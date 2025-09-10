Rumeurs sur l’iPhone 18 : 4 fonctionnalités clés très probables

L’iPhone 18 Pro fait déjà l’objet d’intenses spéculations, les premières rumeurs crédibles émergeant quelques heures seulement après les débuts de l’iPhone 17. Les rumeurs sur l’iPhone 18 Pro provenant des meilleurs analystes et sources arrivent maintenant, dépeignant un appareil qui sera défini par un écran plus immersif et de nouvelles commandes physiques pour l’appareil photo.

1. L’iPhone 18 Pro devrait présenter un écran « tout-écran »

Les modèles iPhone 18 Pro et Pro Max font largement l’objet de rumeurs comme étant les premiers à présenter Face ID sous l’écran. Un iPhone 18 Pro avec cette technologie offrirait une expérience plus immersive, presque tout-écran, en déplaçant complètement les capteurs TrueDepth sous l’écran. Bien qu’un petit trou d’épingle pour la caméra frontale puisse subsister, cela éliminerait enfin la Dynamic Island, une avancée majeure dans le langage de conception d’Apple.

2. L’iPhone 18 Pro pourrait gagner un « bouton de capture »

L’iPhone 18 Pro pourrait également voir un ajout matériel significatif : un nouveau « Bouton de Capture ». Selon les derniers rapports, ce bouton à état solide serait situé sur le côté de l’appareil et serait dédié aux fonctions de l’appareil photo. Les utilisateurs pourraient appuyer dessus pour prendre une photo ou démarrer une vidéo, et potentiellement glisser sur sa surface pour zoomer. Cette fonctionnalité de l’iPhone 18 Pro signalerait un renouveau d’attention pour faire de l’appareil un outil plus capable et tactile pour les photographes et vidéastes.

3. Améliorations du chipset et du Wi-Fi de l’iPhone 18 Pro

L’iPhone 18 Pro devrait présenter la prochaine génération de puce A20 Pro, poursuivant la tradition d’Apple d’introduire son dernier silicium dans les modèles Pro. De plus, l’appareil ferait l’objet de rumeurs concernant une nouvelle puce Wi-Fi 7 conçue par Apple, qui offrirait des vitesses plus rapides, une latence plus faible et des connexions plus fiables.

4. L’écran de l’iPhone 18 Pro devrait recevoir des améliorations ProMotion

Enfin, l’écran ProMotion de l’iPhone 18 Pro devrait recevoir une amélioration. Bien que le taux de rafraîchissement de 120 Hz demeure, les nouveaux panneaux LTPO permettraient selon les rapports un écran Always-On plus efficace, permettant potentiellement de nouvelles informations consultables d’un coup d’œil et des widgets sur l’écran de verrouillage sans impact significatif sur l’autonomie de la batterie. Cette amélioration de l’iPhone 18 Pro rendrait l’écran plus intelligent et plus utile au repos.