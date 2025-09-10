Rumores sobre el iPhone 18: 4 características clave muy probables

El iPhone 18 Pro ya es objeto de intensas especulaciones, y los primeros rumores creíbles surgieron apenas unas horas después del debut del iPhone 17. Ahora están llegando rumores sobre el iPhone 18 Pro de los principales analistas y fuentes, que pintan una imagen de un dispositivo que se definirá por una pantalla más inmersiva y nuevos controles físicos para la cámara.

1. El iPhone 18 Pro contará con una pantalla «todo pantalla»

Se rumorea ampliamente que los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max serán los primeros en presentar Face ID bajo la pantalla. Un iPhone 18 Pro con esta tecnología ofrecería una experiencia más inmersiva, casi de pantalla completa, al mover los sensores TrueDepth completamente debajo de la pantalla. Si bien puede quedar un pequeño orificio para la cámara frontal, esto finalmente eliminaría la Dynamic Island, un gran paso adelante en el lenguaje de diseño de Apple.

2. El iPhone 18 Pro podría obtener un «botón de captura»

El iPhone 18 Pro también podría ver una adición de hardware significativa: un nuevo «Botón de captura». Según los últimos informes, este botón de estado sólido se ubicaría en el lateral del dispositivo y estaría dedicado a las funciones de la cámara. Los usuarios podrían tocarlo para tomar una foto o iniciar un video, y potencialmente deslizar el dedo sobre su superficie para acercar y alejar. Esta característica del iPhone 18 Pro indicaría un enfoque renovado en hacer del dispositivo una herramienta más capaz y táctil para fotógrafos y videógrafos.

3, Chipset y actualizaciones de Wi-Fi del iPhone 18 Pro

Se espera que el iPhone 18 Pro presente el chip A20 Pro de próxima generación, continuando con la tradición de Apple de introducir su silicio más reciente en los modelos Pro. Además, se rumorea que el dispositivo contará con un nuevo chip Wi-Fi 7 diseñado por Apple, que ofrecería velocidades más rápidas, menor latencia y conexiones más confiables.

4. La pantalla del IPhone 18 Pro recibirá mejoras de ProMotion

Finalmente, se espera que la pantalla ProMotion del iPhone 18 Pro reciba una actualización. Si bien la frecuencia de actualización de 120 Hz permanecerá, los nuevos paneles LTPO permitirán, según los informes, una pantalla Always-On más eficiente, lo que podría permitir nueva información visible y widgets en la pantalla de bloqueo sin un impacto significativo en la duración de la batería. Esta mejora del iPhone 18 Pro haría que la pantalla fuera más inteligente y útil cuando esté inactiva.