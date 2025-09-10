Quelle est l’épaisseur de l’iPhone Air ?

La caractéristique déterminante du nouvel iPhone 17 Air est sa finesse remarquable. L’appareil ne mesure que 5,9 mm d’avant en arrière, ce qui en fait l’iPhone le plus fin qu’Apple ait jamais produit et l’un des smartphones phares les plus élancés disponibles aujourd’hui.

Cette prouesse technique a été réalisée grâce à une combinaison d’une architecture interne repensée et de l’utilisation d’un châssis en titane à la fois résistant et léger, qui fournit la rigidité nécessaire pour un châssis si fin. La philosophie de conception rappelle celle de l’iPad Pro M4 ultra-fin, privilégiant un profil élégant avant tout.

Pour les utilisateurs, cette finesse extrême se traduit par un appareil qui semble incroyablement léger et confortable à tenir. Malgré son grand écran de 6,5 pouces, le profil fin de l’iPhone Air garantit qu’il est facile à manipuler et à transporter, justifiant véritablement le nom « Air » et le distinguant comme le choix ultime pour ceux qui valorisent un design industriel élégant.