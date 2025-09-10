¿Qué grosor tiene el iPhone Air?

La característica principal del nuevo iPhone 17 Air es su notable delgadez. El dispositivo mide solo 5,9 mm de la parte frontal a la posterior, lo que lo convierte en el iPhone más delgado que Apple ha producido y en uno de los smartphones insignia más esbeltos disponibles en la actualidad.

Esta hazaña de la ingeniería se logró mediante una combinación de una arquitectura interna rediseñada y el uso de un marco de titanio resistente pero ligero, que proporciona la rigidez necesaria para un chasis tan delgado. La filosofía de diseño recuerda al iPad Pro M4 ultradelgado, priorizando un perfil elegante por encima de todo.

Para los usuarios, esta delgadez extrema se traduce en un dispositivo que se siente increíblemente ligero y cómodo de sostener. A pesar de su gran pantalla de 6,5 pulgadas, el perfil delgado del iPhone Air garantiza que sea fácil de manejar y transportar, haciendo honor al nombre «Air» y destacándose como la mejor opción para aquellos que valoran el diseño industrial elegante.