Quelle est la taille de l’iPhone 17 Air ?

Le nouvel iPhone 17 Air se définit par ses deux caractéristiques principales : un écran large et expansif et un design incroyablement fin et léger qui honore le nom « Air ».

L’appareil dispose d’un écran Super Retina XDR de 6,5 pouces, le positionnant entre l’iPhone 17 Pro standard et le Pro Max plus grand en termes de surface d’écran. Cela le rend idéal pour les utilisateurs qui souhaitent une expérience visuelle immersive sans l’encombrement total du modèle haut de gamme.

Cependant, la caractéristique remarquable réside dans ses dimensions. L’iPhone 17 Air ne mesure que 5,9 mm d’épaisseur, ce qui en fait l’iPhone le plus fin qu’Apple ait jamais produit. Cela a été rendu possible grâce à une nouvelle architecture interne et à l’utilisation d’un châssis en titane léger mais résistant.

Malgré son grand écran, l’iPhone 17 Air ne pèse que 185 grammes. Cette combinaison d’un grand écran dans un châssis remarquablement fin et léger positionne l’Air comme le choix de référence pour ceux qui privilégient le design et la portabilité.