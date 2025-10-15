Puce Apple M5 vs M4 pro : comparaison des spécifications clés et des changements

Aspect Apple M4 pro (2024) Apple M5 (2025) CPU Jusqu’à 10 cœurs de CPU (4 performance + 6 efficacité). Performance monocœur de pointe au lancement. Jusqu’à 10 cœurs de CPU (4 performance + 6 efficacité). Apple revendique jusqu’à ~15 % plus rapide en multithreading vs M4. GPU GPU 10 cœurs avec Dynamic Caching, ray tracing matériel, mesh shading. GPU 10 cœurs, nouvelle architecture avec un accélérateur neuronal dans chaque cœur GPU. Jusqu’à ~30 % plus rapide en graphismes vs M4 et jusqu’à ~45 % dans les charges de travail ray-tracées. Moteur neuronal Neural Engine 16 cœurs, jusqu’à 38 TOPS (revendication Apple). Neural Engine 16 cœurs, plus rapide que M4 (TOPS non divulgués). Fonctionne avec les accélérateurs neuronaux GPU. Bande passante de mémoire unifiée 120 Go/s. 153 Go/s (environ +30 % vs M4). Capacité mémoire unifiée Jusqu’à 32 Go. Jusqu’à 32 Go. Processus de fabrication TSMC 3 nm (deuxième génération, N3E). TSMC 3 nm (troisième génération). Performance et efficacité supérieures vs N3E. Puissance et efficacité Perf/watt élevé. Permet un iPad Pro fin et une longue autonomie Mac. Gains d’efficacité supplémentaires à puissance similaire. Utilisé dans MacBook Pro, iPad Pro et Vision Pro.

Notes : Les chiffres sont revendiqués par Apple au 15 octobre 2025. Les benchmarks tiers indépendants pour M5 ne sont pas encore largement disponibles.

Points forts des performances IA/ML

Domaine IA M4 M5 Calcul IA GPU Aucune unité IA dédiée dans le GPU. S’appuie sur NPU/CPU pour la plupart du ML. Accélérateur neuronal dans chaque cœur GPU. Apple revendique plus de 4× le calcul GPU de pointe pour l’IA vs M4. Moteur neuronal 16 cœurs, jusqu’à 38 TOPS. Inférence rapide sur appareil pour l’ère Apple Intelligence. 16 cœurs, conception plus rapide. Accélère Apple Intelligence et les modèles locaux plus volumineux. Mémoire pour modèles Bande passante unifiée 120 Go/s aide les modèles de taille moyenne. Bande passante unifiée 153 Go/s aide à exécuter des modèles plus volumineux entièrement sur l’appareil. Activation développeur Core ML et metal performance shaders. Tous les frameworks de M4 plus les API Tensor dans Metal 4 pour cibler les accélérateurs neuronaux GPU.

Le SoC M5 d’Apple introduit un GPU 10 cœurs de nouvelle génération avec un accélérateur neuronal dédié dans chaque cœur, résultant en plus de 4× le débit de calcul IA du M4 et jusqu’à 45 % de performance graphique supérieure. Construit sur un processus 3 nm plus avancé, M5 dispose également d’un puissant CPU 10 cœurs (4 performance + 6 efficacité) et d’un Neural Engine 16 cœurs plus rapide, produisant environ 15 % de meilleures performances CPU multithreadées que M4. Ces gains générationnels font de M5 un bond significatif dans la gamme de puces d’Apple, particulièrement pour les applications pilotées par l’IA et intensives en graphismes.

Les puces M4 et M5 d’Apple représentent des générations successives d’Apple Silicon, alimentant les Mac, iPad Pro et au-delà. Le M4 (lancé en 2024) a été construit sur le processus 3 nm de deuxième génération de TSMC et a apporté des améliorations majeures en performance et efficacité par rapport à ses prédécesseurs.



Un an plus tard, le M5 (annoncé en octobre 2025) pousse le silicium d’Apple plus loin, avec des architectures CPU/GPU améliorées et un fort accent sur les performances IA sur appareil. Ci-dessous, nous comparons tous les aspects clés du M5 vs. M4, incluant la conception CPU, les capacités graphiques, les améliorations Neural Engine, la bande passante mémoire, l’efficacité énergétique et les avancées du processus de fabrication.

Note : Au 15 octobre 2025, les données de benchmark indépendantes pour M5 (ex. Geekbench, Cinebench) sont limitées. Cette comparaison s’appuie donc sur les spécifications officielles et revendications d’Apple, plus les premières analyses réputées. Lorsque disponibles, toute estimation de performance précoce ou observation tierce est mentionnée, mais aucun benchmark tiers complet pour M5 n’a encore été publié.

Architecture et performance CPU

M4 et M5 emploient tous deux une conception CPU 10 cœurs hybride (jusqu’à 4 cœurs performance + 6 cœurs efficacité), mais M5 utilise les derniers raffinements architecturaux d’Apple pour une vitesse supérieure.



Le M4 a introduit de nouveaux cœurs CPU avec une prédiction de branchement améliorée et des pipelines d’exécution plus larges, atteignant des performances monothread de pointe dans l’industrie en 2024. Le M5 s’appuie sur cela en présentant « le cœur CPU le plus rapide au monde » de sa génération, conservant la configuration 10 cœurs mais avec des améliorations microarchitecturales et d’horloge.

Conception des cœurs : Les cœurs CPU du M4 (basés sur Armv9) étaient déjà de pointe, et M5 utilise des cœurs encore plus améliorés sur un nœud 3 nm raffiné. Les deux puces ont quatre cœurs haute performance pour les tâches lourdes et six cœurs haute efficacité optimisés pour une utilisation faible consommation. Cela assure un équilibre entre vitesse et autonomie.



Les cœurs CPU du M4 (basés sur Armv9) étaient déjà de pointe, et M5 utilise des cœurs encore plus améliorés sur un nœud 3 nm raffiné. Les deux puces ont quatre cœurs haute performance pour les tâches lourdes et six cœurs haute efficacité optimisés pour une utilisation faible consommation. Cela assure un équilibre entre vitesse et autonomie. Gains de performance : Apple revendique que le CPU du M5 offre environ 10–15 % de performance multithreadée supérieure comparé au M4. En pratique, cela provient probablement d’un mélange de petits gains IPC et d’augmentations potentielles de fréquence grâce au processus amélioré. La vitesse monocœur était déjà au sommet de l’industrie avec M4, et M5 étend cette avance (un résultat Geekbench divulgué a montré le score monocœur du M5 à peu près équivalent au puissant M4 Max 12 cœurs).



Apple revendique que le CPU du M5 offre environ de performance multithreadée supérieure comparé au M4. En pratique, cela provient probablement d’un mélange de petits gains IPC et d’augmentations potentielles de fréquence grâce au processus amélioré. La vitesse monocœur était déjà au sommet de l’industrie avec M4, et M5 étend cette avance (un résultat Geekbench divulgué a montré le score monocœur du M5 à peu près équivalent au puissant M4 Max 12 cœurs). Impact réel : Pour l’informatique quotidienne, le M5 devrait sembler seulement modestement plus rapide que M4 dans les tâches liées au CPU – M4 était déjà très rapide, et une amélioration de ~15 % sera perceptible mais pas révolutionnaire. Les charges de travail professionnelles fortement threadées (ex. compilation de code, exports photo/vidéo complexes) peuvent se terminer un peu plus rapidement sur M5. Les deux puces gèrent facilement le multitâche et les applications intensives, mais M5 fournit un peu plus de marge pour les tâches les plus exigeantes. Important, ces améliorations CPU viennent sans augmenter le nombre de cœurs ou augmenter significativement la consommation. Apple a accompli cela via des optimisations architecturales et le processus de fabrication plus efficace.

Améliorations GPU et graphiques

Les processeurs graphiques dans M4 et M5 diffèrent plus substantiellement. La puce M4 d’Apple a introduit un GPU 10 cœurs qui exploitait la nouvelle architecture vue d’abord dans M3, incluant des fonctionnalités comme Dynamic Caching, ray tracing accéléré matériellement et le support Mesh Shading. M5 conserve un GPU 10 cœurs mais débute une conception de nouvelle génération adaptée à la fois pour une performance graphique supérieure et l’accélération IA.

Nombre de cœurs et architecture : Le GPU du M4 a jusqu’à 10 cœurs, offrant déjà d’excellentes performances (jusqu’à 2× la performance GPU de M1 dans les tests d’Apple). Le GPU 10 cœurs du M5 utilise une nouvelle architecture avec des accélérateurs neuronaux dans chaque cœur , une première pour les GPU Apple. Cela signifie effectivement que des parties du GPU sont spécialisées pour les calculs matriciels et IA, analogues aux « tensor cores », augmentant grandement le débit d’apprentissage automatique sur le GPU.



Le GPU du M4 a jusqu’à 10 cœurs, offrant déjà d’excellentes performances (jusqu’à 2× la performance GPU de M1 dans les tests d’Apple). Le GPU 10 cœurs du M5 utilise une , une première pour les GPU Apple. Cela signifie effectivement que des parties du GPU sont spécialisées pour les calculs matriciels et IA, analogues aux « tensor cores », augmentant grandement le débit d’apprentissage automatique sur le GPU. Performance graphique : Même pour les tâches graphiques traditionnelles, le GPU du M5 est significativement plus puissant. Apple cite jusqu’à 30 % plus rapide en performance graphique globale versus M4 dans les applications intensives GPU. Dans les charges de travail utilisant le ray tracing (ex. jeux 3D avancés ou moteurs de rendu graphiques pro), le moteur ray tracing de troisième génération dans M5 offre jusqu’à 45 % de performance supérieure comparé au GPU du M4. C’est en plus du M4 introduisant déjà le ray tracing matériel (le matériel RT du M5 est un raffinement supplémentaire, maintenant dans sa troisième itération). Par exemple, les jeux et contenus 3D sur un MacBook ou iPad Pro équipé M5 peuvent atteindre des fréquences d’images plus fluides ou une fidélité supérieure qu’avec M4, particulièrement quand les effets ray-tracés sont activés.



Même pour les tâches graphiques traditionnelles, le GPU du M5 est significativement plus puissant. Apple cite jusqu’à en performance graphique globale versus M4 dans les applications intensives GPU. Dans les charges de travail utilisant le ray tracing (ex. jeux 3D avancés ou moteurs de rendu graphiques pro), le dans M5 offre jusqu’à comparé au GPU du M4. C’est en plus du M4 introduisant déjà le ray tracing matériel (le matériel RT du M5 est un raffinement supplémentaire, maintenant dans sa troisième itération). Par exemple, les jeux et contenus 3D sur un MacBook ou iPad Pro équipé M5 peuvent atteindre des fréquences d’images plus fluides ou une fidélité supérieure qu’avec M4, particulièrement quand les effets ray-tracés sont activés. Dynamic Caching et autres fonctionnalités : Les GPU M4 et M5 utilisent tous deux le rendu différé basé tuiles et la mémoire unifiée, mais M5 améliore le système Dynamic Caching introduit avec M3/M4. Apple dit que le GPU du M5 a un Dynamic Caching de deuxième génération réarchitecturé, qui optimise mieux l’utilisation mémoire sur puce pour le GPU. Cela résulte en une pression réduite sur la bande passante mémoire et des performances plus cohérentes dans les scènes complexes. Les deux générations supportent des technologies comme les fonctionnalités Metal 3 (Mesh Shading, etc.), mais les améliorations du M5 signifient que les développeurs utilisant les API Metal d’Apple peuvent « voir automatiquement des augmentations immédiates de performance » sur les GPU M5. En bref, toute charge de travail graphique ou de calcul pouvant exploiter le GPU fonctionnera plus rapidement sur M5.

GPU pour l’IA : Une nouvelle fonctionnalité remarquable dans l’unité graphique du M5 est l’intégration d’accélérateurs neuronaux sur chaque cœur GPU. Cela donne au M5 un avantage massif dans les calculs liés à l’IA (ex. inférence de réseaux neuronaux) qui peuvent être déchargés vers le GPU.



Apple revendique que les charges de travail IA basées GPU fonctionnent jusqu’à 4× plus rapidement sur M5 comparé au M4. Par exemple, les tâches d’apprentissage automatique comme le traitement d’images ou l’IA générative (utilisant Core ML ou les backends TensorFlow Metal) verront une accélération énorme sur M5. En termes pratiques, une tâche comme exécuter un modèle de diffusion pour générer des images, ou effectuer des effets vidéo en temps réel, peut être dramatiquement plus rapide avec le GPU du M5 grâce à ces accélérateurs neuronaux. Le M4 n’a pas de telles unités ML dédiées dans son GPU, s’appuyant seulement sur le Neural Engine et le CPU pour l’IA – c’est donc une différence architecturale majeure favorisant M5 pour les logiciels futurs lourds en IA.

Neural engine et performance IA/ML

Les puces d’Apple incluent un Neural Engine (NPU) dédié pour accélérer les tâches d’apprentissage automatique, et ce domaine a vu de grandes améliorations du M4 au M5. Le M4 dispose d’un Neural Engine 16 cœurs capable de 38 billions d’opérations par seconde (TOPS), qui était le NPU le plus rapide d’Apple à ce jour en 2024.



En fait, le Neural Engine du M4 a fourni jusqu’à ~46 % de performance ML plus rapide que le M3 dans certains benchmarks. Le M5 conserve un Neural Engine 16 cœurs mais avec une conception plus récente qui est encore plus rapide et plus efficace, bien qu’Apple n’ait pas divulgué un nombre TOPS.

Performance NPU brute : Apple décrit simplement le Neural Engine du M5 comme « amélioré » et plus rapide que celui du M4. Il est probable que le NPU M5 dépasse 40–50 TOPS (estimations non officielles) étant donné le bond générationnel de presque 2× vu du M3 au M4. Ce que nous savons c’est que les tâches IA fonctionneront plus rapidement sur le Neural Engine du M5 que sur M4. Cela affecte des choses comme l’analyse photo et vidéo sur appareil, la reconnaissance vocale et autres fonctionnalités alimentées par ML dans iOS/macOS. Par exemple, Apple a noté que sur le casque Vision Pro, le Neural Engine du M5 accélère des fonctionnalités comme transformer des photos 2D en scènes spatiales 3D et la génération de persona pour FaceTime.



Apple décrit simplement le Neural Engine du M5 comme « amélioré » et plus rapide que celui du M4. Il est probable que le NPU M5 dépasse 40–50 TOPS (estimations non officielles) étant donné le bond générationnel de presque 2× vu du M3 au M4. Ce que nous savons c’est que que sur M4. Cela affecte des choses comme l’analyse photo et vidéo sur appareil, la reconnaissance vocale et autres fonctionnalités alimentées par ML dans iOS/macOS. Par exemple, Apple a noté que sur le casque Vision Pro, le Neural Engine du M5 accélère des fonctionnalités comme transformer des photos 2D en scènes spatiales 3D et la génération de persona pour FaceTime. Accélération IA unifiée : La génération M4 a déjà ajouté des accélérateurs ML de nouvelle génération dans les cœurs CPU et exploité le Neural Engine pour les fonctionnalités « Apple Intelligence » (terme d’Apple pour l’IA sur appareil). Le M5 va plus loin en ayant essentiellement trois niveaux de matériel IA : le Neural Engine, les accélérateurs neuronaux dans le GPU et les accélérateurs ML CPU améliorés. Tous trois travaillent de concert. Selon Apple, l’architecture du M5 est « entièrement optimisée pour les charges de travail IA », où le Neural Engine plus rapide complète les accélérateurs neuronaux du GPU et les cœurs CPU capables ML améliorés. Cela signifie que les tâches peuvent être efficacement distribuées au matériel le mieux adapté. En termes pratiques, les développeurs et utilisateurs pro peuvent exécuter des modèles IA plus volumineux localement et beaucoup plus rapidement sur M5. Apple note spécifiquement que la mémoire et le matériel ML du M5 permettent d’exécuter de grands modèles de langage (LLM) sur appareil, et même d’interagir avec des modèles de ~200 milliards de paramètres sur les puces M4/M5 haut de gamme.



La génération a déjà ajouté des et exploité le Neural Engine pour les fonctionnalités « Apple Intelligence » (terme d’Apple pour l’IA sur appareil). Le va plus loin en ayant essentiellement trois niveaux de matériel IA : le Neural Engine, et les accélérateurs ML CPU améliorés. Tous trois travaillent de concert. Selon Apple, l’architecture du M5 est « entièrement optimisée pour les charges de travail IA », où le Neural Engine plus rapide complète les accélérateurs neuronaux du GPU et les cœurs CPU capables ML améliorés. Cela signifie que les tâches peuvent être efficacement distribuées au matériel le mieux adapté. En termes pratiques, les développeurs et utilisateurs pro peuvent exécuter et beaucoup plus rapidement sur M5. Apple note spécifiquement que la mémoire et le matériel ML du M5 permettent d’exécuter de grands modèles de langage (LLM) sur appareil, et même d’interagir avec des modèles de ~200 milliards de paramètres sur les puces M4/M5 haut de gamme. Fonctionnalités Apple Intelligence : M4 et M5 sont tous deux conçus pour accélérer les fonctionnalités IA intégrées d’Apple (ex. recherche d’images, correction automatique, voix personnelle, etc.), mais M5 les rendra plus instantanées. Apple mentionne que sur M5, les outils IA sur appareil comme Image Playground et le nouveau système d’assistant personnel Apple Intelligence fonctionnent plus rapidement grâce à la mémoire unifiée supérieure et la vitesse Neural Engine. En bref, la performance IA/ML est une mise à niveau déterminante dans M5, réduisant la latence et permettant des modèles plus complexes, alors que M4 était le premier grand pas dans cette direction (et toujours très capable, juste éclipsé maintenant par les nouveaux ajouts centrés IA du M5).

Bande passante et capacité mémoire

M4 et M5 utilisent tous deux l’architecture mémoire unifiée d’Apple, qui permet à toutes les parties du SoC (CPU, GPU, Neural Engine, etc.) d’accéder à un pool commun de mémoire haute vitesse. Cette conception offre une bande passante énorme, et Apple a augmenté les vitesses mémoire à chaque génération pour alimenter les cœurs plus puissants :

Bande passante : La puce M4 de base fournit 120 Go/s de bande passante mémoire (utilisant la RAM LPDDR5X). La bande passante mémoire du M5 est environ 30 % supérieure , à 153 Go/s . Apple a accompli cela en utilisant une mémoire plus rapide et possiblement une interface mémoire plus large sur le M5. Cette bande passante supplémentaire est particulièrement bénéfique pour les charges de travail GPU et pour gérer de gros modèles ML. En fait, 153 Go/s représente plus de 2× la bande passante de la puce M1 originale , soulignant le chemin parcouru par Apple Silicon. Apple note que la bande passante augmentée dans M5 permet aux appareils d’exécuter des modèles IA plus volumineux entièrement sur appareil sans avoir besoin de diffuser des données, ainsi qu’augmenter la performance globale CPU/GPU dans les tâches gourmandes en mémoire.



La puce M4 de base fournit de bande passante mémoire (utilisant la RAM LPDDR5X). La bande passante mémoire du M5 est environ , à . Apple a accompli cela en utilisant une mémoire plus rapide et possiblement une interface mémoire plus large sur le M5. Cette bande passante supplémentaire est particulièrement bénéfique pour les charges de travail GPU et pour gérer de gros modèles ML. En fait, représente plus de , soulignant le chemin parcouru par Apple Silicon. Apple note que la bande passante augmentée dans M5 permet aux appareils d’exécuter sans avoir besoin de diffuser des données, ainsi qu’augmenter la performance globale CPU/GPU dans les tâches gourmandes en mémoire. Capacité mémoire : La configuration mémoire unifiée maximale reste 32 Go sur les puces M4 et M5 de base. (Les variantes haut de gamme de M4 comme M4 Pro/Max permettent 64 Go ou 128 Go, mais ici nous comparons la puce M-series standard.) Donc, un MacBook Pro ou iPad Pro basé M5 peut être configuré avec jusqu’à 32 Go RAM, pareil que les modèles basés M4. Aucune augmentation en RAM max pour la génération de puce de base, bien que 32 Go soit toujours suffisant pour les appareils cibles et cas d’usage. Il vaut la peine de noter que 32 Go de mémoire unifiée sur ces puces peut surpasser des quantités supérieures de mémoire traditionnelle sur PC grâce à la bande passante massive et l’intégration SoC serrée.



La configuration mémoire unifiée maximale reste sur les puces M4 et M5 de base. (Les variantes haut de gamme de M4 comme M4 Pro/Max permettent 64 Go ou 128 Go, mais ici nous comparons la puce M-series standard.) Donc, un MacBook Pro ou iPad Pro basé M5 peut être configuré avec jusqu’à 32 Go RAM, pareil que les modèles basés M4. pour la génération de puce de base, bien que 32 Go soit toujours suffisant pour les appareils cibles et cas d’usage. Il vaut la peine de noter que 32 Go de mémoire unifiée sur ces puces peut surpasser des quantités supérieures de mémoire traditionnelle sur PC grâce à la bande passante massive et l’intégration SoC serrée. Contexte M4 Pro/Max : Il est utile de mentionner que la famille M4 a introduit une bande passante mémoire beaucoup plus élevée au niveau Pro/Max : ex. M4 Pro a 273 Go/s et M4 Max jusqu’à 546 Go/sapple.com. C’était un grand bond pour accommoder les charges de travail pro et gros modèles IA. Bien que les puces M5 Pro/Max ne soient pas encore sorties (attendues en 2026), nous pouvons anticiper qu’elles augmenteront encore la bande passante. Pour l’instant, les 153 Go/s sur le M5 de base maintiennent les appareils d’entrée de gamme extrêmement compétitifs et « alimentent » le CPU/GPU/Neural Engine avec des données encore mieux que M4.

Processus de fabrication et efficacité énergétique

Une des différences clés sous le capot est la technologie de processus de fabrication utilisée pour ces puces. L’Apple M4 est construit sur le processus N3E de TSMC (un nœud 3 nanomètres de deuxième génération), alors que le M5 est construit sur un processus N3P plus récent (3 nm de troisième génération). Cette évolution dans la fabrication de silicium apporte plusieurs bénéfices :

Transistors et densité : Le M4 contient ~28 milliards de transistors , une énorme augmentation par rapport aux 25 milliards du M3. Le processus N3E a permis à Apple d’emballer plus de transistors tout en gardant la puissance sous contrôle. Le nœud N3P du M5 fournit une densité de transistors légèrement supérieure et des améliorations de performance par rapport à N3E. Apple n’a pas publié le nombre de transistors pour M5, mais grâce à N3P et aux fonctionnalités ajoutées (comme ces accélérateurs neuronaux GPU), c’est probablement au-dessus de 30 milliards . En bref, M5 bénéficie d’être un produit d’un processus de fabrication encore plus raffiné, comprimant plus de capacité dans la même zone de silicium.



Le M4 contient , une énorme augmentation par rapport aux 25 milliards du M3. Le processus N3E a permis à Apple d’emballer plus de transistors tout en gardant la puissance sous contrôle. Le nœud N3P du M5 fournit une densité de transistors légèrement supérieure et des améliorations de performance par rapport à N3E. Apple n’a pas publié le nombre de transistors pour M5, mais grâce à N3P et aux fonctionnalités ajoutées (comme ces accélérateurs neuronaux GPU), c’est probablement . En bref, M5 bénéficie d’être un produit d’un processus de fabrication encore plus raffiné, comprimant plus de capacité dans la même zone de silicium. Efficacité énergétique : Apple Silicon est réputé pour sa haute performance par watt, et les M4 et M5 poursuivent cette orientation. La réduction du processus de fabrication et les optimisations de conception de chaque génération visent à améliorer l’efficacité énergétique. Le M4 a déjà fait progresser la frontière de l’efficacité, permettant des appareils comme les iPad Pro sans ventilateur et les MacBook à longue autonomie. Le M5, utilisant la technologie 3 nm de 3e génération, améliore davantage l’efficacité – Apple le décrit comme offrant « des performances énergétiques à la pointe de l’industrie » dans les nouveaux MacBook Pro, iPad Pro et Vision Pro. Concrètement, un appareil M5 peut effectuer plus de travail pour la même consommation de batterie par rapport à un appareil M4. Par exemple, le MacBook Pro 14 pouces avec M5 maintient une excellente autonomie (les ordinateurs portables d’Apple atteignent souvent 18 à 22 heures de lecture vidéo), probablement similaire ou légèrement meilleure que les modèles basés sur M4, même avec l’augmentation des performances. Les cœurs efficaces et une meilleure gestion de l’alimentation du M5 aident également à réduire la consommation d’énergie en veille.



Apple Silicon est réputé pour sa haute performance par watt, et les M4 et M5 poursuivent cette orientation. La réduction du processus de fabrication et les optimisations de conception de chaque génération visent à améliorer l’efficacité énergétique. Le M4 a déjà fait progresser la frontière de l’efficacité, permettant des appareils comme les iPad Pro sans ventilateur et les MacBook à longue autonomie. Le M5, utilisant la technologie 3 nm de 3e génération, – Apple le décrit comme offrant « des performances énergétiques à la pointe de l’industrie » dans les nouveaux MacBook Pro, iPad Pro et Vision Pro. Concrètement, un appareil M5 peut effectuer plus de travail pour la même consommation de batterie par rapport à un appareil M4. Par exemple, le MacBook Pro 14 pouces avec M5 maintient une excellente autonomie (les ordinateurs portables d’Apple atteignent souvent 18 à 22 heures de lecture vidéo), probablement similaire ou légèrement meilleure que les modèles basés sur M4, même avec l’augmentation des performances. Les cœurs efficaces et une meilleure gestion de l’alimentation du M5 aident également à réduire la consommation d’énergie en veille. Thermique : Grâce à ces gains d’efficacité, le M5 devrait fonctionner aussi froidement ou plus froidement que le M4 sous des charges similaires. Les puces 3 nm d’Apple leur ont permis de concevoir des appareils ultra-minces sans refroidissement actif (par exemple, iPad Pro M4, MacBook Air M3). Nous voyons le M5 être utilisé même dans l’Apple Vision Pro (casque AR/VR) où des performances efficaces sont cruciales pour maintenir une thermique basse. Le passage de N3E à N3P aide ici, car N3P est un nœud « amélioré en performance » qui peut soit pousser des vitesses plus élevées à la même puissance, soit réduire la puissance à la même vitesse. Apple a probablement équilibré les deux pour obtenir un peu plus de vitesse et d’efficacité. En résumé, le processus de fabrication du M5 est une avancée qui fournit une base solide pour ses gains de performance sans compromettre l’autonomie de la batterie ou la chaleur, s’appuyant sur le profil d’efficacité déjà solide du M4.

Conclusion

En résumé, la puce Apple M5 apporte des gains modérés en CPU et des améliorations spectaculaires en GPU/IA par rapport au M4. Les deux puces partagent une configuration CPU similaire à 10 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs, mais les cœurs raffinés du M5, le Neural Engine plus rapide et le GPU équipé d’un accélérateur neuronal poussent les performances à de nouveaux sommets dans l’IA, les graphiques et les flux de travail intensifs en mémoire.



Le saut du M4 au M5 est le plus prononcé dans des domaines comme l’apprentissage automatique (où le M5 peut être plusieurs fois plus rapide pour certaines tâches) et le rendu graphique, tandis que la vitesse du CPU connaît une augmentation générationnelle plus modeste. Apple a réalisé ces avancées en passant à un processus 3 nm de 3e génération (N3P) et en mettant à jour l’architecture de la puce, tout en maintenant l’impressionnante efficacité énergétique pour laquelle les puces de la série M sont connues.

Pour les utilisateurs et les développeurs, les améliorations du M5 signifient plus de marge de manœuvre pour les charges de travail exigeantes et de nouvelles possibilités pour l’IA sur l’appareil (comme l’exécution locale de réseaux neuronaux complexes). Le M4 n’est en aucun cas obsolète – il reste une puce très puissante et efficace, et les appareils équipés du M4 géreront la plupart des tâches avec facilité.



Cependant, le M5 consolide l’avance d’Apple dans la course au silicium en se concentrant sur l’avenir : les performances en IA et en graphisme. Les premières observations suggèrent que les affirmations d’Apple se vérifient, mais nous attendons des benchmarks indépendants complets pour quantifier plus précisément les différences réelles. Quoi qu’il en soit, la comparaison Apple M5 vs. M4 montre une progression générationnelle claire, le M5 étant prêt à offrir des performances plus rapides dans tous les domaines et à exceller particulièrement dans la nouvelle ère de l’informatique accélérée par l’IA.