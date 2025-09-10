Wie groß ist das iPhone 17 Air?

Das neue iPhone 17 Air zeichnet sich durch zwei Hauptmerkmale aus: ein großes, ausladendes Display und ein unglaublich dünnes und leichtes Design, das dem Namen „Air“ gerecht wird.

Das Gerät verfügt über ein 6,5-Zoll Super Retina XDR Display, wodurch es in Bezug auf die Bildschirmfläche zwischen dem Standard iPhone 17 Pro und dem größeren Pro Max platziert wird. Dies macht es ideal für Benutzer, die ein immersives Seherlebnis wünschen, ohne die volle Größe des Top-Modells in Kauf nehmen zu müssen.

Das herausragende Merkmal sind jedoch seine Abmessungen. Das iPhone 17 Air ist nur 5,9 mm dick, was es zum dünnsten iPhone macht, das Apple je produziert hat. Dies wurde durch eine neue interne Architektur und die Verwendung eines leichten und dennoch starken Titanrahmens erreicht.

Trotz seines großen Bildschirms wiegt das iPhone 17 Air nur 185 Gramm. Diese Kombination aus einem großen Display in einem bemerkenswert dünnen und leichten Gehäuse positioniert das Air als die erste Wahl für diejenigen, die Design und Portabilität priorisieren.