Apple Watch Ultra 3 vs. Garmin Fēnix 8 Pro: el enfrentamiento definitivo entre smartwatches para exteriores

El mercado de los smartwatches de alta gama ha evolucionado mucho más allá del conteo de pasos y el seguimiento de la frecuencia cardíaca. Los modelos insignia de hoy en día están diseñados como compañeros de aventura serios, que combinan navegación, seguridad, análisis de rendimiento e incluso comunicaciones por satélite en dispositivos robustos que se llevan en la muñeca.

Dos de los contendientes más comentados en 2025 son el Apple Watch Ultra 3 y el Garmin Fēnix 8 Pro. Ambos prometen durabilidad, seguimiento de larga distancia y funciones diseñadas para atletas y exploradores, pero abordan el desafío desde ángulos muy diferentes.

Apple se inclina por una integración perfecta con su ecosistema, herramientas de salud perfeccionadas y un paquete de satélite incluido de dos años. Garmin, por su parte, enfatiza una duración de batería inigualable, métricas de resistencia profundas y la fiabilidad probada de su red de satélite inReach.

Esta comparación explora cómo se comparan en cuanto a diseño, pantalla, conectividad y valor general.

Diseño y calidad de construcción

Apple mantiene el titanio, el cristal plano estilo zafiro y las credenciales de buceo WR100/EN13319 que convirtieron al Ultra en una herramienta de aventura legítima, al tiempo que refina los bordes de la pantalla para aumentar el área activa sin agrandar la caja. El nuevo panel LTPO3 está diseñado para ser más eficiente energéticamente y admite una actualización siempre activa más rápida (una vez por segundo), lo que mejora la legibilidad de las pantallas de temporización y las esferas de reloj con gran cantidad de datos. Sigue pareciendo inconfundiblemente «Ultra», ahora con acabados de titanio negro o natural.

La línea Fēnix de Garmin continúa con su espíritu de construcción tipo tanque. La familia Fēnix 8 Pro ofrece múltiples tamaños (por ejemplo, variantes de 47/51 mm según la configuración) y materiales robustos dirigidos a alpinistas, ultrarunners y uso en expediciones. Los botones de hardware, la alta resistencia al agua, el control táctil fiable con guantes y la amplia compatibilidad con bandas de accesorios siguen siendo características distintivas. Mientras que Apple se inclina por un híbrido de lujo y durabilidad, Garmin redobla la apuesta por la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento en el campo, haciendo que el reloj se sienta como en casa en caminatas de varios días y salidas alpinas.

Para un ajuste y acabado puros, el cristal de la pantalla del Ultra 3 se asienta plano y protegido por el borde de titanio, y su botón de acción más la Digital Crown son fáciles de operar en condiciones húmedas o frías. Los botones y los biseles robustos del Fēnix 8 Pro son ideales para situaciones en las que las pantallas táctiles tienen dificultades (por ejemplo, lluvia, sudor o guantes gruesos). Tu elección aquí depende de si prefieres la elegante pantalla maximalista de Apple o la estética de expedición probada de Garmin.

Pantalla y visibilidad

El LTPO3 OLED del Ultra 3 es la pantalla de reloj más grande de Apple hasta la fecha, con bordes más delgados que aumentan los campos de datos utilizables y mejoran la visibilidad fuera de ángulo, lo que resulta útil al mirar de reojo a mitad de zancada. La actualización siempre activa más rápida hace que la temporización de segundo nivel (intervalos, transiciones, ritmo) se sienta más «en vivo», y las opciones de esfera Waypoint y Night Mode de Apple mejoran la legibilidad de la navegación a pleno sol o con poca luz. La saturación de color y el contraste son excelentes, lo que beneficia a los mosaicos de mapas ricos y a las pantallas de entrenamiento.

Garmin responde con opciones OLED o MicroLED (en modelos selectos de Fēnix 8 Pro). El brillo excepcional de MicroLED ayuda a pleno sol en la nieve o la roca, mientras que la herencia transflectiva de Garmin informa diseños eficientes que siguen siendo legibles durante esfuerzos prolongados. Para los atletas que priorizan el brillo ultraalto y la legibilidad persistente en el deslumbramiento más intenso, las variantes MicroLED son especialmente atractivas, aunque suelen tener un precio superior.

La capacidad de respuesta táctil en el Ultra es la mejor de su clase, pero la dependencia de Garmin de botones dedicados brilla durante la lluvia, el sudor y los guantes. Si navegas con frecuencia con mapas, ambos funcionan bien; la interfaz de usuario más rica de Apple se siente moderna y de alto contraste, mientras que las pantallas de Garmin enfatizan la eficiencia y la conservación. En resumen: Apple ofrece la pantalla de reloj inteligente más inmersiva, Garmin ofrece la visibilidad exterior más flexible, particularmente si optas por MicroLED.

Batería y conectividad

El Ultra 3 aumenta hasta 42 horas de uso típico, o hasta 72 horas en modo de bajo consumo. Para días largos al aire libre, Apple cita hasta 20 horas de grabación continua de entrenamientos al aire libre en modo de bajo consumo con GPS y frecuencia cardíaca completos. En la red, un nuevo módem 5G mejora las descargas de aplicaciones y la transmisión. La lógica de doble antena ayuda en áreas de cobertura marginal. Es una mejora importante para un Apple Watch, aunque todavía se mide en días, no en semanas.

El Fēnix 8 Pro de Garmin sigue siendo el rey de la resistencia: duración de la batería de varios días a varias semanas, según el tamaño, la elección de la pantalla y los modos de seguimiento. En los modos de expedición o de ahorro de energía, Garmin se extiende mucho más allá del uso típico de fin de semana, lo que lo convierte en la opción más segura para viajes sin apoyo.

Para la conectividad, el LTE-M de Garmin (en modelos/regiones selectos) gestiona las comunicaciones básicas en la red, y la pila de satélite inReach integrada ofrece SOS fuera de la red, mensajería bidireccional y seguimiento, ideal para bloques de entrenamiento remotos o carreras donde los controles de seguridad son obligatorios. Los planes son de pago, así que tenlo en cuenta en el coste total de propiedad.

En resumen: elige Apple si quieres datos más rápidos en la red (5G), una batería sólida para «días largos» y un comportamiento sólido de reloj inteligente; elige Garmin si tus salidas son de varios días y valoras los modos de energía conservadores y la resistencia probada en expediciones.

Satélite fuera de la red: características y planes

El Ultra 3 integra comunicaciones bidireccionales por satélite: SOS de emergencia vía satélite, Mensajes vía satélite y Buscar mi vía satélite. Cuando pierdes la conexión móvil/Wi-Fi, el reloj presenta el Asistente de conexión para ayudarte a alinearte con un satélite. SOS funciona incluso sin un plan de telefonía móvil; para mensajería por satélite y Buscar mi, necesitarás un plan de telefonía móvil activo en el reloj. Apple incluye dos años gratis para las funciones de satélite con el Ultra 3 en la activación, un gran valor para los usuarios ocasionales de zonas rurales o los corredores que desean cobertura de seguridad sin una carga de suscripción en el momento de la compra.

El enfoque de Garmin se centra en inReach (Iridium), históricamente el estándar de oro para las comunicaciones remotas. Los modelos Fēnix 8 Pro que admiten LTE + inReach ofrecen mensajes de texto bidireccionales por satélite, SOS con supervisión 24/7 y balizas de seguimiento. Esto requiere un plan de pago; los informes actuales sitúan los paquetes de consumo a partir de unos 7,99 $/9,99 € al mes para los componentes combinados de respuesta LTE e inReach (los precios y los niveles varían según la región/el uso). Si dependes de la mensajería y el seguimiento regulares fuera de la red, el ecosistema de Garmin es maduro y ampliamente utilizado por guías y atletas de expedición.

Si quieres satélite sin cuotas mensuales inmediatas, la ventana gratuita de dos años de Apple es atractiva. Si necesitas flujos de trabajo probados en zonas rurales a nivel mundial y no te importan las suscripciones, la profundidad de inReach y la reputación de la red de Garmin siguen siendo convincentes.

Métricas de salud, deporte y entrenamiento

El Ultra 3 hereda la completa pila de salud de Apple (frecuencia cardíaca, ECG, detección de temperatura) y añade notificaciones de hipertensión y una nueva Puntuación de sueño. Para el entrenamiento, el Multisport de Apple intercambia automáticamente natación/bicicleta/carrera, y Workout Buddy (Apple Intelligence) ofrece indicaciones de entrenamiento en tiempo real. La detección de choques y la detección de caídas se integran con SOS, y las métricas de natación benefician tanto a los atletas de aguas abiertas como a los de piscina. Si ya estás en el ecosistema de Apple (Fitness+, iPhone, AirPods), es una experiencia cohesiva y motivadora.

El Fēnix 8 Pro está diseñado para atletas hambrientos de datos: tendencias de VO₂ Max, carga/enfoque de entrenamiento, herramientas de recuperación, dinámicas de carrera, métricas de trail running y perfiles robustos de ciclismo y multideporte. Normalmente ofrece una personalización más profunda para las páginas de datos, sesiones de registro GNSS más largas y controles de ahorro de energía más granulares durante los eventos (útil para ultras de 100 a 200 millas o caminatas de varios días). Los conocimientos de fisiología de Garmin y las métricas de preparación para el entrenamiento a largo plazo son un atractivo para los puristas de la resistencia que quieren que su reloj actúe como un entrenador y un laboratorio en uno.

En resumen: Apple destaca en salud general y entrenamiento perfeccionado con potentes enlaces de seguridad. Garmin destaca en profundidad de las métricas de resistencia y campos de datos personalizables que siguen funcionando cuando las horas se convierten en días. Elige en función de si estás optimizando para estilo de vida + salud (Apple) o resistencia + análisis (Garmin).

Navegación, mapas y usabilidad diaria

La nueva esfera de reloj Waypoint del Ultra 3 muestra una brújula en vivo con Night Mode rápido, y el reloj admite mapas ricos y coloridos y guía de rutas dentro del creciente ecosistema de mapas/herramientas de Apple. La mensajería fuera de la red y Buscar mi vía satélite simplifican los registros en misiones en solitario. En la vida diaria, las velocidades 5G mejoran las descargas y la sincronización de aplicaciones, y la interfaz de usuario, las notificaciones y el manejo de música/podcasts de Apple siguen siendo líderes en su clase para el comportamiento de los relojes inteligentes. Si vives en iOS, la fricción es casi nula.

El Fēnix 8 Pro se inclina por GNSS multibanda, mapas topográficos, mapas de esquí, indicaciones giro a giro en rutas compatibles y un control fiable con botones. Las capas de mapas y la planificación de rutas a través de Garmin Connect/herramientas de terceros se adaptan a la planificación de expediciones y al reconocimiento de carreras. El seguimiento de inReach puede compartir migas de pan con los seguidores, y los perfiles de batería te permiten adaptar la actualización del mapa y la precisión del GNSS a tu objetivo. Para el uso diario, las funciones inteligentes de Garmin (notificaciones, almacenamiento de música, Garmin Pay) son sólidas, aunque menos ricas en aplicaciones que el mundo watchOS de Apple.

Si eres principalmente un usuario de reloj inteligente que se aventura a menudo, la combinación de mapas, medios y satélite de Apple gana en perfección. Si eres un aventurero primero que ocasionalmente utiliza funciones de reloj inteligente, la pila de navegación y la experiencia de usuario con botones de Garmin se sienten diseñadas específicamente para las zonas rurales.

Precio y valor

El Apple Watch Ultra 3 comienza en 799 $, el mismo precio de titular que las generaciones Ultra anteriores, ahora añadiendo una mayor área de visualización, una mejor eficiencia energética, 5G y satélite bidireccional integrado con dos años gratis. Para muchos, eso es un aumento significativo en la capacidad sin una carga de suscripción inicial para las funciones de satélite, lo que hace que el coste de entrada sea más fácil de justificar si estás centrado en el iPhone.

El Garmin Fēnix 8 Pro abarca una banda de precios más alta que varía según el tamaño y la tecnología de la pantalla (OLED vs. MicroLED) y según la región. Añade la suscripción recurrente a inReach si planeas utilizar la mensajería y el seguimiento por satélite con regularidad. A lo largo de un horizonte de varios años, la superior resistencia de la batería de Garmin puede ahorrarte tener que llevar baterías externas adicionales o cargar en los viajes, un valor que es difícil de cuantificar pero muy real para los excursionistas, los corredores de etapas y los atletas de expedición.

Marco de decisión: si quieres el valor diario más amplio (reloj inteligente + salud + mensajería fuera de la red) a un precio inicial más bajo y sin cuota de satélite inmediata, el Ultra 3 es la elección sensata. Si tu prioridad es la duración de la batería para la duración de la misión y las herramientas de satélite para profesionales de las zonas rurales, y te sientes cómodo con un precio de dispositivo más alto más la suscripción, el Fēnix 8 Pro se gana su lugar.

Apple Watch Ultra 3 vs. Garmin Fēnix 8 Pro: cara a cara

Característica / especificación Apple Watch Ultra 3 Garmin Fēnix 8 Pro Caja y construcción Caja de titanio de 49 mm, cristal de zafiro plano, WR100 (hasta 40 m de buceo), resistente al polvo IP6X Opciones de 47 mm / 51 mm; acero o titanio, bisel robusto, botones aptos para guantes Pantalla LTPO 3 OLED, 422×514 px, ~3000 nits de brillo máximo, la pantalla más grande del Apple Watch AMOLED (47/51 mm) o MicroLED ultrabrillante (~4500 nits, solo 51 mm) Duración de la batería Hasta 42 horas normal; 72 horas en modo de bajo consumo; Carga rápida: 80% en ~45 min; 15 min = 12 horas típicas **AMOLED de 47 mm**: Reloj inteligente ~15 días (8 días siempre encendido), GPS ~44 horas, Multibanda de satélite ~34 horas

**AMOLED de 51 mm**: Reloj inteligente ~27 días, GPS ~78 horas, Multibanda de satélite ~60 horas

**MicroLED de 51 mm**: Reloj inteligente ~10 días, Multibanda ~34 horas (tiempo de ejecución reducido) Conectividad en la red 5G + LTE, Wi-Fi, GNSS LTE-M (mercados selectos), GNSS multibanda Satélite fuera de la red Bidireccional integrado: SOS, Mensajes, Buscar mi vía satélite; gratis durante 2 años; SOS funciona sin telefonía móvil; otros requieren plan inReach® (Iridium): SOS, mensajería bidireccional, seguimiento; requiere suscripción a Garmin inReach (a partir de ~$7,99/mes) Funciones de salud y deporte Alertas de hipertensión, Puntuación de sueño, ECG, detección de choques/caídas, ordenador de buceo, métricas de natación/carrera, Workout Buddy (IA), mapas sin conexión VO₂ Max, Carga de entrenamiento, Dinámica de carrera, Puntuaciones de colina/resistencia, seguimiento multideportivo, soporte de buceo, mapas topográficos Navegación e interfaz de usuario Interfaz de usuario táctil, esferas Waypoint y Night Mode, backtrack, mapas sin conexión, renderizado de mapas rico Control con botones, mapas topográficos/de esquí, planificación de rutas a través de Connect, GNSS multibanda con perfiles de energía Precio (inicial) 799 $ (incluye acceso por satélite de 2 años en el lanzamiento) **AMOLED**: ~$1200–$1300; **MicroLED de 51 mm**: ~$1999

Se requieren costes de suscripción adicionales para inReach

Conclusión

Ambos relojes son fenomenales, pero están diseñados para diferentes atletas. Elige el Apple Watch Ultra 3 si quieres un reloj inteligente perfeccionado con potentes funciones de salud, velocidad 5G en la red y satélite incluido durante dos años para SOS, mensajería y uso compartido de la ubicación. Elige el Garmin Fēnix 8 Pro si necesitas una duración de la batería de más de una semana, análisis de entrenamiento granulares y flujos de trabajo de satélite inReach maduros, incluso si eso significa pagar por un plan. En 2025, no hay un único «mejor», solo la mejor combinación para tus aventuras y la forma en que entrenas.