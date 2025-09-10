¿Qué tamaño tiene el iPhone 17 Air?

El nuevo iPhone 17 Air se define por sus dos características principales: una pantalla grande y expansiva y un diseño increíblemente fino y ligero que hace honor al nombre «Air».

El dispositivo cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas, lo que lo sitúa entre el iPhone 17 Pro estándar y el Pro Max, más grande, en términos de tamaño de pantalla. Esto lo hace ideal para los usuarios que desean una experiencia de visualización inmersiva sin el volumen total del modelo de gama alta.

Sin embargo, la característica más destacada son sus dimensiones. El iPhone 17 Air tiene solo 5,9 mm de grosor, lo que lo convierte en el iPhone más fino que Apple ha producido jamás. Esto se logró a través de una nueva arquitectura interna y el uso de un marco de titanio ligero pero resistente.

A pesar de su gran pantalla, el iPhone 17 Air pesa solo 185 gramos. Esta combinación de una gran pantalla en un chasis notablemente fino y ligero posiciona al Air como la opción ideal para aquellos que priorizan el diseño y la portabilidad.