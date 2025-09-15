iPadOS 26 vs 18 [comparativa definitiva]

Con el lanzamiento de iPadOS 26, Apple ha ofrecido algo más que una simple actualización anual; ha presentado una reimaginación fundamental de lo que puede ser la experiencia del iPad. Si bien iPadOS 18, lanzado en 2024, introdujo interesantes funciones de personalización y una potente inteligencia en el dispositivo, en gran medida operaba dentro del marco establecido del iPad como un dispositivo superior de consumo de contenido con crecientes capacidades de productividad.

iPadOS 26 rompe ese marco. Es una evolución audaz, de clase de escritorio, que transforma el iPad de una tableta que puede funcionar en un dispositivo que está construido para funcionar, todo ello envuelto en un nuevo e impresionante lenguaje de diseño. Esta es la actualización que finalmente difumina la línea entre la tableta y el portátil, convirtiendo el iPad en un verdadero contendiente como dispositivo informático principal para una nueva generación de usuarios.

Estas son las 10 mejoras más significativas que muestran el salto de iPadOS 18 al revolucionario iPadOS 26.

La comparativa definitiva: iPadOS 26 vs. iPadOS 18

Área de función iPadOS 18 (El refinamiento) iPadOS 26 (La revolución) 🎨 IU y diseño • Interfaz familiar y funcional basada en cuadrículas • Diseño de iconos de aplicaciones estándar • ✅ Diseño de «Liquid Glass» • IU translúcida, fluida y centrada en la profundidad • Iconos de aplicaciones dinámicos y personalizables 🖥️ Multitarea • Stage Manager para iPads de la serie M • Redimensionamiento de ventanas limitado • Split View y Slide Over • ✅ Ventanas de clase de escritorio para todos los iPads • Redimensionamiento y colocación de ventanas de forma libre • Vista Exposé para todas las ventanas abiertas 📂 Gestión de archivos • Aplicación Archivos estándar • ✅ Aplicación Archivos rediseñada con transferencias más rápidas • Barra de menú estilo Mac en las aplicaciones • Carpetas arrastrables en el Dock ✍️ Apple Pencil • Smart Script para el perfeccionamiento de la escritura a mano • Herramientas de anotación estándar • ✅ Aplicación Vista previa nativa para el marcado de PDF/imágenes • Nuevo Reed Pen para caligrafía • Integración más profunda con el nuevo sistema de ventanas 🧠 Inteligencia • Introducción de Apple Intelligence • Herramientas de escritura para resumir/reescribir • ✅ Integración más profunda de Apple Intelligence • Asistencia proactiva en todo el sistema operativo • Traducción en vivo en llamadas y mensajes 📱 Nuevas aplicaciones principales • Nueva aplicación Contraseñas • Aplicación Calculadora con Notas matemáticas • ✅ Aplicación Teléfono nativa con filtro de llamadas • Aplicación Diario nativa con soporte para Pencil 🎮 Juegos • Modo de juego para optimizar el rendimiento • ✅ Nuevo centro de aplicaciones de juegos • Superposición en el juego para ajustes rápidos 🏠 Pantalla de inicio • Colocación de aplicaciones y widgets en cualquier lugar • Tintado básico del color de los iconos • ✅ Efecto espacial 3D para fondos de pantalla • Reloj de pantalla de bloqueo de escala dinámica • Tintado de iconos «claro» y avanzado 🔐 Privacidad • Informes de privacidad de las aplicaciones • ✅ Función Bloquear y ocultar aplicaciones • Controles de permisos más granulares 📞 Comunicación • Soporte RCS en Mensajes • Tapbacks de emojis y efectos de texto • ✅ Encuestas en chats de grupo • Fondos de conversación personalizables • Filtro de llamadas y Asistencia en espera

1. La revolución del «Liquid Glass»: un nuevo aspecto impresionante

El cambio más inmediato en iPadOS 26 es la completa revisión visual. iPadOS 18 permitía a los usuarios tintar los iconos de las aplicaciones y colocarlos libremente, pero el diseño central era estático. iPadOS 26 introduce «Liquid Glass», un lenguaje de diseño tomado de visionOS. La interfaz es ahora translúcida y en capas, creando una sensación de profundidad donde los menús y las notificaciones parecen flotar sobre el contenido. Esto, combinado con animaciones fluidas y reactivas, hace que toda la experiencia del usuario se sienta más viva y moderna.

2. Ventanas de clase de escritorio: multitarea, desatada

Este es posiblemente la mejora funcional más significativa en la historia de iPadOS. Stage Manager de iPadOS 18 fue un paso adelante, pero se limitaba a los iPads de la serie M y ofrecía ventanas restrictivas. iPadOS 26 trae un verdadero sistema de ventanas estilo Mac a todos los iPads compatibles. Ahora puedes:

Redimensionar y colocar libremente las ventanas en cualquier lugar de la pantalla.

en cualquier lugar de la pantalla. Utilizar los clásicos controles de «semáforo» rojo, amarillo y verde para cerrar, minimizar y poner en pantalla completa.

Ver instantáneamente todas las ventanas abiertas con Exposé, como en un Mac.

Esto reemplaza completamente el antiguo Split View y Slide Over, transformando el iPad en una legítima potencia multitarea.

3. Archivos y menús: el ADN de Mac se afianza

Para soportar su nueva destreza multitarea, iPadOS 26 renueva su gestión de archivos. La aplicación Archivos se ha rediseñado para que sea más rápida e intuitiva, con colores de carpeta personalizables y una vista de lista similar a la de Mac. Sin embargo, el mayor cambio es la introducción de una Barra de menú adecuada dentro de las aplicaciones. Un simple deslizamiento hacia abajo desde la parte superior revela menús familiares como «Archivo», «Editar» y «Ver», haciendo que las aplicaciones complejas se sientan como en casa en el iPad.

4. Apple Pencil recibe una actualización de nivel profesional

Mientras que iPadOS 18 introdujo la impresionante función Smart Script para limpiar la escritura a mano, iPadOS 26 ofrece a los usuarios de Pencil herramientas de nivel profesional. La aplicación Vista previa nativa finalmente llega al iPad, ofreciendo una plataforma robusta para marcar PDFs e imágenes. Para los artistas, la nueva herramienta Reed Pen simula un bolígrafo de caligrafía, ofreciendo trazos hermosos y sensibles a la presión.

5. Inteligencia más profunda y proactiva

iPadOS 18 sentó las bases con Apple Intelligence, ofreciendo potentes herramientas de escritura y resumen. iPadOS 26 lleva esto un paso más allá haciendo que la inteligencia sea proactiva. El sistema ahora cuenta con Live Translation directamente dentro de Mensajes, FaceTime y la nueva aplicación Teléfono, traduciendo conversaciones en tiempo real. Esta integración más profunda significa que el sistema operativo no solo espera tu orden; anticipa tus necesidades.

6. La aplicación Teléfono finalmente llega

Durante años, el iPad ha podido recibir llamadas retransmitidas desde un iPhone, pero nunca tuvo la aplicación Teléfono nativa. iPadOS 26 cambia eso. Ahora puedes hacer y recibir llamadas directamente desde tu iPad, con todas las nuevas funciones de iOS 26 como Filtro de llamadas, que pregunta a las personas que llaman desconocidas por su propósito, y Asistencia en espera, que espera en espera por ti.

7. Un centro central para juegos

Jugar en el iPad siempre ha sido una experiencia fragmentada. iPadOS 26 aborda esto con una nueva aplicación Juegos dedicada. Esta aplicación actúa como un centro central, consolidando todos los juegos descargados, rastreando los logros y destacando los nuevos títulos en Apple Arcade. También introduce una nueva superposición en el juego, que te permite ajustar la configuración y conectar con amigos sin salir del juego.

8. Una pantalla de inicio más expresiva

Basándose en la personalización introducida en iPadOS 18, el nuevo sistema operativo añade una capa de pulido y personalidad. Los fondos de pantalla de fotos en la pantalla de bloqueo ahora tienen un efecto espacial 3D, haciéndolos cobrar vida a medida que mueves tu iPad. Los iconos de las aplicaciones pueden tener un aspecto «claro» impresionante, y el reloj de la pantalla de bloqueo se escala dinámicamente para dejar espacio a las notificaciones entrantes.

9. Controles de privacidad granulares

La privacidad recibe un impulso significativo en iPadOS 26. Mientras que las versiones anteriores se centraban en la transparencia, el nuevo sistema operativo te da control directo. La nueva función Bloquear y ocultar aplicaciones te permite requerir Face ID o Touch ID para abrir una aplicación específica, incluso si tu iPad ya está desbloqueado. También puedes ocultar una aplicación por completo, moviéndola a una carpeta bloqueada y oculta en la Biblioteca de aplicaciones.

10. La comunicación se vuelve más colaborativa

Los mensajes en iPadOS 18 obtuvieron divertidos efectos de texto y soporte RCS. iPadOS 26 hace que la comunicación en grupo sea más práctica y personal. Ahora puedes crear encuestas directamente dentro de un chat de grupo para resolver debates, y establecer fondos de conversación personalizados para dar a cada chat su propio toque único, haciendo que tus conversaciones sean más organizadas y visualmente atractivas.