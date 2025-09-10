Wie dünn ist das iPhone Air?

Das entscheidende Merkmal des neuen iPhone 17 Air ist seine bemerkenswerte Schlankheit. Das Gerät misst von vorne nach hinten nur 5,9 mm, was es zum dünnsten iPhone macht, das Apple je produziert hat, und zu einem der schlankesten Flaggschiff-Smartphones, die heute erhältlich sind.

Diese Ingenieursleistung wurde durch eine Kombination aus einer neu gestalteten internen Architektur und der Verwendung eines starken und dennoch leichten Titanrahmens erreicht, der die notwendige Stabilität für ein so schlankes Gehäuse bietet. Die Designphilosophie erinnert an das ultradünne M4 iPad Pro und stellt ein schlankes Profil über alles andere.

Für Nutzer bedeutet diese extreme Dünnheit ein Gerät, das sich unglaublich leicht und angenehm anfühlt. Trotz seines großen 6,5-Zoll-Displays sorgt das schlanke Profil des iPhone Air dafür, dass es einfach zu handhaben und zu transportieren ist, wird dem Namen „Air“ wirklich gerecht und hebt es als die ultimative Wahl für diejenigen hervor, die elegantes Industriedesign schätzen.