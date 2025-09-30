Descubre los mejores ajustes de iOS 26 para una experiencia de iPhone más inteligente

iOS 26 trae consigo una ola de actualizaciones innovadoras que transforman las interacciones cotidianas en experiencias fluidas, desde controles de privacidad más inteligentes hasta opciones de personalización mejoradas. Modificar estos ajustes garantiza que adaptes la experiencia del iPhone a tu gusto. Echemos un vistazo a los mejores ajustes de iOS 26 para optimizar la duración de la batería, mejorar la seguridad y personalizar tu interfaz. Puede que incluso descubras algunas funciones ocultas en el proceso.

Los 5 mejores ajustes de iOS 26 que debes dominar ahora mismo

1. Modo de energía adaptativo para una gestión de la batería más inteligente

Esta función inteligente aprende tus patrones de uso, activando automáticamente el modo de bajo consumo durante situaciones de batería baja sin intervención manual. Extiende el tiempo de ejecución hasta un 20% para usuarios intensivos, equilibrando el rendimiento y la longevidad sin esfuerzo. Ve a Ajustes > Batería > Modo de energía y activa Modo de energía adaptativo (disponible en iPhone 15 Pro y posteriores).

2. Filtrado de llamadas desconocidas en la aplicación Teléfono

En iOS 26, la IA mejorada saluda amablemente a las personas que llaman, transcribiendo sus respuestas para que decidas si contestar o no. Esto reduce las interrupciones de spam en un 40%, manteniendo tu concentración intacta durante los días ajetreados. Navega a Ajustes > Apps > Teléfono y activa Filtrar llamadas desconocidas. La aplicación Mensajes tiene un ajuste similar, pero está activado de forma predeterminada.

3. Tiempos de repetición personalizados en la aplicación Reloj

El tiempo de repetición predeterminado para el iPhone es de nueve minutos, pero ahora finalmente puedes cambiarlo. Esto es un gran alivio porque antes necesitabas una solución para cambiar el temporizador de repetición en el iPhone. Junto con los nuevos tonos de llamada Reflection, crea una rutina matutina personalizada que se siente intuitiva y reparadora.

Para ello, sigue los pasos que se indican a continuación:

Abre la aplicación Relojes. Selecciona la pestaña Alarmas. Toca duración de la repetición. Establece el tiempo entre tu ciclo de sueño: opta por 9 minutos para un despertar suave o 12 para un descanso más profundo.

4. Barra de direcciones clásica de Safari

La vista compacta predeterminada la oculta durante el desplazamiento para una vista más limpia, pero la colocación en la parte inferior acelera la escritura con una sola mano en pantallas más grandes. Además de poner Safari en tu pantalla de inicio, este simple cambio mejora la eficiencia de la navegación sin saturar tu flujo de trabajo. En Ajustes > Apps > Safari, elige Abajo en la sección Pestañas.

5. AutoMix para transiciones de música fluidas

Si desactivaste Crossfade en tu iPhone, es posible que te guste AutoMix en su lugar. Mezcla inteligentemente las pistas como un DJ profesional, atenuando los ritmos suavemente. Analiza tu biblioteca en busca de coincidencias de tempo, eliminando las paradas abruptas y elevando los viajes diarios o los entrenamientos con vibraciones ininterrumpidas. Para habilitarlo, ve a Ajustes > Apps > Transiciones de canciones y selecciona AutoMix en Estilos de transición.

Preguntas frecuentes

¿Cómo actualizo a iOS 26? Ve a Ajustes > General > Actualización de software y descarga si es compatible. ¿Estos ajustes agotarán mi batería? La mayoría están optimizados para la eficiencia. Puedes supervisarlos a través de Ajustes > Batería. ¿Puedo revertir los cambios fácilmente? Sí, todos los interruptores son reversibles en sus respectivos menús. ¿Qué pasa si encuentro errores? Consulta el sitio de soporte de Apple o los foros de la comunidad para obtener parches.

Eleva tu experiencia con el iPhone hoy mismo

Dominar estos ajustes de iOS 26 desbloquea un viaje con el iPhone más intuitivo, seguro y agradable, desde ajustes de batería sin esfuerzo hasta personalizaciones creativas. A medida que experimentes, recuerda que los pequeños ajustes producen grandes recompensas: tu dispositivo se sentirá como nuevo. Profundiza en las optimizaciones y mantén tu configuración sin fallos durante los próximos años.