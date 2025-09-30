Hoe Apple Intelligence verwijderen in iOS 26: een stap-voor-stap handleiding

Apple’s nieuwste besturingssysteem, iOS 26, brengt een scala aan innovatieve functies, waaronder de geavanceerde mogelijkheden van Apple Intelligence die ontworpen zijn om productiviteit en creativiteit op je iPhone te verbeteren. Apple Intelligence is een functie van de iPhone 15 Pro en nieuwer. Als je een van de mensen bent die Apple Intelligence niet leuk vindt en het volledig wilt verwijderen of selectief de onderdelen wilt uitschakelen, leiden we je door het proces.

Waarom Apple Intelligence verwijderen?

Apple Intelligence integreert diep in iOS 26 en voedt tools zoals verbeterde Siri-interacties, geautomatiseerde samenvattingen en beeldgeneratie. Hoewel transformatief, kan het tot 7GB opslag verbruiken en gegevens verwerken op manieren die privacyvragen oproepen voor sommige gebruikers.

Het uitschakelen ervan wint ruimte terug en herstelt een meer traditioneel iOS-gevoel zonder de AI-overlay. Recente updates in iOS 26 zorgen ervoor dat het uitgeschakeld blijft zodra het is uitgeschakeld (in tegenstelling tot eerdere versies die het soms opnieuw activeerden).

Stap-voor-stap handleiding voor het uitschakelen van Apple Intelligence

Voordat je begint, zorg ervoor dat je je iPhone hebt bijgewerkt naar iOS 26 en een back-up van je iPhone-gegevens hebt gemaakt om verlies te voorkomen. Deze voorbereiding minimaliseert risico’s en houdt je apparaat veilig.

Volg deze eenvoudige stappen om Apple Intelligence van je iPhone te verwijderen. Deze methode schakelt het uit via de hoofdinstellingen en schakelt de suite effectief uit.

Open Instellingen. Scroll naar beneden en tik op Apple Intelligence & Siri. Schakel Apple Intelligence uit. Tik op Uitschakelen in de pop-up om te bevestigen.

Tips voor een soepelere ervaring

Monitor Opslag Regelmatig : Na verwijdering, gebruik de Opslag-app om app-bloat bij te houden en ruimte te optimaliseren.

: Na verwijdering, gebruik de Opslag-app om app-bloat bij te houden en ruimte te optimaliseren. Update iOS Snel : iOS 26-patches zorgen ervoor dat uitgeschakelde AI uitgeschakeld blijft—schakel automatische updates in via Instellingen > Algemeen > Software-update .

: iOS 26-patches zorgen ervoor dat uitgeschakelde AI uitgeschakeld blijft—schakel automatische updates in via . Verken Alternatieven : Schakel gerelateerde functies zoals Visual Intelligence uit via camera-bediening voor een volledig AI-vrije camera-app.

: Schakel gerelateerde functies zoals Visual Intelligence uit via camera-bediening voor een volledig AI-vrije camera-app. Test in Veilige Modus : Herstart in veilige modus (houd volume omlaag-knop + zijknop ingedrukt) om te bevestigen dat er geen achtergebleven AI-processen zijn.

: Herstart in veilige modus (houd + ingedrukt) om te bevestigen dat er geen achtergebleven AI-processen zijn. Privacycontrole: Bekijk Instellingen > Privacy & Beveiliging om AI-gerelateerde machtigingen in te trekken.

Kan ik Apple Intelligence later weer inschakelen? Ja, schakel het gewoon weer in via Instellingen > Apple Intelligence & Siri.

Beïnvloedt het verwijderen ervan Siri? Basis Siri blijft; alleen AI-verbeteringen zoals Genmoji of geavanceerde zoekopdrachten worden verwijderd. Is Apple Intelligence beschikbaar op alle iPhones? Nee, alleen iPhone 15 Pro en nieuwere modellen ondersteunen het in iOS 26. Wat als mijn apparaat in een beperkte regio is?

Functies kunnen beperkt zijn, maar je kunt Apple Intelligence nog steeds uitschakelen. Er is ook een workaround om Apple Intelligence te laten werken in niet-ondersteunde regio’s. Zal dit de batterijduur verbeteren? Mogelijk, omdat AI-verwerking bronnen kan uitputten tijdens actief gebruik.

Bevrijd jezelf van Apple Intelligence

Het verwijderen van Apple Intelligence in iOS 26 stelt je in staat om je iPhone-ervaring aan te passen, waarbij privacy en prestaties prioriteit krijgen boven automatisering. Hoewel Apple’s AI-suite snel evolueert, zorgt het weten hoe je je kunt afmelden ervoor dat je de controle houdt. Onthoud dat het uitschakelen van deze functies je er niet van weerhoudt om te genieten van de kernfunctionaliteit van je apparaat, en je kunt specifieke AI-tools altijd opnieuw inschakelen als je ze later waardevol vindt.