¿Por qué el iPhone Air tiene un solo altavoz?

Uno de los temas más debatidos tras el evento de septiembre de Apple es el sistema de altavoces del nuevo iPhone Air. Tras días de especulaciones, los propios diagramas técnicos de Apple han confirmado la realidad: para lograr su delgadez récord, el iPhone Air se diseñó con solo un único altavoz orientado hacia abajo.

Esto lo convierte en el primer iPhone insignia en muchos años que se lanza sin sonido estéreo. Este nuevo sistema, que Apple denomina Acoustic Display, elimina la necesidad de rejillas de altavoces tradicionales y representa una reconsideración fundamental del audio móvil.

La contrapartida de ingeniería

La decisión de renunciar a un segundo altavoz en el auricular fue una consecuencia directa del objetivo de diseño principal del Air: ser el iPhone más delgado jamás fabricado, con solo 5,9 mm. En un chasis tan limitado, cada fracción de milímetro es crítica. La integración de un segundo conjunto de altavoces en la parte superior del dispositivo habría requerido más volumen interno, comprometiendo el grosor o la colocación de otros componentes cruciales como la cámara frontal y los sensores de Face ID.

Apple optó por sacrificar el audio estéreo en favor de lograr el factor de forma deseado.

Lo que esto significa para los usuarios

Para el uso diario, el altavoz único es perfectamente funcional. Es claro y lo suficientemente alto para llamadas con altavoz, escuchar podcasts y ver vídeos cortos. Sin embargo, la falta de sonido estéreo se notará inmediatamente en algunos escenarios clave:

Música: El audio sonará centrado y «mono» en lugar de tener la calidad amplia e inmersiva de una configuración estéreo.

El audio sonará centrado y «mono» en lugar de tener la calidad amplia e inmersiva de una configuración estéreo. Películas y juegos: La experiencia será menos atractiva, ya que el sonido no será direccional. No obtendrá el efecto de sonido moviéndose de un lado a otro de la pantalla.

Esto ha creado una clara línea divisoria para los compradores potenciales. Como muchos han señalado en línea, el iPhone Air es para un tipo específico de usuario: alguien que prioriza el diseño industrial elegante y la portabilidad por encima de todo, y que consume principalmente audio a través de AirPods u otros auriculares externos. Para ellos, el altavoz único no es un problema.

Sin embargo, para los usuarios que con frecuencia confían en los altavoces integrados de su teléfono para una experiencia multimedia inmersiva, este compromiso es significativo y hace que el iPhone 17 o 17 Pro sean la opción más adecuada.