para la generación de chips base, aunque 32 GB sigue siendo suficiente para los dispositivos y casos de uso objetivo. Vale la pena señalar que 32 GB de memoria unificada en estos chips pueden superar las cantidades más altas de memoria tradicional en las PC debido al ancho de banda masivo y la estrecha integración del SoC.



La configuración máxima de memoria unificada sigue siendo de tanto en los chips base M4 como en los M5. (Las variantes de gama alta del M4 como M4 Pro/Max permiten 64 GB o 128 GB, pero aquí estamos comparando el chip estándar de la serie M). Por lo tanto, un MacBook Pro o iPad Pro basado en M5 se puede configurar con hasta 32 GB de RAM, igual que los modelos basados en M4. para la generación de chips base, aunque 32 GB sigue siendo suficiente para los dispositivos y casos de uso objetivo. Vale la pena señalar que 32 GB de memoria unificada en estos chips pueden superar las cantidades más altas de memoria tradicional en las PC debido al ancho de banda masivo y la estrecha integración del SoC. Contexto de M4 Pro/Max: Es útil mencionar que la familia M4 introdujo un ancho de banda de memoria mucho mayor en el nivel Pro/Max: por ejemplo, el M4 Pro tiene 273 GB/s y el M4 Max hasta 546 GB/sapple.com. Este fue un gran salto para acomodar las cargas de trabajo profesionales y los modelos de IA grandes. Si bien los chips M5 Pro/Max aún no han salido (se esperan en 2026), podemos anticipar que esos aumentarán aún más el ancho de banda. Por ahora, los 153 GB/s en el M5 base mantienen los dispositivos de nivel de entrada extremadamente competitivos y «alimentan» la CPU/GPU/Neural Engine con datos incluso mejor que el M4.

Proceso de fabricación y eficiencia energética

Una de las diferencias clave bajo el capó es la tecnología de proceso de fabricación utilizada para estos chips. El Apple M4 está construido sobre el proceso N3E de TSMC (un nodo de 3 nanómetros de segunda generación), mientras que el M5 está construido sobre un proceso N3P más nuevo (3 nm de tercera generación). Esta evolución en la fabricación de silicio trae varios beneficios:

Transistores y densidad: El M4 contiene ~28 mil millones de transistores, un gran aumento con respecto a los 25 mil millones del M3. El proceso N3E permitió a Apple empaquetar más transistores manteniendo la potencia bajo control. El nodo N3P del M5 proporciona una densidad de transistores y mejoras de rendimiento ligeramente superiores con respecto a N3E. Apple no ha publicado el recuento de transistores para el M5, pero gracias a N3P y las características añadidas (como esos aceleradores neuronales de GPU), es probable que esté por encima de los 30 mil millones. En resumen, el M5 se beneficia de ser un producto de un proceso de fabricación aún más refinado, exprimiendo más capacidad en la misma área de silicio.



Eficiencia energética: El silicio de Apple es famoso por su alto rendimiento por vatio, y tanto el M4 como el M5 continúan con este enfoque. La reducción del proceso y las optimizaciones de diseño de cada generación tienen como objetivo mejorar la eficiencia energética. El M4 ya avanzó en la frontera de la eficiencia, permitiendo dispositivos como los iPad Pro sin ventilador y los MacBook de larga duración. El M5, que utiliza la tecnología de 3 nm de tercera generación, mejora aún más la eficiencia: Apple lo describe como la entrega de un "rendimiento de eficiencia energética líder en la industria" en los nuevos MacBook Pro, iPad Pro y Vision Pro. En términos prácticos, un dispositivo M5 puede realizar más trabajo con el mismo consumo de batería en comparación con un dispositivo M4. Por ejemplo, el MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 mantiene una excelente duración de la batería (los portátiles de Apple a menudo alcanzan las 18–22 horas de reproducción de vídeo), probablemente similar o ligeramente mejor que los modelos basados en M4, incluso con el aumento de rendimiento. Los núcleos eficientes y una mejor gestión de la energía en el M5 también ayudan a reducir el consumo de energía en reposo.



El silicio de Apple es famoso por su alto rendimiento por vatio, y tanto el M4 como el M5 continúan con este enfoque. La reducción del proceso y las optimizaciones de diseño de cada generación tienen como objetivo mejorar la eficiencia energética. El M4 ya avanzó en la frontera de la eficiencia, permitiendo dispositivos como los iPad Pro sin ventilador y los MacBook de larga duración. El M5, que utiliza la tecnología de 3 nm de tercera generación, : Apple lo describe como la entrega de un “rendimiento de eficiencia energética líder en la industria” en los nuevos MacBook Pro, iPad Pro y Vision Pro. En términos prácticos, un dispositivo M5 puede realizar más trabajo con el mismo consumo de batería en comparación con un dispositivo M4. Por ejemplo, el MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 mantiene una excelente duración de la batería (los portátiles de Apple a menudo alcanzan las 18–22 horas de reproducción de vídeo), probablemente similar o ligeramente mejor que los modelos basados en M4, incluso con el aumento de rendimiento. Los núcleos eficientes y una mejor gestión de la energía en el M5 también ayudan a reducir el consumo de energía en reposo. Térmicas: Gracias a estas ganancias de eficiencia, el M5 debería funcionar tan frío o más frío que el M4 bajo cargas similares. Los chips de 3 nm de Apple les han permitido diseñar dispositivos ultradelgados sin refrigeración activa (por ejemplo, iPad Pro M4, MacBook Air M3). Vemos que el M5 se utiliza incluso en el Apple Vision Pro (auriculares AR/VR) donde el rendimiento eficiente es crucial para mantener las térmicas bajas. El cambio de N3E a N3P ayuda aquí, ya que N3P es un nodo «mejorado para el rendimiento» que puede impulsar velocidades más altas con la misma potencia o reducir la potencia con las mismas velocidades. Es probable que Apple haya equilibrado ambos para obtener un poco de velocidad y eficiencia adicionales. En resumen, el proceso de fabricación del M5 es un avance que proporciona una base sólida para sus ganancias de rendimiento sin comprometer la duración de la batería o el calor, basándose en el ya sólido perfil de eficiencia del M4.

Conclusión

En resumen, el chip Apple M5 aporta ganancias moderadas en la CPU y mejoras drásticas en la GPU/IA con respecto al M4. Ambos chips comparten una configuración de CPU similar de 10 núcleos y un motor neuronal de 16 núcleos, pero los núcleos refinados del M5, el motor neuronal más rápido y la GPU equipada con acelerador neuronal impulsan el rendimiento a nuevas cotas en la IA, los gráficos y los flujos de trabajo con uso intensivo de memoria.



El salto del M4 al M5 es más pronunciado en áreas como el aprendizaje automático (donde el M5 puede ser varias veces más rápido para ciertas tareas) y la renderización de gráficos, mientras que la velocidad de la CPU experimenta un aumento generacional menor. Apple logró estos avances al pasar a un proceso de 3 nm de tercera generación (N3P) y actualizar la arquitectura del chip, todo ello manteniendo la impresionante eficiencia energética por la que son conocidos los chips de la serie M.

Para los usuarios y desarrolladores, las mejoras del M5 significan más margen para las cargas de trabajo exigentes y nuevas posibilidades para la IA en el dispositivo (como la ejecución local de redes neuronales complejas). El M4 no está ni mucho menos obsoleto: sigue siendo un chip muy potente y eficiente, y los dispositivos con M4 gestionarán la mayoría de las tareas con facilidad.



Sin embargo, el M5 consolida el liderazgo de Apple en la carrera del silicio al centrarse en el futuro: el rendimiento de la IA y los gráficos. Las primeras observaciones sugieren que las afirmaciones de Apple se mantienen, pero esperamos pruebas de referencia independientes completas para cuantificar las diferencias del mundo real con mayor precisión. En cualquier caso, la comparación M5 de Apple frente a M4 muestra una clara progresión generacional, con el M5 preparado para ofrecer un rendimiento más rápido en todos los ámbitos y destacar especialmente en la nueva era de la informática acelerada por la IA.