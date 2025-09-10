iPhone 18 Gerüchte: 4 sehr wahrscheinliche Hauptmerkmale

Das iPhone 18 Pro ist bereits Gegenstand intensiver Spekulationen, wobei die ersten glaubwürdigen Gerüchte nur Stunden nach dem Debüt des iPhone 17 auftauchten. Gerüchte zum iPhone 18 Pro von Top-Analysten und Quellen treffen nun ein und zeichnen ein Bild eines Geräts, das durch ein immersiveres Display und neue physische Bedienelemente für die Kamera definiert wird.

1. iPhone 18 Pro wird ein „All-Screen“-Display aufweisen

iPhone 18 Pro und Pro Max Modelle werden Gerüchten zufolge die ersten sein, die Face ID unter dem Display aufweisen. Ein iPhone 18 Pro mit dieser Technologie würde ein immersiveres, nahezu randloses Erlebnis bieten, indem die TrueDepth-Sensoren vollständig unter das Display verlegt werden. Während ein kleines Loch für die Frontkamera bleiben könnte, würde dies endlich die Dynamic Island eliminieren, ein großer Fortschritt in Apples Designsprache.

2. iPhone 18 Pro könnte einen „Aufnahmeknopf“ erhalten

Das iPhone 18 Pro könnte auch eine bedeutende Hardware-Ergänzung erhalten: einen neuen „Aufnahmeknopf“. Den neuesten Berichten zufolge würde diese Festkörper-Taste an der Seite des Geräts platziert und für Kamerafunktionen vorgesehen sein. Benutzer könnten darauf tippen, um ein Foto aufzunehmen oder ein Video zu starten, und möglicherweise über die Oberfläche wischen, um hinein- und herauszuzoomen. Diese Funktion des iPhone 18 Pro würde einen erneuten Fokus darauf signalisieren, das Gerät zu einem leistungsfähigeren und taktileren Werkzeug für Fotografen und Videografen zu machen.

3, iPhone 18 Pro Chipsatz- und Wi-Fi-Upgrades

Das iPhone 18 Pro wird voraussichtlich den A20 Pro Chip der nächsten Generation einführen, womit Apple seine Tradition fortsetzt, seine neuesten Chips in den Pro-Modellen einzuführen. Darüber hinaus soll das Gerät Gerüchten zufolge einen neuen, von Apple entwickelten Wi-Fi 7 Chip aufweisen, der schnellere Geschwindigkeiten, geringere Latenz und zuverlässigere Verbindungen bieten würde.

4. IPhone 18 Pro Display erhält ProMotion-Verbesserungen

Schließlich wird das ProMotion-Display des iPhone 18 Pro voraussichtlich ein Upgrade erhalten. Während die 120-Hz-Bildwiederholrate bestehen bleibt, sollen die neuen LTPO-Panels ein effizienteres Always-On-Display ermöglichen, was potenziell neue schnell erfassbare Informationen und Widgets auf dem Sperrbildschirm ermöglicht, ohne die Akkulaufzeit erheblich zu beeinträchtigen. Diese Verbesserung des iPhone 18 Pro würde das Display im Ruhezustand intelligenter und nützlicher machen.